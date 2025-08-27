Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Comprendre les origines du patriarcat avec Heide Goettner-Abendroth

Heide Goettner-Abendroth, son nom ne vous dit peut-être rien. Philosophe et anthropologue allemande, c'est pourtant une experte reconnue des sociétés matriarcales passées. Elle leur a consacré sa vie et a même fondé une académie pour transmettre ce savoir, qu'elle consigne aujourd'hui par écrit, grâce à la traduction de Camille Chaplain et Annie Montaut.

Le 27/08/2025 à 17:08 par Louella Boulland

|

Publié le :

27/08/2025 à 17:08

Louella Boulland

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Après avoir redéfini, dans son précédent ouvrage Les sociétés matriarcales – Recherches sur les cultures autochtones à travers le monde (trad. Camille Chaplain, éditions des femmes-Antoinette Fouque, 2019), elle décrypte cette fois-ci la cause principale de la disparition de ces sociétés, tant sur le plan réel que symbolique : l’émergence du patriarcat.

En tant que chercheuse pionnière dans son domaine, elle critique les préjugés patriarcaux des interprétations archéologiques qui projettent nos modèles modernes sur les sociétés anciennes, ignorant leur diversité. Grâce à des découvertes archéologiques, elle propose une analyse inédite des premières époques culturelles, et démontre que ces dernières étaient largement influencées par les femmes.

Avec précision, elle montre comment leurs modes de vie ont été progressivement évincés par le patriarcat. Cet essai, couvrant l’évolution des sociétés de l’Asie occidentale et de l’Europe du Paléolithique à l’âge du bronze, offre une perspective décrite comme étant révolutionnaire de la crise de nos modèles sociétaux actuels, et ouvre de nouvelles pistes pour l’avenir.

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous en offrent les premières pages en avant-première : 

Heide Goettner-Abendroth, née en Allemagne en 1941, est docteure en philosophie des sciences et a enseigné la philosophie pendant dix ans à l’université de Munich (1973-1983). Elle consacre sa vie et ses recherches aux sociétés et cultures matriarcales dont elle est devenue l’une des grandes spécialistes mondiales, ouvrant la voie à toute une génération de jeunes anthropologues.

En 1986, elle a fondé en Allemagne l’Académie internationale HAGIA pour les Recherches matriarcales modernes, dont elle assure depuis la direction et qui est à l’initiative de nombreux congrès internationaux sur le sujet. Elle a été sélectionnée en 2005 par le programme international « 1 000 Femmes de paix à travers le monde » comme candidate pour le prix Nobel de la paix.

En librairie le 4 septembre 2025.

 
 
 
 
 

DOSSIER - Les sociétés matriarcales : les cultures autochtones dans le monde

Par Louella Boulland
Contact : lb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Sociétés matriarcales du passé et émergence du patriarcat

Heide Goettner-Abendroth trad. Camille Chaplain, Annie Montaut

Paru le 04/09/2025

576 pages

Editions des Femmes

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Scannez le code barre 9782721014313
9782721014313
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Hom Nguyen : dessiner pour s’échapper, peindre pour exister

Les portraits de Hom Nguyen, qu’il s’agisse de femmes, d’enfants ou de personnes âgées aux traits asiatiques, frappent par leur intensité et leur maîtrise technique. Portrait d'un homme né à Paris de parents vietnamiens, qui a grandit dans la précarité après l’accident qui laisse sa mère paraplégique. Le dessin était alors son seul refuge.

27/08/2025, 08:30

ActuaLitté

À la rentrée, retour de l'autrice culte Maggie Nelson

Alors que la narratrice lutte contre la douleur chronique et qu’une pandémie fait rage, elle tente d’explorer le rôle à la fois prosaïque et symbolique de la bouche dans la vie d’un écrivain. Mêlant rêves et réalité quotidienne, Pathemata raconte la quête tragi-comique de Maggie Nelson pour soulager sa souffrance, une quête qui interroge différentes formes de perte : la perte de l’intimité, la perte du père et la perte d’une amie et mentor essentielle. 

