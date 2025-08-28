Inscription
Rentrée littéraire 2025
#Auteurs

Barack Obama dévoile sa liste de lectures de l'été 2025

C'est devenu un rendez-vous incontournable de la littérature anglo-saxonne : la fameuse liste des lectures d'été de Barack Obama. Publiée chaque mois d'août sur ses réseaux sociaux suivis par des millions d'internautes, elle fait de lui l'un des prescripteurs de livres à ne pas louper, et un argument marketing pour les maisons d'édition.

Le 28/08/2025 à 10:40 par Ugo Loumé

|

Publié le :

28/08/2025 à 10:40

Ugo Loumé

ActuaLitté

Cette année, 10 livres ont la chance d'être mis en avant par l'ancien POTUS, contre 14 l'an dernier — Barack Obama aurait-il eu un été agité, l'empêchant de lire autant qu'il le souhaite ? 

« La lecture a toujours occupé une place importante dans mon parcours », déclare-t-il en préambule. « J’ai voulu partager quelques-uns des livres que j’ai lus récemment, accompagnés de notes expliquant pourquoi je les ai appréciés — et pourquoi ils pourraient vous plaire aussi. Jetez-y un œil et dites-moi ce que je devrais découvrir ensuite. »

Du thriller de S.A. Cosby à l'essai sur les géants de la tech par le journaliste américain Chris Hayes, la liste met en avant des styles de livres variés. Toutes publiées entre l'été 2024 et l'été 2025, aucune de ces oeuvres n'est pour l'instant traduite en français.

La liste des lectures d'été de Barack Obama :

Ron Chernow, Mark Twain, Penguin Press

Madeleine Thien, The Book of Records, Granta Books

Ezra Klein & Derek Thompson, Abundance, Avid Reader Press / Simon & Schuster

S. A. Cosby, King of Ashes, Headline

Anita Desai, Rosarita, Picador

Stephen Graham Jones, The Buffalo Hunter Hunter,  S&S/Saga Press

Sophie Elmhirst, A Marriage at Sea, Riverhead Books

Katie Kitamura, Audition, Riverhead Books

Michael Lewis, Who Is Government ?, Allen Lane

Chris Hayes, The Sirens' Call, Penguin Press

Cette liste est accompagnée, chaque hiver, par la liste des livres préférés de l'année de Barack Obama. Parmi eux figuraient en 2024 Intermezzo de Sally Rooney ou encore Patriote du dissident russe Alexeï Navalny.

Crédits image : Par Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America — Barack Obama, CC BY-SA 2.0

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Ugo Loumé
ActuaLitté

Satire d'un élitisme parisien à bout de souffle

Trois portraits, très parisiens, croqués juste avant la fin du monde, à l'heure où remontent les souvenirs, viennent les regrets et tombent les masques. 

28/08/2025, 10:27

ActuaLitté

Chasseurs d'été : mémoire vive d’une adolescence suspendue

Un très beau récit de souvenirs d'enfance et d'adolescence, que l'on imagine en bonne partie autobiographiques. La prose de cet auteur est aussi lumineuse que ses personnages.

28/08/2025, 09:38

ActuaLitté

Comprendre les origines du patriarcat avec Heide Goettner-Abendroth

Heide Goettner-Abendroth, son nom ne vous dit peut-être rien. Philosophe et anthropologue allemande, c'est pourtant une experte reconnue des sociétés matriarcales passées. Elle leur a consacré sa vie et a même fondé une académie pour transmettre ce savoir, qu'elle consigne aujourd'hui par écrit, grâce à la traduction de Camille Chaplain et Annie Montaut.

27/08/2025, 17:08

ActuaLitté

Les Mouettes – Mission Iran : Le Bureau des Légendes adapté en livre

Second épisode du feuilleton littéraire dérivé de la fameuse série tv Le Bureau des Légendes. Une aventure très réussie où Thomas Cantaloube, très documenté comme d'habitude, porte un regard un peu nouveau sur cet Iran qui est toujours, hélas, au cœur de l'actualité.

