Arte nous embarque dans les coulisses de L'imposteur, de Javier Cercas

En cette rentrée littéraire 2025, Javier Cercas fait parler de lui. Après la parution le 3 septembre de son nouveau roman, Le fou de Dieu au bout du monde (Actes Sud), l’écrivain espagnol revient sur une autre facette de son œuvre avec la diffusion, le 22 septembre sur ARTE, du documentaire L’Imposteur.

Ce film de Catherine Bernstein est une adaptation de son livre du même nom, traduit par Elisabeth Beyer Aleksandar Grujicic aux éditions Actes Sud, qui raconte la véritable histoire d’Enric Marco. Cet homme a menti pendant plus de trente ans sur son passé, en prétendant avoir survécu aux camps de concentration nazis. À travers les images inédites de leurs rencontres filmées en 2013, cette adaptation explore les questions de mémoire, de mensonge et de vérité.

L’histoire d’un mensonge historique

L’Imposteur raconte l’incroyable histoire d’Enric Marco, un homme respecté en Espagne, qui fut pendant longtemps président de l’Amicale des anciens déportés de Mauthausen. En mai 2005, un historien dénonce son mensonge : l’homme, au lieu d’avoir été déporté dans le camp de Flössenburg pendant la Seconde Guerre mondiale, y avait séjourné comme travailleur volontaire.

Pour l’auteur, la révélation de ce mensonge fut un choc. Très vite, il décide de se plonger dans cette affaire, de rencontrer Enric Marco, alors retiré dans son appartement de banlieue barcelonaise, et d’écrire L’imposteur, un livre où il met à jour les mensonges d’un homme qui, tout au long de sa vie, a tissé un récit de victime et de héros antifranquiste.

L’« industrie de la mémoire »

Le documentaire s’appuie sur ces rencontres, avec des images inédites qui ont capturé les échanges entre l’écrivain et l’imposteur. La caméra dévoile un mystificateur dont la défense repose sur une justification : oui, il a menti, mais c’était pour la bonne cause, afin de transmettre la mémoire des camps de concentration et d’éveiller les consciences.

Pour l'écrivain, cette justification ne suffit pas. Dans son livre, il critique ce qu'il appelle l’« industrie de la mémoire », une tendance des nations à réécrire leur passé pour en faire un miroir héroïque.

Quand et où le visionner ?

À travers ce film, Catherine Bernstein cherche à comprendre l’énigme qu'est cet homme, mais aussi à explorer un terrain plus vaste : celui de la manipulation de l’histoire, des récits collectifs et de la manière dont nous façonnons notre passé pour justifier nos actes présents.

L’Imposteur, coproduit par ARTE France et Minimal Films, sera diffusé le 22 septembre à 23h35, avec une disponibilité sur arte.tv du 15 septembre au 21 octobre 2025.