27/08/2025, 07:57

ActuaLitté

"L’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée"

Hugues Jallon est formel : « C’est le temps où le fascisme commence à exister vraiment. Jusqu’alors, il n’était pas seulement contenu, il était seul. Et en politique, on n’y arrive jamais seul. Désormais, il faut se rendre à l’évidence : l’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée. » 

21/08/2025, 16:50

ActuaLitté

Un match parfait… ou un suspect idéal ?

La meilleure amie de Gwen, Sarah, s’apprête à se marier. Heureuse pour elle, Gwen accepte d’endosser le rôle de demoiselle d’honneur, même si elle n’apprécie guère le futur mari et qu’elle doit affronter seule la cérémonie, sans cavalier.

21/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Raphaela Edelbauer dépeint un Vienne au bord de l’embrasement

Vienne, 31 juillet 1914. La capitale de l’Empire austro-hongrois retient son souffle à l’approche de l’échéance fixée par l’ultimatum allemand. Trente-six heures à peine avant l’embrasement et la métamorphose irréversible du monde, la ville gronde d’une agitation fiévreuse.

14/08/2025, 09:00

ActuaLitté

La dictature brésilienne dans le miroir d’un roman dystopique

Sous la dictature brésilienne, un père et son fils survolent la forêt amazonienne dans un petit avion. Tandis que le premier mène des affaires troubles avec les militaires, l’enfant, plongé dans un roman de science-fiction, suit un groupe d’élus explorant l’espace après la disparition de la Terre

14/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Folies ordinaires d’un Bukowski bruxellois en quête de rédemption

Un Bukowski venu de Bruxelles, quinquagénaire cabossé, oscille entre verres d’alcool, obsessions compulsives et rendez-vous thérapeutiques. Invité à se livrer par l’écriture, il déverse tout. Naît alors un roman qui frappe autant qu’il réconforte, miroir des folies du quotidien.

13/08/2025, 17:03

ActuaLitté

Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé

Dans son nouveau roman, Ken Follett s’attaque à l’un des plus grands mystères de l’humanité : l’édification de Stonehenge, aux alentours de 2500 avant notre ère. Un roman traduit de l’anglais par Pierre Reignier, Odile Demange, Renaud Morin et Christel Gaillard-Paris.

13/08/2025, 16:43

ActuaLitté

Caledonian Road : grandeur et chute dans le Londres d’aujourd’hui

L’itinéraire fulgurant d’un historien de l’art rattrapé par ses contradictions et les mutations d’un monde en pleine effervescence. Entre coulisses du pouvoir, scènes artistiques et destins brisés, Andrew O’Hagan signe un grand roman social du XXIᵉ siècle, à l’énergie vibrante et au regard acéré.

12/08/2025, 14:43

ActuaLitté

L’amitié au fil des saisons dans un album tendre et poétique

Pome et Dina se croisent au sommet d’une colline, alors que les premiers bourgeons percent la terre. Au fil du temps, un lien se tisse pas à pas...

11/08/2025, 17:00

ActuaLitté

Trois mèches sur un crâne nu, la leçon de vie

La perte de ses boucles, dont il avait toujours tiré fierté, bouleverse M. Fiorello. Plus encore lorsque trois mèches rebelles persistent, braquant l’attention sur un crâne désormais dégarni. Toutes ses tentatives pour s’en débarrasser échouent. Et si, au lieu de les combattre, ces survivantes devenaient l’amorce d’un nouvel élan ? 

11/08/2025, 16:23

ActuaLitté

Née d’un coquelicot, elle défie la taille du monde

Née au creux d’un coquelicot, P’tite Pousse ne mesure que quelques centimètres, mais rien n’égale sa soif de découverte. Elle glisse une coquille de noix sous le bras et prend le large, prête à embrasser le monde, quelle que soit sa taille.

09/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Mustapha, la peur du regard et l’art de s’en libérer

Mustapha redoute les moqueries. Son père, Nasreddine, lui répond par une leçon de sagesse pleine d’humour. Un conte espiègle sur le poids du regard des autres et la liberté d’en rire.

09/08/2025, 07:30

ActuaLitté

Fugue à moto pour une grand-mère hors norme

Adieu les confitures, les aiguilles à tricoter et les mises en plis : Mémé Harley fait valser les clichés. Sur sa moto rugissante, elle enchaîne les virées et les soirées karaoké à plein volume. Pas de thé à la camomille au programme, mais une énergie folle et un goût prononcé pour l’imprévu...

