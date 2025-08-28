IA et métiers du livre : une journée professionnelle pour faire le point

Le 25 septembre prochain, la Cité du Livre à Aix-en-Provence accueillera un public de professionnels pour une journée consacrée aux transformations que l’intelligence artificielle fait peser sur le secteur du livre.

L’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’initiative de ce cycle de rencontres entamé en 2024, propose cette année une approche plus ancrée dans les usages, les pratiques, mais aussi les interrogations éthiques, juridiques et créatives que ces outils suscitent.

Comment l'IA redéfinit-elle les métiers du livre ?

Après une première édition suivie par 130 professionnels, cette nouvelle journée prolonge les réflexions entamées. Il ne s'agit plus de comprendre ce qu’est l’IA générative, mais d'observer comment elle se déploie concrètement dans les métiers. Et surtout, comment elle les reconfigure.

La journée s’ouvre à 10 heures avec Julie Davidoux, éditrice chez Philosophie Magazine Éditeur. Elle reviendra sur Hypnocratie, un essai de philosophie politique coécrit et traduit avec des IA, et mis en scène sous la forme d’un philosophe fictif.

Une supercherie assumée, conçue comme un dispositif critique pour réfléchir à la façon dont l’IA façonne le monde. Quel accueil a reçu cette expérience ? Quelles questions soulève-t-elle quant à la figure de l’auteur ? Où sont les limites entre expérimentation et désinformation ? L’édition peut-elle être un espace critique de l’IA ? Julie Davidoux tentera de répondre à toutes ces questions.

Une chance ou un défi à notre paresse ?

La matinée se poursuivra avec une table ronde sur la thématique suivante : « Cerveau, créativité, l’IA une chance ou un défi à notre paresse ? » Cette dernière sera menée par deux chercheurs : Marius Bertolucci, maître de conférences en gestion publique, et Mathieu Corteel, philosophe et historien des sciences.

Ensemble, ils discuteront de la façon dont on peut, ou non, préserver notre indépendance de penser, de créer, d’apprendre dans un monde où l'usage de l'intelligence artificielle se banalise. Une discussion modérée par la journaliste Victoire N’Sondé, de The Conversation France.

L’après-midi prendra un tour plus opérationnel, avec une exploration des usages de l’IA dans les métiers de l’édition, bien au-delà de la seule question juridique. Métadonnées, accessibilité, production numérique, automatisation des tâches, l’IA est aujourd'hui présente dans toutes les strates de la chaîne du livre.

Pour en débattre, Virginie Clayssen, consultante experte en création numérique, sera aux côtés d'Octavio Kulesz, philosophe, éditeur numérique, directeur de Teseo et responsable du groupe numérique de l’AIEI (Association internationale des éditeurs indépendants). La journaliste Élodie Carreira, de Livres Hebdo, assurera la modération.

Un danger pour les auteurs et autrices ?

La journée s’achèvera sur un terrain plus littéraire avec une réflexion sur l’impact de l’IA sur le métier d'auteur, en tant que générateur de textes. En expliquant comment fonctionnent les grands modèles de langage, cette discussion ouvrira sur ce qu’ils permettent, ou non, aux auteurs et autrices.

Pour en parler, Alexandre Gefen, directeur scientifique au CNRS, Stéphanie Parmentier, enseignante et docteure en littérature, ainsi que Thierry Murrat, auteur de bande dessinée, croiseront leurs points de vue lors d’une table ronde modérée par Colette Tron, critique et directrice artistique du laboratoire Alphabetville.

Pour en savoir plus sur la programmation de cette journée, cliquez ici.

