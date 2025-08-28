Les mystères du deuil élucidés par Claire Richard sur Arte Radio

Claire Richard ancre son travail dans l’expérience personnelle pour mieux en sonder la portée universelle. Vingt ans après la mort de son père, elle retourne sur les lieux où ses cendres ont été dispersées.

Cette première exploration marque le début d’une enquête plus profonde : que reste-t-il d’un mort quand les traces matérielles se sont effacées ? Comment entretenir un lien malgré leur absence ? Peuvent-ils encore se manifester ? Et que vaut la présence de leurs fantômes — réelle, symbolique, ou imaginaire ?

Car, les chercheurs le disent : les fantômes créent du lien entre les vivants. Ils suscitent parfois des conversations restées en suspens pendant des années. Si l’idée de consulter une médium effraie l’autrice, elle choisit d’interroger, avec Arnaud Forest, une psychologue et un anthropologue pour éclairer sa réflexion.

Écrire les marges

Née en 1985, Claire Richard est autrice, journaliste et traductrice. Dans son travail, elle explore les liens entre l’intime et le politique, s’intéresse aux formes que peut prendre l’action collective, ainsi qu’aux contradictions inhérentes aux politiques d’émancipation.

Elle a notamment publié Young Lords, Histoire orale des Black Panthers latinos (Éditions L’Échappée), Des mains heureuses, une archéologie du toucher (Seuil), et a même déjà écrit sur la mort en publiant La Coopérative funéraire de Rennes : nos mort.es méritent mieux, aux éditions 369.

Elle crée également des fictions-documentaires pour ARTE Radio et France Culture (Cent façons de disparaître, Les Chemins de désir, La Dernière Nuit d’Anne Bonny, Alice et Hadrien).

Crédits image : Aline Bureau pour Arte Radio

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com