09/08/2025, 07:00

ActuaLitté

Ce que Hegel change encore à notre manière de penser

Hegel reste l’un des penseurs les plus énigmatiques de la tradition philosophique. Tantôt perçu comme un intellectuel conservateur, proche du pouvoir prussien en pleine période répressive, tantôt vu comme l’auteur le plus abscons de son époque.

08/08/2025, 15:27

ActuaLitté

La pensée de Georg Lukács, marxiste majeur du XXe siècle

La pensée de Georg Lukács connaît aujourd’hui un regain d’attention. Avec une sélection de onze extraits issus de ses écrits de jeunesse, de ses textes des années 1920, mais aussi de ses œuvres plus tardives, Alix Bouffard propose une plongée dans l’évolution de ce penseur marxiste majeur du XXe siècle.

06/08/2025, 17:48

ActuaLitté

20 ans après sa mort, une lettre d'amour pour Guillaume Dustan

Christophe rencontre William dans sa jeunesse, alors que ce dernier est encore étudiant. Entre eux se noue une relation de dix-huit mois, faite de week-ends partagés, de discussions, de lectures et d’intimité. Les liens qu’ils tissent mêlent fascination, influence, domination et parfois culpabilité.

04/08/2025, 16:23

ActuaLitté

La violence : Didier Fassin fait le tour de la question

La violence est multiformes : des bouffées collectives les plus spectaculaires, illustrées par le retour des guerres, jusqu’aux manifestations les plus intimes, que l’actualité ne cesse de mettre en lumière, en passant par ses formes structurelles. Comment les penser ensemble ? Pourquoi est-il si difficile de les documenter, de les qualifier et de les représenter ? Et comment expliquer que ses manifestations soient tour à tour occultées ou justifiées ?

04/08/2025, 12:55

ActuaLitté

L’innocence en sursis

« D’accord. Mais seulement une semaine, pas deux. Après, peu importe ce que vous direz ou ce que prévoit la loi, il sera à nous. » Une semaine. C’est le temps dont dispose l’inspecteur Ombir Singh pour découvrir l’identité de celui qui a commis le plus odieux des crimes, ici, dans le petit village indien de Teetarpur.

01/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Notre mémoire déléguée aux machines

Nous vivons une révolution silencieuse. Chaque jour, nous confions à nos téléphones nos souvenirs, nos savoirs, nos réflexes. Et si cette externalisation progressive n’était pas neutre ? Si elle provoquait une atrophie réelle du cerveau, objectivée par l’imagerie médicale ? 

01/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Enfants perdus, graines de révolte

Elle s’appelle Saccage Bam-Bam et son frère Mine-de-Rien. Comme tous les autres enfants de leur âge, leurs parents ont obéi aux écrans gris et les ont abandonnés. 

01/08/2025, 07:00

ActuaLitté

Capturée par un tueur… et piégée par ses propres sentiments

Après le drame qui a détruit sa famille, Maya déménage à Phoenix pour sa rentrée à l’université. Mais lorsqu’elle assiste bien malgré elle à un meurtre, elle comprend que ce nouveau départ ne se déroulera pas comme elle l’avait imaginé. 

31/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Quand une autrice anonyme entre chez les Losers

Juliett Bowell mène une double vie : star anonyme de l’écriture la nuit... Et rat de bibliothèque paralysé par une timidité maladive la journée !

31/07/2025, 07:00

ActuaLitté

Ce que voient les aveugles

Selina Mills vit depuis sa naissance avec une forte déficience visuelle qui s’est accrue avec l’âge et, plus récemment, avec l’apparition d’une cataracte. En faisant part de son diagnostic, elle a pris conscience que peu de gens comprenaient ce que la perte de la vue impliquait véritablement pour elle. 

30/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Peut-on vivre ensemble sans se perdre ?

Sur la terre rendue aux tempêtes de poussière et aux crues, il ne reste plus beaucoup d’humaines. Quelques-unes sont parvenues à fonder la grande verdure, communauté perchée dans les hauteurs d’une ville abandonnée. 