27/08/2025, 16:34

ActuaLitté

Stu Mead l'indomptable : un livre à chercher dans les enfers des librairies

Stu Mead est un artiste à part (comme le sont beaucoup d’artistes), un peintre aux thématiques parfois sulfureuses (mais pas toujours), exposé dans des galeries et musées du monde entier et publié dans de nombreuses et prestigieuses revues sur l’art. Après une polémique liée à l’exposition de son travail par les éditions Le dernier cri en 2015 (qui s’est soldée par un non-lieu devant les tribunaux), il revient avec un petit recueil de ses peintures publié aux éditions Or Bor.

27/08/2025, 10:57

ActuaLitté

Hom Nguyen : dessiner pour s’échapper, peindre pour exister

Les portraits de Hom Nguyen, qu’il s’agisse de femmes, d’enfants ou de personnes âgées aux traits asiatiques, frappent par leur intensité et leur maîtrise technique. Portrait d'un homme né à Paris de parents vietnamiens, qui a grandit dans la précarité après l’accident qui laisse sa mère paraplégique. Le dessin était alors son seul refuge.

27/08/2025, 08:30

ActuaLitté

À la rentrée, retour de l'autrice culte Maggie Nelson

Alors que la narratrice lutte contre la douleur chronique et qu’une pandémie fait rage, elle tente d’explorer le rôle à la fois prosaïque et symbolique de la bouche dans la vie d’un écrivain. Mêlant rêves et réalité quotidienne, Pathemata raconte la quête tragi-comique de Maggie Nelson pour soulager sa souffrance, une quête qui interroge différentes formes de perte : la perte de l’intimité, la perte du père et la perte d’une amie et mentor essentielle. 

27/08/2025, 07:57

ActuaLitté

Le Goût de vivre : une réflexion sur l’âme et la société

Ce nouveau livre de Pierre Perrin compile chroniques, nouvelles, articles et Journal. La table des chapitres est éloquente : Qu’est-ce que vivre ? Le point d’amour – La maladie humaine – La politique organise une société – Libérons les esprits – Le sacré, la religion – Vivre s’apprend pas à pas – Qu’est-ce que la culture ?  - Dissipation du goût – Littérature en sachet – L’exactitude en lambeaux – Seul le silence aide à tenir parole – Qu’opposer à des crécelles ? Ce qu’il nous reste d’âme. Chacun de ces titres, magnifiques, pourrait constituer un titre de roman. 

26/08/2025, 16:02

ActuaLitté

Le Monde est fatigué, de Joseph Incardona : un conte polardesque

Dans Le Monde est fatigué (Joseph Incardona, éditions Finitude, 2025), de sa seconde identité, qui est celle d’une sirène professionnelle qui fait le tour du monde en vue de fasciner, Êve part à la recherche de la vérité qui a fait basculer son existence. Matt Mauser, détective obèse qui est plus que cela pour elle, l’aide dans cette entreprise tragique, prévenant, efficace.

26/08/2025, 10:48

ActuaLitté

Personnages caricaturaux et moiteur amazonienne, bienvenue chez Frank Herbert

On connaît Frank Herbert comme l'auteur visionnaire de Dune (trad. Michel Demuth), un monument de la hard science-fiction. Mais avant le désert et ses intrigues impériales, il y a eu la jungle amazonienne. La Chute des anges (trad. Fabien Le Roy), écrit en 1957 et resté inédit jusqu'à sa publication posthume, nous plonge dans un tout autre univers : celui de l'aventure exotique, avec ses périls naturels et humains.

