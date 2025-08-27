Netflix adapte Les mortes, roman culte de Jorge Ibargüengoitia

Publié en français en 1982 aux éditions Gallimard (réedité en 2021 par Cambourakis) et initialement en 1977 dans sa version originale, Les mortes de Jorge Ibargüengoitia est un roman qui mêle chronique sociale, satire noire et critique de la société mexicaine. L’œuvre, qui prend la forme d’un faux reportage, raconte l’histoire des Poquianchis, un groupe de femmes mexicaines qui, au fil des années, ont bâti un véritable empire de maisons closes, devenant des figures emblématiques de l’exploitation et de la violence.

Ces femmes, issues d’un milieu pauvre, utilisent leur influence et leur pouvoir pour exploiter des jeunes prostituées qu’elles forcent à travailler dans des conditions inhumaines. Leur histoire prend en réalité une tournure bien plus macabre : les Poquianchis, en plus de leur activité criminelle, sont impliquées dans des meurtres systématiques de leurs employées, enterrant les corps de ces jeunes femmes sur leurs propriétés. Le scandale, qui finit par éclater, fait d’elles des légendes criminelles du Mexique, alimentant une mythologie autour de cette affaire sordide.

Ibargüengoitia, par la voix d’un narrateur anonyme, nous plonge dans cette histoire complexe avec un regard à la fois perçant et ironique, interrogeant les mécanismes de l’exploitation et les complicités qui ont permis à un tel empire de prospérer. L’auteur parvient à combiner des éléments de fiction et de réalité tout en exposant une société mexicaine corrompue, où l’impunité et les abus de pouvoir sont omniprésents.

La série, composée de six épisodes de 45 minutes chacun, est portée, entre autres, par Arcelia Ramírez, qui interprète le rôle d'Arcángela Baladro, l'une des figures centrales de l'intrigue. Paulina Gaitán prête ses traits à Serafina Baladro, la sœur complicité des meurtres. Le capitaine Bedoya, personnage clé de l’histoire, est interprété par Joaquín Cosío, tandis que Alfonso Herrera incarne Simón Corona, un personnage central. Ils sont accompagnés par des acteurs tels que Mauricio Isaac, Víctor Mallarino et Margarita Muñoz.

Tournée dans les studios de Churubusco à Mexico et dans plusieurs régions du pays, la série s'inscrit dans le cadre de l'initiative Let Mexico Be Seen de Netflix, qui vise à promouvoir des productions locales ambitieuses.

Jorge Ibargüengoitia (1928-1983) est un écrivain mexicain reconnu pour son style satirique et son regard acéré sur la société de son époque. Né à Guanajuato, il a étudié l'architecture et les lettres avant de se consacrer pleinement à l'écriture. Auteur de romans, de nouvelles et de pièces de théâtre, il a marqué la littérature latino-américaine par son habileté à mêler le fantastique, le grotesque et la critique sociale.

Il a également occupé une place importante dans la scène littéraire mexicaine en tant que chroniqueur et critique, utilisant ses écrits pour mettre en lumière les contradictions et les abus de pouvoir de la société mexicaine.