30/07/2025, 07:00

ActuaLitté

Les histoires folles d’un papy pas comme les autres

Un canapé bien confortable, une bibliothèque bien garnie, des grandes sœurs pas trop remuantes et un papy à l’imagination débordante, voilà une soirée qui s’annonce parfaite. Depuis que papy est papy, le rituel est le même mais pas les histoires ! Elles, elles sont folles, déjantées, abracadabrantesques.

29/07/2025, 09:00

ActuaLitté

Elle brise tout ce qu’elle touche

« Ma mère savait qu’en grandissant, ma cousine briserait tout ce qu’elle toucherait, même les personnes qui l’aimaient. »

29/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Un roman peut-il être une dépossession ?

Dans un train de nuit entre Londres et Édimbourg, Alicia partage le compartiment et la conversation de Terry, écrivain et professeur de littérature, et Bou, son étudiant. Terry évoque le succès de son dernier roman, inspiré des confidences de Hans, un jeune homme avec qui il a entretenu une relation ambiguë. 

29/07/2025, 07:00

ActuaLitté

Un roman sur la mémoire juive et les petites joies de l’enfance

C’est dans la plus joyeuse indiscipline littéraire que Mayron Schwartz, un écrivain juif athée néodarwinien, rédige ce qui ressemble à ses mémoires. D’une anecdote à l’autre comme défileraient des chars allégoriques, il tisse avec éclat le récit d’une vie marquée par l’amour. 

29/07/2025, 07:00

ActuaLitté

Androsace ou cochon : quelle vie mérite d’être défendue ?

Quelle relation serait-il juste que nous ayons avec le vivant ? Que protège-t-on, quand on protège le vivant ? Faut-il défendre de la même façon l’androsace, fleur discrète des hautes montagnes menacée par le réchauffement climatique, et le cochon, multiplié pour sa chair dans des hangars industriels ?

29/07/2025, 07:00

ActuaLitté

Récits frappants : des Bains Douches aux Pyrénées

Encore la boxe ? Évidemment. L’auteur ne fait, au fond, qu’appliquer le conseil de William Faulkner : « Écris sur ce que tu connais. » Et lorsqu’on a boxé, cela ne vous quitte jamais vraiment. Lui reprocher d’y revenir, ce serait comme reprocher à Chuck Berry de rejouer son riff fétiche, ou au blues de n’avoir que trois accords pour porter la peine d’un peuple. 

28/07/2025, 06:30

ActuaLitté

Crise du présent : la vision critique d'un sinologue

Parues après les Esquisses de 2018, ces Nouvelles Esquisses ne se contentent pas de prolonger le précédent recueil : elles approfondissent la réflexion engagée et mettent en évidence le caractère décisif du moment historique actuel.

27/07/2025, 09:30

ActuaLitté

Heinrich von Kleist, le génie tragique du journalisme littéraire

Le 1er octobre 1810, un journal inédit voit le jour à Berlin : les Berliner Abendblätter, ou Feuilles du soir berlinoises. À la tête de cette entreprise, l’écrivain, poète et dramaturge Heinrich von Kleist, qui en assure la rédaction en chef et l’essentiel du contenu. Sa ligne éditoriale est claire : offrir un divertissement au lecteur, mais sans jamais sombrer dans la légèreté gratuite. 

27/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Un prof idéaliste dans un lycée en déclin

En ce jour de rentrée, notre protagoniste s’est apprêté avec soin, prêt à conquérir, tel un jeune chevalier, le lycée Célestin-Pharamont où il s’apprête à enseigner le français pour les années à venir. Fraîchement auréolé de brillants résultats au concours, il porte haut l’idéal de la transmission. Pour lui, enseigner n’est pas une simple profession : c’est un appel, une vocation, presque une raison d’exister.

27/07/2025, 07:00

ActuaLitté

Fille d’Iran, prisonnière de la loi des hommes

En Iran, selon la loi islamique, le père de famille est propriétaire du sang de ses enfants et ne peut donc être poursuivi pénalement s’il s’en prend à sa progéniture. De là découle en partie la construction de la société iranienne où l’homme a les pleins pouvoirs, notamment sur les femmes, en toute impunité.

26/07/2025, 09:00

ActuaLitté

Il voulait ressuciter sa mère, il a eu une gamine

Depuis le décès de sa mère, la vie de Damian est complexe : son père a refait sa vie et le jeune homme n’est pas le bienvenu dans sa nouvelle famille. Recueilli par Lou, son grand-père, il doit prendre ses marques dans un nouveau lycée. 

