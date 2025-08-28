Philippe Jaenada, Catherine Girard et le triple meurtre d’Escoire : Qui dit vrai ?

Le 20 août dernier, elle publiait aux éditions Grasset In violentia veritas, récit familial dans lequel « la fille de l’assassin » sort du silence : alors qu’elle avait 14 ans, son père, Henri Girard, connu sous le nom d’auteur Georges Arnaud, lui aurait avoué être l’auteur du fameux triple meurtre d’Escoire.

Pour rappel, Henri Girard, fils de Georges Girard, archiviste-adjoint au ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de Vichy, et de Valentine Girard, née Arnaud — matronyme qu’il utilisera plus tard comme nom de plume, professeure de lycée décédée de la tuberculose en 1926, alors que Henri n’a que 9 ans, ce Henri Girard-là donc, a 24 ans le 24 octobre 1941, quand il arrive dans la demeure de son père, dans le château familial à Escoire, près de Périgueux, où vivent aussi sa tante Amélie et la domestique, Louise Soudeix.

Le jeune homme est en train de préparer le concours pour entrer au Conseil d’État. Il y a déjà échoué en 1940 et fait part à son père de ses hésitations : s’il réussit les épreuves, il devra pour travailler prêter serment à Pétain. Mais il n’aura pas à hésiter longtemps, car dans la nuit qui lie 24 et le 25 octobre, tous les habitants du château sont tués à coups de serpe. Tous, sauf lui.

Un suspect (trop) parfait

Au petit matin, seul rescapé, Henri Girard avertit les gardiens du château, la famille Taulu. Compte tenu des circonstances de ce triple assassinat (aucun témoin, pas de trace d’effraction, aucun vol commis), et de son apparente froideur, le jeune homme est immédiatement désigné comme le suspect numéro un de cette affaire, inculpé et enfermé à la prison de Périgueux.

Bien qu’il plaide son innocence, il y passe 19 mois, dans des conditions très difficiles qui couteront à cette période-là la vie de 10 prisonniers. Son procès s’ouvre au printemps 1943 et, défendu par Maurice Garçon, ami de la famille et avocat très réputé, Henri Girard est contre toute attente acquitté.

Dans les mois qui suivent, le jeune homme libre dépense tout l’argent de son héritage. En mai 1947, ruiné et endetté, il quitte la France pour l’Amérique Latine, où il reste deux ans. Dans ce continent l’attend une vie dure, soumise aux aléas de l’aventure. Il enchaîne divers métiers, de chercheur d’or à chauffeur de taxi, et est forcé d’abandonner son costume de « fils de bonne famille » pour celui de « dur à cuir ».

C’est ici que les règles de la littérature commencent à dicter le jeu. D’abord parce qu’à son retour en 1949, Henri Girard, qui prend pour l’occasion le nom de Georges Arnaud, sort son premier roman, Le Salaire de la peur, inspiré de ses années sud-américaines. Le succès est immédiat et massif, et le roman est adapté au cinéma en 1953 par Henri-Georges Clouzot, avec Yves Montand et Charles Vanel.

Les aveux d'un père à sa fille

Mais aussi parce que l’affaire du triple meurtre d’Escoire, qui ne sera certainement jamais résolue, a depuis lors occupé le temps de beaucoup d'écrivains, fait couler des litres d’encres et rempli de nombreuses pages blanches. Dernièrement, c’est donc la propre fille d’Henri Girard qui a publié chez Grasset sa propre version de l’histoire.

Dans In violentia veritas, Catherine Girard est formelle : alors qu’elle avait 14 ans et qu’elle lui demandait pourquoi on la surnommait « la fille de l’assassin », son père lui a avoué être l’auteur de ce massacre à la serpe. Son livre se présente alors comme une enquête littéraire et familiale, dans laquelle la colère et la violence jouent le rôle de fil rouge.

« Quand Catherine Girard écrit : “j’ai remonté mon arbre généalogique de branche en branche”, chaque rameau est marqué par la colère », relevait pour ActuaLitté Raphaële Beurret, de la librairie 47° Nord, à Mulhouse : « La colère de Catherine vient de cette violence paternelle subie très tôt par son père. »

Elle souligne également la maîtrise stylistique de l’autrice : « On sent une exigence, mais jamais de pose. Les images, les métaphores, la richesse du vocabulaire donnent une voix à la fois factuelle et intime. » Ce qui a valu à l’ouvrage d’être sélectionné pour le Prix Le Monde et le Prix Envoyé par la Poste.

À chaque rentrée littéraire sa controverse

Mais, la qualité littéraire du texte mise à part, cette sortie n’a pas plu à tout le monde. Parmi les mécontents se trouve le propre demi-frère de Catherine Girard, Henri de son prénom — le même que son père, donc – qui dans un communiqué a déclaré que « rien, dans la personnalité et le parcours [mon père] ne corrobore ces accusations ». « Ces accusations sont gravissimes et nous les contestons fermement », ajoute-t-il, parlant ici au nom de ses enfants et petits-enfants.

