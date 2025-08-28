Chasseurs d'été : mémoire vive d’une adolescence suspendue

D'origine marocaine, Soufiane Khaloua (né en 1992) est professeur de français en région parisienne.

Chasseurs d'été est son second roman, après La Vallée des Lazhars paru en 2023.

Le pitch : l'adolescence d'un jeune d'origine marocaine, dans une petite ville non loin de la région parisienne. Il vit avec sa mère, venue du Maroc, et sa sœur. Le père travaille au loin. Ils ont emménagé « dans le quartier Saint-Exupéry. C’était une partie de Bloignes coincée entre le chemin de fer et le canal. [...] On y avait construit tout un parc de logements sociaux. »

Avec ses amis d'enfance puis d'adolescence, il joue au foot sur la place de la mairie : ce sont « les derniers enfants de Bloignes ». Et quand on leur demande ce qu'ils feront plus tard, ils répondent qu'ils veulent « devenir "chasseurs d’été", parce qu’il n’y a que cette saison qui vaille d’être vécue. On les questionna, ils expliquèrent : un chasseur d’été est quelqu’un qui change d’hémisphère en fonction des saisons. »

C'est un récit qui a beaucoup de points communs avec celui dont Ian Manook nous a régalés il y a peu avec Le pouilleux massacreur. Une petite ville pas trop loin de la capitale, un milieu issu de l'immigration, les clivages sociaux, la transition compliquée vers l'âge adulte, le renoncement à l'une des meilleures époques de la vie, « et toutes les époques ont une fin : celle-ci eut lieu à l’approche de l’été. »

Tout comme Manook, Soufiane Khaloua a nourri son roman de souvenirs autobiographiques, les siens ou peut-être ceux de proches ou d'amis, et si Manook évoquait les années 60, la mémoire de Soufiane Khaloua ne remonte pas si loin, à la fin des années 90 et au tout début des années 2000, le tournant du siècle.

Le souvenir d'une petite bande de jeunes dont l'innocence va se trouver bouleversée par un drame qu'ils n'ont pas vu venir, une ombre qui va les suivre longtemps, épaissir entre eux le silence et les non-dits, jusqu'à ce qu'ils parviennent à enterrer ces mauvais souvenirs comme dans une capsule temporelle.

Même s'il est bien sûr question d'enfance puis d'adolescence, le ton du récit est plutôt celui du souvenir ce qui permet à l'auteur d'adopter un juste équilibre, avec la bonne distance entre la fraîcheur naïve de l'enfant et le recul de l'adulte (et l'on devine bien sûr beaucoup de vécu dans ce qui nous est raconté).

Soufiane Khaloua a « cette capacité à voir les gens », une aptitude qui enveloppe ses propos d'intelligence et de bienveillance envers tous ses personnages, les plus lumineux comme les plus tourmentés.

L'auteur est aujourd'hui professeur en région parisienne et le lecteur se dit en refermant le livre, que ses élèves ont sans doute bien de la chance ...

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com