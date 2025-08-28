La Petite-Fille de Bernhard Schlink, lauréat du Prix des libraires Folio 2025

Paru en février 2023 chez Gallimard, dans la traduction de Bernard Lortholary, et désormais disponible en format de poche chez Folio, La Petite-Fille de Bernhard Schlink vient de recevoir le huitième Prix des libraires Folio. Quelque trois cents libraires ont pris part au vote. Ce roman succède à Le roitelet de Jean-François Beauchemin, lauréat en 2024.

Les autres titres en lice cette année, sélectionnés par les journalistes de Télérama, étaient : Mecano de Mattia Filice, La dernière place de Négar Djavadi, Le café sans nom de Robert Seethaler (trad. Élisabeth Landes et Herbert Wolf), Sarah, Susanne et l'écrivain d'Éric Reinhardt, La mémoire délavée de Nathacha Appanah, Le fruit le plus rare de Gaëlle Bélem et Cézembre, Hélène Gestern.

Bernhard Schlink, né en 1944 à Bielefeld, est écrivain et juriste allemand. Professeur de droit public et juge constitutionnel, il s’est fait connaître à l’international avec son roman Le Liseur (Gallimard, trad. Bernard Lortholary), publié dans les années 1990, traduit en plus de quarante langues et adapté au cinéma. Son œuvre interroge les liens entre mémoire, culpabilité et histoire allemande contemporaine.

À la mort de son épouse Birgit, Kaspar découvre un pan de sa vie qu’il avait toujours ignoré : avant de quitter la RDA pour passer à l’Ouest en 1965, elle avait abandonné un bébé à la naissance. Intrigué, Kaspar part à la recherche de cette belle-fille inconnue et remonte jusqu’à Svenja qui, restée en Allemagne de l’Est, a épousé un néonazi et élève dans cette doctrine une fille nommée Sigrun. Kaspar serait prêt à voir en elles les membres d’une nouvelle famille. Mais leurs différences idéologiques font obstacle : comment une adolescente aussi intelligente que Sigrun peut-elle soutenir des théories complotistes et racistes ? Comment l’amour pourrait-il naître dans ce climat de méfiance et de haine ? – Résumé de La Petite-Fille, de Bernhard Schlink (Gallimard)