« Mon père a affronté toute sa vie des accusations de gens qui étaient ses ennemis politiques et qui le ramenaient sans cesse à cette histoire. Je me désole que cela ressurgisse aujourd’hui, venant de sa fille. [...] J’avais été rassuré par le livre de Philippe Jaenada, qui me semble avoir fait un travail très sérieux. Pour moi, c’est strictement impossible qu’il ait tué. »

Philippe Jaenada avait en effet sorti La Serpe en 2017, aux éditions Julliard (par ailleurs le premier éditeur de Henri Girard/Georges Arnaud). Livre-enquête de six cents pages pour lequel l’écrivain a épluché, trois années durant, les archives d’époques, des éléments de l’enquête jusqu’aux lettres échangées par la famille, au terme duquel il plaidait pour l’innocence d’Henri Girard, et allait jusqu’à soupçonner le fils des gardiens du château d’avoir commis ce triple meurtre.

Un récit "mensonger" ?

Interrogé par le Nouvel Obs, Philippe Jaenada s’est dit « écœuré » par ce qu’il a lu dans le livre de Catherine Girard. « C’est avant tout parce que j’ai un souci avec le massacre de la mémoire des gens qui ne sont plus là pour se défendre », précise-t-il. Selon lui, « tout ce qu’elle décrit des crimes prétendument commis par son père est faux, je veux dire n’est techniquement pas possible. »

Pour Telerama, l’auteur, qui prétend connaitre « par coeur » l’affaire d’Escoire, revient sur de quelques-unes des prétendues erreurs du récit de Catherine Girard — pas toutes, cela occuperait « 50 pages », affirme-t-il — et les confronte à ses propres conclusions de l’époque où il enquêtait sur le triple meurtre. Si on en croit Philippe Jaenada, tout cela ne tient pas debout : « Ce sont donc des mensonges, je ne trouve pas d’autre mot. Des mensonges dans le but de prouver la culpabilité d’un homme. »

Concernant cette histoire, centrale, d’aveu du père à sa fille de 14 ans, Philippe Jaenada, qui est par ailleurs un ami d’Emmanuel Girard, petit-fils d’Henri Girard père, fils d’Henri Girard fils, et neveu de Catherine Girard, déclare : « Bien sûr qu’un aveu est recevable (même si on sait que les faux aveux courent les commissariats et les cabinets de juges d’instruction). »

Mais là aussi, il est loin d’être convaincu. Il rappelle qu’Henri Girard avait déjà fait ce genre de déclaration à « Gérard de Villers, l’auteur des « SAS » (en lui précisant qu’il avait même “tué le chien”, or la famille n’avait pas de chien), à Lella, sa troisième épouse, quand elle a décidé de le quitter, et à une jeune femme qui a vécu avec la famille à Alger, que j’ai rencontrée mais dont je ne peux pas parler. »

Une affaire de famille qui se règle en librairie

Pour l’auteur de La Serpe, il y a une explication simple à ces aveux qu’il croit faux : « On ne peut que supposer (je n’en sais rien, évidemment) qu’il n’en pouvait plus d’être regardé en coin et de devoir, toujours, quarante ans après avoir été acquitté, répondre à la même accusation. »

De faux aveux tout en légèreté et ironie, pour qu'on lui foute la paix. Mais peut-être trop légers, lorsque le soupçon vient de sa propre progéniture. En effet, on imagine mal un père mentir de cette manière à sa fille pour se débarrasser de ses questions sur un triple assassinat. Alors Philippe Jaenada met ici en avant l’avis de son ami Emmanuel Girard qui « pense quant à lui que son grand-père n’a jamais fait cet « aveu » à sa fille, que c’est la base mensongère d’un livre mensonger. » Tout simplement.

Quoiqu’il en soit, pour conclure cet article par une touche de cynisme, cette polémique de rentrée devrait faire les affaires de Grasset. Nul doute que de nombreux lecteurs voudront en savoir plus sur cette histoire familiale hors du commun, et se procureront le livre de Catherine Girard. Il en va de même pour La Serpe de Philippe Jaenada, prix Femina 2017, qui pourrait connaître un regain d’intérêt en librairie.

Et si le triple meurtre d’Escoire ne sera certainement jamais résolu, on peut se ranger derrière les mots d’Emmanuel Carrère — qui sort sa propre histoire familiale ce mois-ci — dans Uchronie : « Le réel n’est qu’une option. » Ici, à la fin, c’est la littérature qui gagne.

Crédits image : Henri Girard par Emmanuel Girard, CC BY-SA 4.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com