26/07/2025, 08:00

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Les Mouettes – Mission Iran : Le Bureau des Légendes adapté en livre

Second épisode du feuilleton littéraire dérivé de la fameuse série tv Le Bureau des Légendes. Une aventure très réussie où Thomas Cantaloube, très documenté comme d'habitude, porte un regard un peu nouveau sur cet Iran qui est toujours, hélas, au cœur de l'actualité.

27/08/2025, 16:34

ActuaLitté

Stu Mead l'indomptable : un livre à chercher dans les enfers des librairies

Stu Mead est un artiste à part (comme le sont beaucoup d’artistes), un peintre aux thématiques parfois sulfureuses (mais pas toujours), exposé dans des galeries et musées du monde entier et publié dans de nombreuses et prestigieuses revues sur l’art. Après une polémique liée à l’exposition de son travail par les éditions Le dernier cri en 2015 (qui s’est soldée par un non-lieu devant les tribunaux), il revient avec un petit recueil de ses peintures publié aux éditions Or Bor.

27/08/2025, 10:57

ActuaLitté

Le Goût de vivre : une réflexion sur l’âme et la société

Ce nouveau livre de Pierre Perrin compile chroniques, nouvelles, articles et Journal. La table des chapitres est éloquente : Qu’est-ce que vivre ? Le point d’amour – La maladie humaine – La politique organise une société – Libérons les esprits – Le sacré, la religion – Vivre s’apprend pas à pas – Qu’est-ce que la culture ?  - Dissipation du goût – Littérature en sachet – L’exactitude en lambeaux – Seul le silence aide à tenir parole – Qu’opposer à des crécelles ? Ce qu’il nous reste d’âme. Chacun de ces titres, magnifiques, pourrait constituer un titre de roman. 

26/08/2025, 16:02

ActuaLitté

Le Monde est fatigué, de Joseph Incardona : un conte polardesque

Dans Le Monde est fatigué (Joseph Incardona, éditions Finitude, 2025), de sa seconde identité, qui est celle d’une sirène professionnelle qui fait le tour du monde en vue de fasciner, Êve part à la recherche de la vérité qui a fait basculer son existence. Matt Mauser, détective obèse qui est plus que cela pour elle, l’aide dans cette entreprise tragique, prévenant, efficace.

26/08/2025, 10:48

ActuaLitté

Personnages caricaturaux et moiteur amazonienne, bienvenue chez Frank Herbert

On connaît Frank Herbert comme l'auteur visionnaire de Dune (trad. Michel Demuth), un monument de la hard science-fiction. Mais avant le désert et ses intrigues impériales, il y a eu la jungle amazonienne. La Chute des anges (trad. Fabien Le Roy), écrit en 1957 et resté inédit jusqu'à sa publication posthume, nous plonge dans un tout autre univers : celui de l'aventure exotique, avec ses périls naturels et humains.

26/08/2025, 10:23

ActuaLitté

L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience

25/08/2025, 18:14

ActuaLitté

Le fils giflé : chronique d’une humiliation fondatrice

Dans Sans excuse, Christian Brûlard dissèque avec une précision d’entomologiste l’anatomie d’une humiliation enfantine et ses prolongements souterrains. Fabien, bientôt douze ans, reçoit une gifle qui devient le moteur d’une métamorphose – physique, morale, et rancunière. En restituant la banalité crue des rapports familiaux, l’auteur rejoint une longue tradition littéraire qui interroge l’enfance blessée, de Jules Vallès à Annie Ernaux.

25/08/2025, 16:12

ActuaLitté

Le palmier, la faille dans le paradis

Dans Le palmier, Valentine Goby recompose l’enfance à travers une matière sensorielle dense, où la nature et le langage deviennent les outils d’une archéologie intime. Un roman lumineux en apparence, mais traversé de failles profondes.

25/08/2025, 16:07

ActuaLitté

Un fou sans Dieu, un pape en voyage : Javier Cercas en terrain mystique

Dans Le Fou de Dieu au bout du monde, Javier Cercas accepte une mission aussi improbable qu’ambivalente : suivre le pape François en Mongolie et interroger sa foi. Un texte frontal, parfois drôle, où se côtoient questions métaphysiques, critique religieuse et vertige existentiel.

