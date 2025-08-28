Inscription
Cinq romans finalistes pour le Prix du roman Fnac 2025

Parmi les 30 titres dévoilés début juillet pour la rentrée littéraire Fnac, cinq romans ont été retenus en finale du 24e Prix du Roman Fnac. Cette sélection témoigne de l'enthousiasme des 400 libraires et des 400 lecteurs adhérents du jury, qui ont porté leur choix sur ces ouvrages. Le nom du ou de la lauréat·e sera révélé le 22 septembre.

Le 28/08/2025 à 06:30 par Nicolas Gary

28/08/2025 à 06:30

Nicolas Gary

ActuaLitté

Le Prix du Roman Fnac 2025, fidèle à sa mission d'accompagner les lecteurs dans la découverte des nombreuses parutions de l’automne, met en avant ces cinq romans qui illustrent la diversité et la richesse des récits de cette rentrée.

Chacun d’eux, à travers des destins personnels, des relectures historiques et des choix narratifs audacieux, interroge à sa manière la relation de l’homme et de la femme à leur époque, à la nature et, plus largement, à la complexité de la nature humaine.

Les cinq finalistes du Prix du Roman Fnac 2025 bénéficieront d’une mise en avant dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com. Le ou la lauréat·e sera annoncé·e le 22 septembre lors d’un déjeuner officiel. Il ou elle succédera à Marie Vingtras, couronnée en 2024 pour son second roman Les âmes féroces (Éditions de l’Olivier).

Les cinq ouvrages retenus pour cette dernière ligne droite sont les suivants : 

Les éléments, de John Boyne - JC Lattès (trad. Sophie Aslanides)

Grâce à une prose envoûtante, John Boyne sonde les éléments et les êtres avec une empathie extraordinaire et une honnêteté implacable, nous mettant sans cesse au défi de confronter nos propres définitions de la culpabilité et de l’innocence.

Quitter la vallée, de Renaud de Chaumaray - Gallimard

Servi par une langue éblouissante, ce livre raconte le désir farouche que l’on éprouve, tôt ou tard, d’échapper à sa propre condition.

Je voulais vivre, Adélaïde de Clermont-Tonnerre - Éditions Grasset

Un roman inoubliable, écrit d’une voix puissamment contemporaine, qui rend vie à Milady et nous offre son histoire dont Dumas a semé les indices dans Les Trois Mousquetaires.

Nourrices, de Séverine Cressan - Dalva Éditions

Un premier roman qui révèle les rouages troublants d’une industrie méconnue et nous entraîne dans un univers où la nature et l’enchantement ne sont jamais loin. Un texte qui réinvente l’histoire de ces mères invisibles.

Les promesses orphelines, de Gilles Marchand - Aux Forges de Vulcain

Une traversée poétique des Trente glorieuses par un jeune idéaliste, la tête pleine de rêves plus grands que lui, acteur à sa manière d'un monde en accélération où le bonheur pour tous semblait à portée de main.

PRIX Roman Fnac - Marie Vingtras, lauréate 2024

ActuaLitté diffusera très (très, très) prochainement une série de cinq podcasts réalisés avec le concours de libraires de la Fnac, qui, à travers le pays, partage et raconte leur coup de coeur pour l'un des titres de cette short-list.

La rentrée littéraire Fnac se poursuivra tout au long de l’automne, ponctuée par des événements littéraires majeurs organisés à travers la France, ainsi que par le Prix Goncourt des Lycéens.

Un extrait des livres de cette dernière sélection est proposé en fin d'article.

 
 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Les Promesses orphelines

Gilles Marchand

Paru le 22/08/2025

274 pages

Aux Forges de Vulcain

20,00 €

9782373058482
Les éléments

John Boyne trad. Sophie Aslanides

Paru le 20/08/2025

506 pages

Jean-Claude Lattès

23,90 €

9782709674300
Quitter la vallée

Renaud de Chaumaray

Paru le 21/08/2025

208 pages

Editions Gallimard

20,00 €

9782073115362
Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

9782246831662
Nourrices

Séverine Cressan

Paru le 21/08/2025

266 pages

Groupe Robert Laffont

21,50 €

9782487600461
