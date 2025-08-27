Tout se tient : Mort de Stéphane Bouquet, voix singulière

Né à Paris le 31 octobre 1967, il publie en 2001 son premier recueil, Dans l’année de cet âge aux éditions Champ Vallon. Ce sera le point de départ d’un parcours poétique marqué par des livres devenus des repères : Un monde existe en 2002, Un peuple en 2007, Vie commune en 2016, La Cité de paroles en 2018, Le Fait de vivre en 2021, avant un dernier recueil, Tout se tient, paru en avril dernier chez P.O.L.

L'horizon est ce mot qui calmement déserta nos lexiques de la maturité tandis que l'ancien jeune homme marche dans les murmurations du langage ou dans ce qu'il lui reste à savoir. Le paysage est devenu la méditation même : il pleut probablement depuis le début, il pleut sans pleuvoir mais de cette façon dont le mot monde tombe plus ou moins vite vers sa rive.

Plusieurs de ces ouvrages furent réalisés en dialogue avec des artistes, comme Les Oiseaux favorables en 2013 avec le photographe Amaury Da Cunha, ou La Baie des cendres avec Morgan Reitz. La poésie chez Stéphane Bouquet se vivait comme une expérience d’épiphanie, ouverte à un savoir critique, capable d’articuler solitude et dialogue, mémoire et collectivité.

Son œuvre ne se limitait pas à la poésie. Pensionnaire de la Villa Médicis en 2002 et 2003, il mena de front une carrière de critique et d’essayiste dans le champ du cinéma. Longtemps collaborateur des Cahiers du cinéma, de Libération et du Monde des livres, il signa des études consacrées à Gus Van Sant, Sergueï Eisenstein, Clint Eastwood ou encore à L’Évangile selon saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini.

Il participa également à l’ouvrage collectif Cinéma 68, dirigé par Antoine de Baecque et Emmanuel Burdeau. Parallèlement, il s’engagea comme scénariste aux côtés de Sébastien Lifshitz, pour qui il cosigna plusieurs scénarios emblématiques, dont Il faut que je l’aime en 1996, Wild Side en 2004 ou Plein sud en 2009. Il travailla également avec Valérie Mréjen pour La Défaite du rouge-gorge en 2002 et avec Yann Dedet pour Le Pays du chien qui chante la même année. En tant qu'acteur, il apparut dans La Traversée, un documentaire autobiographique de Lifshitz, présenté en 2002 à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes.

Cet éclectisme, loin d’être une dispersion, fut une manière de multiplier les formes d’expression. Stéphane Bouquet s’engagea ainsi dans la danse, en travaillant avec la chorégraphe Mathilde Monnier, d’abord dans Déroutes en 2002 puis dans Frère & sœur, pièce créée au Festival d’Avignon en 2005 où il participa comme danseur et scénariste. Il anima par ailleurs, avec le journaliste Laurent Goumarre, l’émission Studio danse sur France Culture. Cette pluralité des expériences disait sa volonté d’« être au monde », selon ses propres mots, en tenant ensemble la solitude de l’écriture et la vitalité du collectif.

Son travail s’ouvrait aussi à la traduction, faisant découvrir au public français des poètes américains comme Robert Creeley, dont il traduisit Le Sortilège en 2006 pour les éditions Nous, Paul Blackburn avec Villes publié en 2011 chez José Corti, et Peter Gizzi avec L’Externationale en 2013, toujours chez Corti. Ces traductions prolongent une relation intime avec les traditions poétiques américaines et italiennes, à travers lesquelles il aimait à rapprocher le geste poétique d’un certain encyclopédisme romantique, sans renier l’influence pasolinienne.

Crédits photo : Georges Seguin (CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com