25/08/2025, 11:57

ActuaLitté

Le concours de pêche : Loris Chavanette nous hameçonne avec un petit chef-d’œuvre

Loris Chavanette, historien et romancier, nous livre son second roman, Le concours de pêche, publié chez Allary Éditions. De cet auteur, je ne connaissais jusqu’ici que les ouvrages d’Histoire (parmi les derniers : Danton et Robespierre chez Passés Composés, Le 14 juillet de Mirabeau chez Tallandier et La tentation du désespoir chez Plon), livres que j’ai toujours trouvés passionnants. 

25/08/2025, 11:16

ActuaLitté

Ethel Aden et la musique… rien que la musique ?

Ethel Aden est pianiste. Dotée d’un talent indéniable, acclamée par la foule à chaque représentation, elle semble n’avoir connu que les touches noires et blanches du clavier. La musique est une évidence, un langage qu’elle parle avec la plus grande aise – aussi naturellement qu’elle respire. Après des décennies de concerts et de tournées, une chose est certaine : elle abhorre les répétitions. 

25/08/2025, 10:53

ActuaLitté

Et si la terre nous parlait

23/08/2025, 16:00

ActuaLitté

Chroniques d'une vie à l'envers

23/08/2025, 14:44

ActuaLitté

Alors nous irons trouver la beauté ailleurs

23/08/2025, 14:42

ActuaLitté

Ainsi l'Animal et nous

23/08/2025, 14:40

ActuaLitté

Contenir l'emballement bioclimatique

23/08/2025, 14:38

ActuaLitté

Comment bifurquer

23/08/2025, 14:36

ActuaLitté

Quand Galactus passe des entretiens d’embauche cosmiques

Il y a ce vertige. Celui du vide, de l’insondable, du cosmos qui vous engloutit. C’est précisément ce vertige que fait écho la série What If…? Galactus (2025, Panini, trad. Laurence Belingard), une déclinaison audacieuse de l’univers Marvel. Ici, cinq héros très distincts se transforment en hérauts pour le Dévoreur de Mondes, porteurs d’un fragment de sa nature titanesque et tragique.

23/08/2025, 11:57

ActuaLitté

Allô la Place : une langue « d’appels en absence »

Le premier territoire de sa naissance est celui des sons, de la musicalité des mots. Habiter une langue, c’est vivre son identité, on habite en enfance dans une langue maternelle avant d’habiter un pays. Nassera Tamer dans Allô la Place, tente de réapprendre la langue de ses parents pour se rapprocher d’eux, mais difficile de renouer quand on a peu de choses à se dire. 

23/08/2025, 08:30

ActuaLitté

Le magasin de lettres de Séoul

22/08/2025, 19:17

ActuaLitté

Clé d'une réussite : le latin, ou l'insoupçonnée utilité

Au moment où l’enseignement du latin est plus que malmené, du collège à l’université, Gérard Salamon, maître de conférences désormais à la retraite, publie un ouvrage autobiographique revigorant.

22/08/2025, 13:04

ActuaLitté

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden

En cette 33e semaine de l’année (du 11 au 17 août), les ventes de livres sont plus que jamais figées autour d’un seul et même nom. L’autrice américaine Freida McFadden, et sa traductrice Karine Forestier écrasent la concurrence. Une omniprésence qui ne devrait pas durer avec la rentrée littéraire qui pointe le bout de son nez.

22/08/2025, 11:24

ActuaLitté

L’oreille absolue : ritournelle polyphonique

Nous sommes la veille du concert de l’harmonie municipale. Quelques décorations de Noël et loupiotes sont disposées dans la mairie, effort pour faire place aux fêtes de fin d’années. Monsieur le maire a une annonce à faire, pour le moins surprenante : « Nos morts, on ne sait plus où les mettre. Le cimetière est plein ». Alors, c’est officiel. Comme le cimetière n’est pas extensible et qu’il n’y a pas moyen de faire de la place… Eh bien, cette année, il faudrait que personne dans le village ne meure. 