26/08/2025, 10:23

ActuaLitté

L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience

25/08/2025, 18:14

ActuaLitté

Le fils giflé : chronique d’une humiliation fondatrice

Dans Sans excuse, Christian Brûlard dissèque avec une précision d’entomologiste l’anatomie d’une humiliation enfantine et ses prolongements souterrains. Fabien, bientôt douze ans, reçoit une gifle qui devient le moteur d’une métamorphose – physique, morale, et rancunière. En restituant la banalité crue des rapports familiaux, l’auteur rejoint une longue tradition littéraire qui interroge l’enfance blessée, de Jules Vallès à Annie Ernaux.

25/08/2025, 16:12

ActuaLitté

Le palmier, la faille dans le paradis

Dans Le palmier, Valentine Goby recompose l’enfance à travers une matière sensorielle dense, où la nature et le langage deviennent les outils d’une archéologie intime. Un roman lumineux en apparence, mais traversé de failles profondes.

25/08/2025, 16:07

ActuaLitté

Un fou sans Dieu, un pape en voyage : Javier Cercas en terrain mystique

Dans Le Fou de Dieu au bout du monde, Javier Cercas accepte une mission aussi improbable qu’ambivalente : suivre le pape François en Mongolie et interroger sa foi. Un texte frontal, parfois drôle, où se côtoient questions métaphysiques, critique religieuse et vertige existentiel.

25/08/2025, 11:57

ActuaLitté

Le concours de pêche : Loris Chavanette nous hameçonne avec un petit chef-d’œuvre

Loris Chavanette, historien et romancier, nous livre son second roman, Le concours de pêche, publié chez Allary Éditions. De cet auteur, je ne connaissais jusqu’ici que les ouvrages d’Histoire (parmi les derniers : Danton et Robespierre chez Passés Composés, Le 14 juillet de Mirabeau chez Tallandier et La tentation du désespoir chez Plon), livres que j’ai toujours trouvés passionnants. 

25/08/2025, 11:16

ActuaLitté

Ethel Aden et la musique… rien que la musique ?

Ethel Aden est pianiste. Dotée d’un talent indéniable, acclamée par la foule à chaque représentation, elle semble n’avoir connu que les touches noires et blanches du clavier. La musique est une évidence, un langage qu’elle parle avec la plus grande aise – aussi naturellement qu’elle respire. Après des décennies de concerts et de tournées, une chose est certaine : elle abhorre les répétitions. 

25/08/2025, 10:53

ActuaLitté

Et si la terre nous parlait

23/08/2025, 16:00

ActuaLitté

Chroniques d'une vie à l'envers

23/08/2025, 14:44

ActuaLitté

Alors nous irons trouver la beauté ailleurs

23/08/2025, 14:42

ActuaLitté

Ainsi l'Animal et nous

23/08/2025, 14:40

ActuaLitté

Contenir l'emballement bioclimatique

23/08/2025, 14:38

ActuaLitté

Comment bifurquer

23/08/2025, 14:36

ActuaLitté

Quand Galactus passe des entretiens d’embauche cosmiques

Il y a ce vertige. Celui du vide, de l’insondable, du cosmos qui vous engloutit. C’est précisément ce vertige que fait écho la série What If…? Galactus (2025, Panini, trad. Laurence Belingard), une déclinaison audacieuse de l’univers Marvel. Ici, cinq héros très distincts se transforment en hérauts pour le Dévoreur de Mondes, porteurs d’un fragment de sa nature titanesque et tragique.

23/08/2025, 11:57

ActuaLitté

Allô la Place : une langue « d’appels en absence »

Le premier territoire de sa naissance est celui des sons, de la musicalité des mots. Habiter une langue, c’est vivre son identité, on habite en enfance dans une langue maternelle avant d’habiter un pays. Nassera Tamer dans Allô la Place, tente de réapprendre la langue de ses parents pour se rapprocher d’eux, mais difficile de renouer quand on a peu de choses à se dire. 

23/08/2025, 08:30

ActuaLitté

Le magasin de lettres de Séoul

22/08/2025, 19:17

ActuaLitté

Clé d'une réussite : le latin, ou l'insoupçonnée utilité

Au moment où l’enseignement du latin est plus que malmené, du collège à l’université, Gérard Salamon, maître de conférences désormais à la retraite, publie un ouvrage autobiographique revigorant.

