#Auteurs

L'appel désespéré de la fille de Boualem Sansal à Emmanuel Macron

Le 27 mars 2025, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, situé à l’est d’Alger, condamnait Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis le 16 novembre 2024, à une peine de cinq ans de prison. Un verdict confirmé le 1er juillet, par la Cour d’appel d’Alger. La fille de l’écrivain franco-algérien, Sabeha Sansal, prend désormais la parole, lançant un appel clair au président de la République, Emmanuel Macron, tout en exprimant un profond pessimisme quant à l’efficacité d’une pression accrue de la part de Paris...

Le 28/08/2025 à 12:38 par Hocine Bouhadjera

2 Réactions | 3 Partages

Publié le :

28/08/2025 à 12:38

Hocine Bouhadjera

2

Commentaires

3

Partages

Sur les ondes de France Inter, la fille de Boualem Sansal a lancé un appel solennel aux autorités françaises : « Monsieur le Président, s’il vous plaît, faites quelque chose pour notre père, pour le libérer. Essayez de construire un dialogue avec l’Algérie, avec le président algérien, pour le faire sortir de prison. » 

« Une petite guerre politique »

Depuis son arrestation en novembre 2024, la famille demeure sans nouvelles. « Je suis inquiète, évidemment, parce qu’il a 80 ans, il est vieux, il est malade [Ndr : l'auteur est atteint d'un cancer). On n'a aucune information de son état », confie-t-elle, évoquant l’angoisse d’un silence de plus de neuf mois.

La confirmation par la Cour d’appel d’Alger de la condamnation à cinq années de prison est vécue comme une peine irréversible. « Je pense qu’on peut le considérer comme une condamnation à mort », estime-t-elle avec gravité.

Selon cette dernière, cette incarcération traduit l’obsession d’un régime autoritaire à l’égard des voix dissidentes : « Cette condamnation n’est pas seulement une punition pour lui, mais une punition pour la liberté d’expression, pour le courage de penser autrement, pour le droit de ne pas obéir. »

Dans les colonnes du Figaro, elle complète : « L’enjeu dépasse largement le cas de Boualem Sansal : il concerne la liberté d’expression, la dignité humaine, le respect du droit international. » Sur la dimension politique de cette affaire, elle n’hésite pas : « C’est évident que c’est une petite guerre politique entre l’Algérie et la France… Oui, mon père est un otage politique du régime algérien. »

Le président indifférent ?

Face à ce constat, les filles de l’écrivain ont déjà lancé un appel au président de la République française. Mais jusqu’ici, aucun retour. Sabeha Sansal suppute : « Je ne pense pas que c’est la priorité pour le président. Mon père m’a dit qu’il connaissait Emmanuel Macron personnellement, alors il pourrait peut-être faire plus pour lui. Mais je ne sais pas si c’est possible ». En avril dernier, les filles de Boualem Sansal avaient adressé une lettre au président de la République, afin de réclamer une nouvelle fois la libération de leur père. Quatre mois plus tard, elles n’ont reçu aucune réponse.

Au micro d’Europe 1, Sabeha Sansal regrette même n'avoir pas eu « un mot, pas un signe de considération d’Emmanuel Macron ». Le 7 août dernier, ce dernier a malgré tout envoyé une lettre à son Premier ministre, François Bayrou, pour augmenter la pression sur l'Algérie : « Nous n’avons pas d’autre choix que d’adopter une approche de plus grande fermeté », a-t-il notamment écrit.

La France a ainsi suspendu l'accord de 2013 sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens et activé un levier visant à refuser des visas de court séjour aux responsables algériens. Une décision qui a marqué un tournant, après l'échec de la diplomatie française pour obtenir la libération de Boualem Sansal et Christophe Gleizes, incarcérés en Algérie.

Sabeha Sansal adresse également un message clair aux autorités algériennes : « Mon père n’a jamais exercé d’autre mission que celle de l’écrivain. Il n’a jamais manié d’autre arme que les mots, et ses mots sont protégés ».

Plus généralement, elle confie : « Oui, je suis vraiment désespérée. Je serais très heureuse si ça se passait bien, mais sincèrement, je n’ai pas le choix… C’est possible que je ne le revoie jamais. » Elle conclut par un dernier message : « Je suis fière de lui et je l’aime comme un père, comme un écrivain, comme un homme, avec une pensée ouverte, démocratique. »

À LIRE - Boualem Sansal : à Alger, tragédie en 5 actes d'une grâce présidentielle

Internationaliser le cas Sansal

Il y a près d’un mois, face à une « stratégie d’extrême retenue » qui n’a « pas porté ses fruits », et après l’échec des démarches diplomatiques pour obtenir une grâce présidentielle de la part d’Abdelmadjid Tebboune, le comité de soutien à Boualem Sansal a décidé d’intensifier sa mobilisation. Les démarches visant à obtenir une libération humanitaire pour permettre à l’écrivain emprisonné en Algérie de recevoir des soins pour son cancer n’ayant pas abouti, ses soutiens ont décidé de durcir leur mobilisation.

