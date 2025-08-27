Comprendre les origines du patriarcat avec Heide Goettner-Abendroth

Après avoir redéfini, dans son précédent ouvrage Les sociétés matriarcales – Recherches sur les cultures autochtones à travers le monde (trad. Camille Chaplain, éditions des femmes-Antoinette Fouque, 2019), elle décrypte cette fois-ci la cause principale de la disparition de ces sociétés, tant sur le plan réel que symbolique : l’émergence du patriarcat.

En tant que chercheuse pionnière dans son domaine, elle critique les préjugés patriarcaux des interprétations archéologiques qui projettent nos modèles modernes sur les sociétés anciennes, ignorant leur diversité. Grâce à des découvertes archéologiques, elle propose une analyse inédite des premières époques culturelles, et démontre que ces dernières étaient largement influencées par les femmes.

Avec précision, elle montre comment leurs modes de vie ont été progressivement évincés par le patriarcat. Cet essai, couvrant l’évolution des sociétés de l’Asie occidentale et de l’Europe du Paléolithique à l’âge du bronze, offre une perspective décrite comme étant révolutionnaire de la crise de nos modèles sociétaux actuels, et ouvre de nouvelles pistes pour l’avenir.

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous en offrent les premières pages en avant-première :

Heide Goettner-Abendroth, née en Allemagne en 1941, est docteure en philosophie des sciences et a enseigné la philosophie pendant dix ans à l’université de Munich (1973-1983). Elle consacre sa vie et ses recherches aux sociétés et cultures matriarcales dont elle est devenue l’une des grandes spécialistes mondiales, ouvrant la voie à toute une génération de jeunes anthropologues.

En 1986, elle a fondé en Allemagne l’Académie internationale HAGIA pour les Recherches matriarcales modernes, dont elle assure depuis la direction et qui est à l’initiative de nombreux congrès internationaux sur le sujet. Elle a été sélectionnée en 2005 par le programme international « 1 000 Femmes de paix à travers le monde » comme candidate pour le prix Nobel de la paix.

En librairie le 4 septembre 2025.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com