22/08/2025, 13:04

ActuaLitté

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden

En cette 33e semaine de l’année (du 11 au 17 août), les ventes de livres sont plus que jamais figées autour d’un seul et même nom. L’autrice américaine Freida McFadden, et sa traductrice Karine Forestier écrasent la concurrence. Une omniprésence qui ne devrait pas durer avec la rentrée littéraire qui pointe le bout de son nez.

22/08/2025, 11:24

ActuaLitté

L’oreille absolue : ritournelle polyphonique

Nous sommes la veille du concert de l’harmonie municipale. Quelques décorations de Noël et loupiotes sont disposées dans la mairie, effort pour faire place aux fêtes de fin d’années. Monsieur le maire a une annonce à faire, pour le moins surprenante : « Nos morts, on ne sait plus où les mettre. Le cimetière est plein ». Alors, c’est officiel. Comme le cimetière n’est pas extensible et qu’il n’y a pas moyen de faire de la place… Eh bien, cette année, il faudrait que personne dans le village ne meure. 

22/08/2025, 09:33

ActuaLitté

Une mère face au doute : Implosion de Laurence Florisca Rivard

À travers le regard d’une mère en perdition, Laurence Florisca Rivard signe un roman intime et tendu, où l’amour filial se heurte à la brutalité du soupçon. Mais la virtuosité du texte cède parfois à la complaisance narrative.

22/08/2025, 08:35

ActuaLitté

Jours de révolte : Hong Kong sous tension, à hauteur de jeunesse

Grégory Le Floch explore les replis les plus sombres de l’adolescence et les reliefs d’une montagne qui gronde autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de soi. Mais si le texte séduit par la rudesse de son décor et la sincérité de sa voix, il trébuche parfois sur son propre trop-plein.

22/08/2025, 08:31

ActuaLitté

"L’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée"

Hugues Jallon est formel : « C’est le temps où le fascisme commence à exister vraiment. Jusqu’alors, il n’était pas seulement contenu, il était seul. Et en politique, on n’y arrive jamais seul. Désormais, il faut se rendre à l’évidence : l’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée. » 

21/08/2025, 16:50

ActuaLitté

Les fleuves du ciel

21/08/2025, 16:32

ActuaLitté

Les monstres absolus de Pierre Jourde

À la fin du XIXe siècle, une famille de clowns-acrobates, la famille Helquin, se transforme tous les soirs en monstres de scène. Lorsque le dernier des quatre frères disparaît, la vie de chacun d’entre eux se renverse, et Thalia, qui désespérait de devoir continuer à vivre ainsi commence à s’autoriser à agir différemment, à penser différemment de ses frères. Elle sombre alors dans le rêve d’une autre vie.

21/08/2025, 16:02

ActuaLitté

Abena : un authentique nature writing à la française

Pierre Chavagné c'est le nature writing à la française sur fond de survivalisme, et Abena pourrait bien être la digne fille de La femme paradis

21/08/2025, 15:52

ActuaLitté

Père patrie : dans l'ombre des héros, roman d'une nation fatiguée

Un texte, dense et lucide, sur la fabrication des héros et l'usure des mythes nationaux. À travers le parcours d'un vieillard solitaire, ancien enfant-soldat devenu icône du pouvoir, l'auteur interroge la mémoire collective et les illusions d'une grandeur forgée dans le sang et l'oubli.

21/08/2025, 14:16

ActuaLitté

Celle-qui-sait-les-herbes : un roman d’initiation pastoral

Marc Graciano publie chez Le Tripode un nouveau roman initiatique et naturaliste, intitulé Celle-qui-sait-les-herbes. Un récit immersif plonge le lecteur dans le quotidien ancestral d’un peuple nomade, guidé par les savoirs d'une prêtresse guérisseuse.

21/08/2025, 14:13

