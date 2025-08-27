Le Lieu Bleu devient Bibliovore : une librairie à prix unique au coeur de Paris

Le 25 de la rue Vaucouleurs, à proximité du boulevard de Belleville, était donc à vendre, avec l’obligation pour le repreneur de maintenir une librairie sur le site. Le Lieu Bleu proposait un large catalogue, allant des livres aux supports musicaux et visuels, sur une surface de près de 120 m2. L'enseigne Bibliovore a pris le relais, reprenant le stock de 50 000 références de l'ancien propriétaire, tout en introduisant un nouveau concept : des livres à prix unique, à 3 € l'exemplaire ou 10 € pour 4 livres.

Victor Guérin, à la tête de cette nouvelle aventure, est né en 1992 à Chambray-lès-Tours. Après avoir obtenu un DUT en Information-Numérique, suivi d'une Licence en Culture et Médias, il commence sa carrière en tant que documentaliste pour l'INA, travaillant sur des émissions audiovisuelles pour France 5, TF1, Brut... Par la suite, il décide de se former à la librairie au sein de la Librairie Veyrier, située aux Puces de Saint-Ouen. Il se lance finalement, en créant sa propre librairie, sous la bannière Bibliovore.

Dans son nouveau rôle, il gère à la fois l’achat en gros et au détail, tout en offrant un accueil qui se veut chaleureux et des conseils personnalisés à ses clients. Ses domaines de prédilection incluent les littératures de l’Imaginaire, ainsi que les curiosités poétiques et romanesques. En dehors de ses activités professionnelles, il anime un compte Instagram personnel, où il partage sa passion pour la littérature.

Le Bibliovore a été fondé en 2009 par Valérie et Corentin Halley, et a débuté par la vente de livres d’occasion sur des brocantes professionnelles dans plusieurs villes telles que Tours, Angers, Le Mans, Paris, Richelieu, Azay-le-Rideau et Chinon. En 2015, un premier comptoir d’achat a ouvert rue du Commerce à Tours, suivi de l’ouverture d’un deuxième comptoir rue Briçonnet à Tours en janvier 2016. En juin 2017, le troisième comptoir a vu le jour rue des 3 Ecritoires à Tours.

En 2018, la première librairie a été ouverte au 104 rue Colbert, toujours à Tours. La même année, de nouvelles librairies sous la même enseigne. En 2020, les Bibliovore de Blois, Orléans et Poitiers ont ouvert leurs portes, suivies par l’expansion des librairies existantes. En 2021, Le Bibliovore a continué à se développer avec l’ouverture de librairies à Limoges et Clermont-Ferrand, ainsi qu’un agrandissement de la librairie de Tours avec l’installation du Bibliovore au 91 rue Colbert. La même année, une chaîne YouTube a été créée.

En 2022, de nouvelles structures ont ouvert à La Rochelle et Besançon, en 2023 au Mans, en 2024 à Rouen, en 2025 à Paris 3 et Paris 11. Le réseau a aussi reçu en décembre le Top Création au Top des Entreprises Indre-et-Loire 2023.

En 2022, environ 20 % des livres acquis étaient d'occasion, représentant environ 80 millions d'exemplaires. Le marché a généré environ 350 millions d'euros la même année, soit environ 9 % du marché total de l'édition.

