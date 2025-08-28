Barack Obama dévoile sa liste de lectures de l'été 2025

C'est devenu un rendez-vous incontournable de la littérature anglo-saxonne : la fameuse liste des lectures d'été de Barack Obama. Publiée chaque mois d'août sur ses réseaux sociaux suivis par des millions d'internautes, elle fait de lui l'un des prescripteurs de livres à ne pas louper, et un argument marketing pour les maisons d'édition.
Le 28/08/2025 à 10:40 par Ugo Loumé
28/08/2025 à 10:40
Cette année, 10 livres ont la chance d'être mis en avant par l'ancien POTUS, contre 14 l'an dernier — Barack Obama aurait-il eu un été agité, l'empêchant de lire autant qu'il le souhaite ?
« La lecture a toujours occupé une place importante dans mon parcours », déclare-t-il en préambule. « J’ai voulu partager quelques-uns des livres que j’ai lus récemment, accompagnés de notes expliquant pourquoi je les ai appréciés — et pourquoi ils pourraient vous plaire aussi. Jetez-y un œil et dites-moi ce que je devrais découvrir ensuite. »
Du thriller de S.A. Cosby à l'essai sur les géants de la tech par le journaliste américain Chris Hayes, la liste met en avant des styles de livres variés. Toutes publiées entre l'été 2024 et l'été 2025, aucune de ces oeuvres n'est pour l'instant traduite en français.
Ron Chernow, Mark Twain, Penguin Press
Madeleine Thien, The Book of Records, Granta Books
Ezra Klein & Derek Thompson, Abundance, Avid Reader Press / Simon & Schuster
S. A. Cosby, King of Ashes, Headline
Anita Desai, Rosarita, Picador
Stephen Graham Jones, The Buffalo Hunter Hunter, S&S/Saga Press
Sophie Elmhirst, A Marriage at Sea, Riverhead Books
Katie Kitamura, Audition, Riverhead Books
Michael Lewis, Who Is Government ?, Allen Lane
Chris Hayes, The Sirens' Call, Penguin Press
Cette liste est accompagnée, chaque hiver, par la liste des livres préférés de l'année de Barack Obama. Parmi eux figuraient en 2024 Intermezzo de Sally Rooney ou encore Patriote du dissident russe Alexeï Navalny.
Crédits image : Par Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America — Barack Obama, CC BY-SA 2.0
Par Ugo Loumé
Contact : ul@actualitte.com
