Les Éditions Midi trente : une mission dédiée aux jeunes lecteurs

Comment la maison a-t-elle vu le jour ? / Pourquoi avoir choisi la jeunesse ?

Les Éditions Midi trente ont été fondées en 2010, au Québec, afin de proposer des ouvrages de vulgarisation, des guides pratiques et des outils d’intervention clés en main, spécialisés en psychologie, en éducation et en parenting.

Or, rapidement, le besoin pour des ressources destinées directement aux jeunes s’est fait sentir et la maison a commencé à publier des ouvrages psychoéducatifs conçus par des intervenants psychosociaux pour accompagner les enfants et les adolescents qui vivent avec certains défis. Les jeunes sont donc au cœur de notre mission.

Quels types d'oeuvres proposez-vous ?

Tous nos ouvrages poursuivent les mêmes objectifs : aider les jeunes à mieux comprendre ce qu’ils vivent et à trouver des stratégies concrètes pour mieux composer avec leurs difficultés.

Dans ce but, nous proposons des ouvrages de vulgarisation et des guides pratiques (et sympathiques!) portant sur plusieurs thèmes liés à la santé mentale, à l’apprentissage et au développement psychoaffectif et social (p. ex. le TDAH, l’autisme, le stress et l’anxiété, les comportements, les émotions, l’estime de soi, les habiletés sociales, les écrans, le cerveau, l’intimidation, le HPI, les troubles d’apprentissage et plusieurs autres).

Si vous aviez 2 titres phares qui symbolisent particulièrement votre catalogue ?

Incroyable Moi maîtrise son anxiété : Guide d’intervention illustré pour enfant (Collection Super Héros). Conçu par les psychologues Nathalie Couture (M.A.) et Geneviève Marcotte (Ph.D.), l’ouvrage est enrichi des illustrations de Nadia Berghella.

Ce guide d’intervention a été conçu pour aider les enfants à mieux comprendre les manifestations physiques, cognitives, émotionnelles et comportementales de l’anxiété. Chacune des sections de ce livre présente une introduction théorique à l’intention des adultes, suivie d’explications simples et imagées, dans des mots d’enfants.

Plusieurs exercices concrets et des illustrations amusantes ponctuent cet ouvrage incontournable pour accompagner les enfants de manière efficace et sensible et pour les aider à accroître leur confiance en leurs ressources personnelles.

Laisse-moi t’expliquer le trouble du spectre de l’autisme : Album éducatif pour comprendre et mieux vivre la différence. Issu de la collection Laisse-moi t’expliquer, l’ouvrage est signé par Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice.

Ce livre est un album documentaire destiné aux enfants d’âge scolaire. L’album est très coloré et, un peu à la manière d’un scrapbook réalisé par un enfant, il présente l’histoire d’une jeune fille dont le petit frère présente un trouble du spectre de l'autisme (TSA) : Léo est autiste.

De manière simple et amusante, Coralie tente d’expliquer, dans ses mots, ce qu’est l’autisme et comment elle vit avec le fait d’avoir un petit frère différent des autres. Elle raconte comment se déroule le quotidien en famille, les difficultés rencontrées, ses questionnements et aussi ses craintes.

Agrémenté de plusieurs conseils avisés et d’illustrations réalisées par des enfants, cet ouvrage de vulgarisation est conçu expressément pour plaire aux jeunes et pour les aider à mieux vivre ou à mieux comprendre la différence.

Qu’apporte DG Diffusion dans le développement de la société ?

Avec DG Diffusion, nous sentons que nous collaborons avec une équipe qui partage notre mission et qui a à cœur de voir les jeunes se développer sainement et positivement.

Si vous aviez un vœu (pour votre maison)…

C’est pour les jeunes que nous faisons un vœu : nous souhaitons que chaque enfant cultive la croyance fondamentale qu’il possède en lui des ressources pour mieux composer avec ses difficultés, qu’il est possible de se développer sainement – et joyeusement! – malgré les embûches et les défis, et qu’il n’est pas seul.

Plusieurs adultes sont là pour l’accompagner avec respect et confiance.

