Adieu Kolyma : réveiller le passé

La Kolyma a accueilli de nombreuses âmes forcées à travailler dans des conditions déplorables, maltraitées et affamées, incapables de se soigner convenablement. Prisonniers politiques, criminels et innocents – aucune différence n’est faite. Tous ont participé contre leur gré au désenclavement de cette région reculée, qui cache en elle, en ses terres, un trésor : de l’or.

« Certains pensent qu’elle aurait plaisir à voir mourir ceux qui la foulent. Cela expliquerait que ses rivières regorgent d’or. Elle attiserait ainsi l’avidité des habitants de la terre et les pousserait à y venir planter leur croix. Les prospecteurs font courir ces légendes, mais les anciens bagnards, eux, le savent : la Kolyma n’a ni volonté, ni sentiment. Elle est le lieu du rien. »

1956. Trois ans ont passé depuis la mort de Staline. Si les camps ont disparu, les mines qui permettent de puiser dans les sous-sols aurifères de la Kolyma sont toujours en activité. Pas question de mettre fin à l’une des activités les plus lucratives du pays. C’est aux portes de l’enfer, à Magadan, que Scylla Bach est devenue « la tueuse de chiennes ». Après 9 longues années à la Kolyma, son talent a fait d’elle une assassine de premier ordre pour les hommes du NKVD. Lorsque l’ordre de tuer lui était donné, la sentence était exécutée proprement, toujours. Pendant des purges, Scylla était chargée de faire disparaître les traîtresses, celles séduites par l'idéologie bolchévique.

Son chemin l’a ensuite menée jusqu’aux frères Vadas, chefs de meute du « clan le plus puissant de Hongrie » qui a su s’enrichir grâce, entre autres, aux mines de la Kolyma... Pal et Lazar nourrissent une haine réciproque, intarissable. Une relation tumultueuse à l’origine de toutes les péripéties et intrigues de ce sombre récit. Car tout commence ici, avec Pal Vadas : son cœur « ne battait pas seulement pour le pouvoir et la reconnaissance. Une passion plus profonde l’animait, irrésistible et secrète. Un désir de vengeance enfoui, brûlant, infecté comme un abcès mental, capable de consommer toutes les énergies de son corps ». Son souhait le plus cher : se débarrasser pour de bon de son frère aîné, qui s’apprête à être relâché de détention après 9 ans de prison. Et qui de mieux que la tueuse de chienne pour s’en charger ?

Car, qu’elle le veuille ou non, Scylla Bach est à la merci du clan Vadas, qui surveille tous ses faits et gestes. « Elle savait qu’un œil restait toujours ouvert sur elle et que les images de sa vie voyageaient loin, jusqu’à Magadan, dans le crâne d’un homme qui ne voulait pas l’oublier. » Dans les rues d’une Budapest meurtrie, elle erre en cachette et observe de loin la seule femme qui a su attendrir son coeur : Kassia, désormais infirmière, connue lors des terribles jours de la Kolyma. Mais jamais elle ne pourra se permettre de lui indiquer sa présence, au risque de la mettre en danger. Car le passé rôde et il ne pardonne pas...

Lorsqu’il s’agit de créer une atmosphère puissante et de tisser un récit prenant, Antoine Sénanque est un orfèvre. Il y a des auteurs et autrices qui subjuguent, qui envoûtent avec l’habilité déconcertante avec laquelle ils et elles manient les mots – et, à travers Adieu Kolyma, nous avons la preuve irréfutable que Antoine Sénanque appartient bel et bien à cette catégorie. Agrémenté d’un travail de recherches historiques, ce roman nous plonge dans une période sombre et passionnante du règne stalinien.

Tout est fait pour rendre les personnages et leur environnement tangibles, réalistes, avec les aspérités propres à ce qui a été écorché, abîmé, malmené par la guerre, le temps, la vie. Dans ce cas précis, pas de place pour le romantisme ; nous plongeons dans un univers noir, sanglant, tissé de vengeance et de violence. L’appel du pouvoir et la soif de l’or écrasent tout le reste. Enfin, presque…

Bref, un roman brillant de cette rentrée littéraire.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com