Présidé par l’ancienne ministre Noëlle Lenoir, le comité de soutien se fait désormais plus actif, cherchant à amplifier ses actions à l’étranger et auprès des institutions européennes. Depuis novembre dernier, ce groupe rassemble de nombreuses personnalités politiques, tels que Jean-Michel Blanquer, des parlementaires comme Constance Le Grip et François-Xavier Bellamy, des intellectuels comme Pascal Bruckner, ainsi que des anciens diplomates, dont Xavier Driencourt. Unis par l’estime, parfois l’amitié, qu’ils portent à l’écrivain, ils partagent la conviction que son incarcération injuste doit être dénoncée et sa libération obtenue le plus rapidement possible.

En parallèle, Emmanuel Macron cherche également à mobiliser l'Union européenne pour renforcer la pression sur l'Algérie, demandant à ses partenaires Schengen de prendre des mesures conjointes concernant les visas. Cette stratégie, qui inclut la question de la coopération migratoire, vise à rouvrir le dialogue avec l’Algérie sur des sujets variés, tels que la dette hospitalière des ressortissants algériens et les questions mémorielles, notamment les restitutions d'objets et les sites d'essais nucléaires.

Des voix discordantes s’élèvent malgré tout, dans le cadre de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, qui dure depuis plus d’un an. Karim Zéribi, ancien eurodéputé et proche du pouvoir algérien, a vivement critiqué la politique française dans un entretien accordé au quotidien algérien El Moudjahid, révèle Marianne.

Il accuse la France de nostalgie coloniale, d’islamophobie et de racisme. Dans cet entretien, il justifie l’emprisonnement de l’écrivain Boualem Sansal, qu’il qualifie d’« islamophobe », et appelle à lui interdire l’accès au sol algérien. Fondateur du « Conseil mondial de la diaspora algérienne », Zéribi défend l’Algérie comme un partenaire stratégique, en opposition avec la France, qu’il juge irrespectueuse.

En juin dernier, le Prix mondial Cino Del Duca 2025 a été attribué à Boualem Sansal, pour récompenser son œuvre humaniste. Le prix, doté de 200.000 €, a été remis à Antoine Gallimard, son éditeur, sous la coupole de l’Institut de France. 

À LIRE - Pourquoi la détention de Boualem Sansal choque le monde littéraire

Accusé d'« atteinte à l’unité nationale », d'« outrage à corps constitué », de « pratiques de nature à nuire à l’économie nationale » et de « détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays », l’écrivain a finalement été condamné à cinq ans de prison par la Cour d'appel d'Alger. Le 24 juin dernier, le parquet d'Alger avait une nouvelle fois requis 10 ans de réclusion et une amende d’un million de dinars (6640 €). Lors de l’audience, Boualem Sansal avait été interrogé sur ses écrits, ses déclarations publiques et ses liens supposés avec des diplomates et des opposants politiques.

La juge en charge du dossier était également revenue sur les propos de l’écrivain dans le média d’extrême droite Frontières, dont il fait partie du comité éditorial. Ces déclarations concernaient les frontières algériennes, que Sansal avait évoquées comme empiétant sur le territoire marocain. Elle s'était aussi attardée sur ses échanges privés avec d’anciens ambassadeurs français à Alger, tels que Bernard Emié et Xavier Driencourt, lui reprochant  d’avoir moqué les autorités algériennes et les symboles de l’État.

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

2 Commentaires

 

Aurélien Terrassier

28/08/2025 à 13:53

Sabeha Sansal se bat comme elle peut face à un gouvernement qui mène des relations tendues avec l'Algérie avec une politique répressive et xénophobe qui renforce malheureusement le pouvoir autoritaire algérien et ce n'est pas les intellectuels reactionnaires (oxymore), Blanquer, Bruckner et consorts qui sont sur la même ligne que le gouvernement soutenus par les extrêmes droites lepenisfe et zemmouriste qui instrumentalisent ́l'affaire que cela va arranger ́les choses malheureusement.

Edco

28/08/2025 à 14:35

Ne l ' oublions pas ! Lui et les autres.... Soutien inconditionnel 👏

