Le Lieu Bleu devient Bibliovore : une librairie à prix unique au coeur de Paris

Créée en 2009, la librairie Le Lieu Bleu, une institution du XIe arrondissement, était spécialisée dans la vente de livres d’occasion en boutique et sur Internet. À 67 ans, son fondateur, Bruno Bernier, avait décidé de passer la main. Ce dernier est finalement parti en retraite il y a peu, et l'enseigne a été reprise par Victor Guérin au printemps, qui l'a transformé en un des 13 Bibliovore de France.
Le 27/08/2025 à 18:03 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
27/08/2025 à 18:03
0
Commentaires
0
Partages
Le 25 de la rue Vaucouleurs, à proximité du boulevard de Belleville, était donc à vendre, avec l’obligation pour le repreneur de maintenir une librairie sur le site. Le Lieu Bleu proposait un large catalogue, allant des livres aux supports musicaux et visuels, sur une surface de près de 120 m2. L'enseigne Bibliovore a pris le relais, reprenant le stock de 50 000 références de l'ancien propriétaire, tout en introduisant un nouveau concept : des livres à prix unique, à 3 € l'exemplaire ou 10 € pour 4 livres.
Victor Guérin, à la tête de cette nouvelle aventure, est né en 1992 à Chambray-lès-Tours. Après avoir obtenu un DUT en Information-Numérique, suivi d'une Licence en Culture et Médias, il commence sa carrière en tant que documentaliste pour l'INA, travaillant sur des émissions audiovisuelles pour France 5, TF1, Brut... Par la suite, il décide de se former à la librairie au sein de la Librairie Veyrier, située aux Puces de Saint-Ouen. Il se lance finalement, en créant sa propre librairie, sous la bannière Bibliovore.
Dans son nouveau rôle, il gère à la fois l’achat en gros et au détail, tout en offrant un accueil qui se veut chaleureux et des conseils personnalisés à ses clients. Ses domaines de prédilection incluent les littératures de l’Imaginaire, ainsi que les curiosités poétiques et romanesques. En dehors de ses activités professionnelles, il anime un compte Instagram personnel, où il partage sa passion pour la littérature.
À LIRE - La librairie Le Bibliovore d'Orléans victime d'un cambriolage
Le Bibliovore a été fondé en 2009 par Valérie et Corentin Halley, et a débuté par la vente de livres d’occasion sur des brocantes professionnelles dans plusieurs villes telles que Tours, Angers, Le Mans, Paris, Richelieu, Azay-le-Rideau et Chinon. En 2015, un premier comptoir d’achat a ouvert rue du Commerce à Tours, suivi de l’ouverture d’un deuxième comptoir rue Briçonnet à Tours en janvier 2016. En juin 2017, le troisième comptoir a vu le jour rue des 3 Ecritoires à Tours.
En 2018, la première librairie a été ouverte au 104 rue Colbert, toujours à Tours. La même année, de nouvelles librairies sous la même enseigne. En 2020, les Bibliovore de Blois, Orléans et Poitiers ont ouvert leurs portes, suivies par l’expansion des librairies existantes. En 2021, Le Bibliovore a continué à se développer avec l’ouverture de librairies à Limoges et Clermont-Ferrand, ainsi qu’un agrandissement de la librairie de Tours avec l’installation du Bibliovore au 91 rue Colbert. La même année, une chaîne YouTube a été créée.
À LIRE - Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit
En 2022, de nouvelles structures ont ouvert à La Rochelle et Besançon, en 2023 au Mans, en 2024 à Rouen, en 2025 à Paris 3 et Paris 11. Le réseau a aussi reçu en décembre le Top Création au Top des Entreprises Indre-et-Loire 2023.
En 2022, environ 20 % des livres acquis étaient d'occasion, représentant environ 80 millions d'exemplaires. Le marché a généré environ 350 millions d'euros la même année, soit environ 9 % du marché total de l'édition.
Crédits photo : Victor Guérin (Bibliovore)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Deux librairies ont ouvert en plein mois d'août. Une pure folie, dites-vous ? Les trois femmes à l'origine de ces projets ne sont pas de cet avis, et espèrent bien dynamiser la vie culturelle de leurs communes respectives. À Orléans, Céline Giroire fait le double-pari du marché de l'occasion avec sa boutique au nom évocateur, « Déjà Lus ». Plus au Sud, dans la belle ville de Cordes-sur-Ciel en Occitanie, Julie Canadas et Naomi Vincent accueillent lecteurs et lectrices sur la crête du Puech de Mordagne.
26/08/2025, 13:14
Un projet qui promet d'être terriblement mignon. À Remiremont, petite ville vosgienne de 7000 habitants, un lieu pas comme les autres s’apprête à ouvrir ses portes. En octobre, une ancienne agence de voyages deviendra Pattes et Pages : un salon de thé, une librairie d’occasion, une galerie d’art, et au milieu… des chats à adopter.