22/08/2025, 09:33

ActuaLitté

Une mère face au doute : Implosion de Laurence Florisca Rivard

À travers le regard d’une mère en perdition, Laurence Florisca Rivard signe un roman intime et tendu, où l’amour filial se heurte à la brutalité du soupçon. Mais la virtuosité du texte cède parfois à la complaisance narrative.

22/08/2025, 08:35

ActuaLitté

Jours de révolte : Hong Kong sous tension, à hauteur de jeunesse

Grégory Le Floch explore les replis les plus sombres de l’adolescence et les reliefs d’une montagne qui gronde autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de soi. Mais si le texte séduit par la rudesse de son décor et la sincérité de sa voix, il trébuche parfois sur son propre trop-plein.

22/08/2025, 08:31

ActuaLitté

Les fleuves du ciel

21/08/2025, 16:32

ActuaLitté

Les monstres absolus de Pierre Jourde

À la fin du XIXe siècle, une famille de clowns-acrobates, la famille Helquin, se transforme tous les soirs en monstres de scène. Lorsque le dernier des quatre frères disparaît, la vie de chacun d’entre eux se renverse, et Thalia, qui désespérait de devoir continuer à vivre ainsi commence à s’autoriser à agir différemment, à penser différemment de ses frères. Elle sombre alors dans le rêve d’une autre vie.

21/08/2025, 16:02

ActuaLitté

Abena : un authentique nature writing à la française

Pierre Chavagné c'est le nature writing à la française sur fond de survivalisme, et Abena pourrait bien être la digne fille de La femme paradis

21/08/2025, 15:52

ActuaLitté

Père patrie : dans l'ombre des héros, roman d'une nation fatiguée

Un texte, dense et lucide, sur la fabrication des héros et l'usure des mythes nationaux. À travers le parcours d'un vieillard solitaire, ancien enfant-soldat devenu icône du pouvoir, l'auteur interroge la mémoire collective et les illusions d'une grandeur forgée dans le sang et l'oubli.

21/08/2025, 14:16

ActuaLitté

Celle-qui-sait-les-herbes : un roman d’initiation pastoral

Marc Graciano publie chez Le Tripode un nouveau roman initiatique et naturaliste, intitulé Celle-qui-sait-les-herbes. Un récit immersif plonge le lecteur dans le quotidien ancestral d’un peuple nomade, guidé par les savoirs d'une prêtresse guérisseuse.

21/08/2025, 14:13

ActuaLitté

Misère de l’anti-intellectualisme : une bataille réactionnaire

Éric Fassin démontre que les offensives politico-médiatiques orchestrées par les néoconservateurs français contre les savoirs critiques et les libertés académiques s’inscrivent dans une bataille idéologique éminemment réactionnaire et antidémocratique.

21/08/2025, 10:18

ActuaLitté

Les Amours indélébiles

20/08/2025, 17:16

ActuaLitté

Ce que prend la mer

20/08/2025, 14:13

ActuaLitté

Footboys : l’envers du décor des futurs champions

Quel petit garçon n’a pas rêvé d’être footballeur ? Conditionnés par la télé, fascinés par les récits de ces nouveaux héros des temps modernes, portés par les exploits des équipes nationales et les ambitions secrètes des parents, concilier jeu et vie est tentant pour des jeunes amateurs doués et passionnés.  

20/08/2025, 12:25

ActuaLitté

Entre propagande et mensonges : fuir Moscou, rêve d’une génération

Antoine Rault publie son nouveau roman, L'Angle mort du destin, les trajectoires croisées de plusieurs personnages en Ukraine et en Russie. On explore les fractures d’une époque rattrapée par la guerre, entre propagande, mensonges d’État et illusions personnelles. Un roman qui s’inscrit dans l'actualité du conflit russo-ukrainien en s'intéressant aux vies ordinaires, prises dans l'engrenage du destin.

20/08/2025, 10:36

ActuaLitté

Les Incommensurables : Raphaela Edelbauer dissèque la veille d’un monde en ruine

Vienne, 31 juillet 1914. La guerre est à moins de 36 heures. Et pourtant, tout palpite encore de désir, de science, d’art et d’illusions. Raphaela Edelbauer, avec une minutie presque hallucinée, saisit ce moment suspendu entre deux siècles – entre lucidité et folie, traduites de l'autrichien par Carole Fily.

20/08/2025, 09:20

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.