25/08/2025, 15:23
L’utopie des littératures nourrit l’ambition du festival Agir pour le Vivant : proposer aux imaginaires des « altérités politiques » capables de réinventer le réel. La fiction aussi bien que l’essai deviennent des leviers pour penser le monde autrement, au même titre que les sciences sociales ou les luttes écologiques. Quoi de plus normal qu’une table dédiée dans la librairie Actes Sud en Arles ?
23/08/2025, 15:09
À Paris, Michèle Ignazi, fondatrice de la librairie homonyme située au 17, rue de Jouy, dans le 4e arrondissement de Paris, cherche un repreneur ou une repreneuse pour sa boutique. Après plusieurs décennies à défendre les ouvrages, elle souhaite en effet prendre sa retraite.
20/08/2025, 17:11
Forbach accueille un nouveau commerce, et pas n'importe lequel, puisqu'une librairie-pâtisserie, fièrement nommée Autonome, a ouvert ses portes le 29 juillet dernier. Albain Millot et Oualid Khelifi, qui forment le duo fondateur, ont composé une offre de livres neufs et d'occasion, et de pâtisseries salées comme sucrées.
19/08/2025, 15:53
À Caen, une librairie pas comme les autres vient d’ouvrir ses portes. Baptisé Saperlotte, ce commerce solidaire propose des livres d’occasion à petit prix grâce à un large réseau de bénévoles, et fait de l’inclusion et du lien social sa priorité. À sa tête, Baptiste Davout, 31 ans, qui rêve de « rendre le monde un peu meilleur, à son échelle ».
19/08/2025, 13:09
Une librairie qui plie boutique, ça attriste toujours – surtout quand les aléas des baux commerciaux la remplacent par une boutique de textile ou un commerce de bouche – voire une de ces superettes dont la capitale dégorge. Rue de Charonne, BDNet tranchait avec les vitrines alentour, justement. Fermeture ce 27 septembre : n'hésitez pas à vous y rendre.
16/08/2025, 17:28
La présence en vitrine de plusieurs titres consacrés à la Palestine a placé la librairie Violette and Co dans le collimateur de plusieurs profils, sur les réseaux sociaux, et médias d'extrême droite. Un livre de coloriage, From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, a concentré les critiques. Le commerce indique qu'une plainte a été déposée pour des dégradations commises sur sa vitrine.
12/08/2025, 16:58
Alors que les fermetures de librairies s’enchaînent en France, un phénomène inattendu prend de l’ampleur : l’essor de librairies spécialisées dans la romance, la fantasy et la romantasy. C’est au tour de Dijon d’accueillir l’une d’elles : Les Dryades Rêveuses, qui vient d’ouvrir ses portes grâce au travail d’Émilie Bardeau et Annabelle Monin.
11/08/2025, 16:47
Installée à Toulon, au 17, rue Paul Lendrin, depuis le mois de juillet 2023, L'Antique du Rôliste est confrontée à des difficultés. La boutique, dédiée à la culture japonaise, y compris les mangas, et aux jeux, surtout de rôle, a été placée en redressement judiciaire.
08/08/2025, 16:47
Le centre-ville du Mans accueillera prochainement une nouvelle librairie d'occasion, située au 10, rue du Cornet. L'enseigne, T' à la page, proposera une offre généraliste de titres de seconde main, mais aussi de quoi boire et manger. Derrière ce projet, passé de la « boutade » à la réalité, Laurence Nicolas et Nanon Aubert.
08/08/2025, 10:50
Une page se tourne au 41, rue Jussieu. Mickaël Brun-Arnaud annonce la vente de sa librairie, Le Renard Doré, temple de la culture japonaise niché dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. L’auteur des Mémoires de la Forêt confie les clés à un duo qu’il connaît bien : James Brissac et Noure Ait Mohand, libraires et éditeurs également passionnés de mangas.
05/08/2025, 13:04
Inaugurée en 2017 dans le 4e arrondissement de Paris, la librairie La Mouette Rieuse est entrée en redressement judiciaire. Une étape obligatoire dans un processus de négociation avec ses créanciers, indique son gérant, Louis Voelckel. Il assure que le dernier exercice de la librairie, clôturé le 30 juin, reste « positif ».
01/08/2025, 12:36
Depuis 1994, Jean-François Chou, alias « Jeff », tenait la bouquinerie Book’in à Nîmes, à deux pas des arènes. Il fermera boutique en octobre, étouffé par « la concurrence des plateformes de revente en ligne », assure-t-il.
31/07/2025, 11:23
Ouverte en fin d'année 2023 à Thury-Harcourt-Le-Hom, dans le Calvados, la librairie Les bonnes feuilles a cessé son activité, « [f]ace aux réalités économiques », selon sa gérante Juliette Lefèvre. Depuis le 26 juillet dernier, le commerce est définitivement fermé.
31/07/2025, 10:53
Installée au 16, rue du Général Leclerc, à Versailles, la Librairie Antoine a « définitivement et irrévocablement fermé ses portes » le 26 juin dernier, indique Antoine Michon, son dirigeant. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte quelques jours plus tard.
28/07/2025, 12:33
Un nouveau souffle ? La Ville de Paris et l’association Paris Librairies lancent un appel à projets à destination des librairies parisiennes. Objectif : accompagner leur évolution, encourager l’accessibilité universelle, soutenir des investissements écologiques. Dossier à déposer avant le 15 septembre 2025 midi. En somme, même principe, mais nouvel angle.
26/07/2025, 09:54
À 38 ans, Michaël, ancien militaire et transporteur d’organes, tourne une page de sa vie. Cet été 2025, il quitte son quotidien sédentaire à Besançon (Doubs) pour parcourir les routes de France en vélo-roulotte, avec un projet : lancer une librairie ambulante vendant des livres d’occasion à prix libre. Reconverti en cyclo-nomade sous le nom de « Mika le roulotteur », il a entamé une transformation matérielle et existentielle, s’appuyant sur un modèle d’autonomie et de partage.
25/07/2025, 16:03
La librairie Manga No Tengoku, inaugurée le 12 juin 2023 à Morlaix (Finistère), devrait prochainement changer de propriétaire. L'actuel gérant, Benjamin Bleuse, recherche en effet un ou une libraire pour reprendre l'enseigne, en raison d'un déménagement.
23/07/2025, 16:02
Ouverte depuis 2017 à Douai (Nord) et membre du réseau Canal BD, la librairie Passion Bande Dessinée traverse une mauvaise passe, avec un placement en redressement judiciaire. Depuis plusieurs mois, son gérant Bernard Aimé assiste à une « baisse d'activité importante » qui a fini par porter atteinte à la trésorerie du commerce.
23/07/2025, 09:52
C’est une première à Montréal. La ville accueille sa toute première librairie-café-bar dédiée à la romance, la fantasy, la science-fiction et l’horreur. Joie de livres n’est pas une simple boutique, mais un refuge littéraire et bilingue, pensé comme un espace de liberté, de rêve et de nachos — un lieu né du vieux rêve de deux sœurs.
21/07/2025, 17:07
De la science-fiction post-apocalyptique aux récits historiques intimes, en passant par l’heroic fantasy et le roman graphique autobiographique, la sélection des titres les plus marquants du premier semestre 2025 témoigne de la vitalité et de la diversité du 9e art. Tour d’horizon des albums les plus salués par les libraires de BD Fugue, entre nouvelles séries prometteuses et fins attendues, avec, pour chacun, un résumé synthétique des œuvres.
18/07/2025, 17:45
Ce mercredi 16 juillet, la librairie Decitre de Grenoble, dirigée par Cynthia Le Clainche, a réouvert ses portes au 4ème étage des Galeries Lafayette, annonce le groupe Nosoli dans un communiqué.
17/07/2025, 19:23
Entre renouveau local et mutations structurelles, les librairies continuent de se réinventer aux quatre coins de la France. Qu’elles misent sur la romance, l’inclusion sociale ou les tiers-lieux culturels, ces nouvelles adresses témoignent d’un foisonnement d’initiatives. Mais derrière cet élan, des signaux d’alerte persistent : certaines enseignes changent de mains, peinent à survivre, ou ferment définitivement leurs portes. Tour d’horizon.
17/07/2025, 17:08
Les associations régionales de librairies indépendantes unissent leurs forces à l'occasion d'une campagne estivale. Que l'on soit en vacances, mais aussi en déplacement professionnel ou de loisir, en visite chez un proche, une carte interactive permet de parer à une pénurie de lectures ou à une envie d'achat d'ouvrages. Ce nouvel outil se présente sous un intitulé simple, Trouve ta librairie.
17/07/2025, 15:24
En mars dernier, les 300 € de crédits versés aux jeunes de 18 ans dans le cadre du Pass Culture se trouvaient divisés par deux, vraisemblablement pour des questions budgétaires. Le Syndicat de la librairie française, qui défend vigoureusement le dispositif, appelle la profession à se mobiliser « contre une fragilisation accrue ou une suppression du pass Culture ».
11/07/2025, 09:54
Un vent frais souffle sur la rue Cassette. Depuis quelques mois, une adresse attire les promeneurs, les curieux, les amoureux de livres et de débats : Le Delta. Située en plein cœur du 6ᵉ arrondissement, cette librairie généraliste et café littéraire se veut un lieu d’échanges, de découvertes et de réflexion.
10/07/2025, 16:58
Venons-nous d'assister au dernier volet de la bataille qui opposait les libraires indépendants du bassin stéphanois à l'entreprise Cultura ? La Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), a retorqué ce 3 juillet le projet d'implantation d'un magasin de la firme à Villars, contre lequel se mobilisaient depuis plusieurs mois seize librairies locales.
09/07/2025, 18:06
Le boulevard Brune, à Paris (75014), abrite depuis plusieurs décennies un commerce du livre éponyme, la librairie-papeterie Brune. Jesson El Kharrat, qui avait repris le lieu il y a huit ans, recherche désormais un repreneur pour le local commercial. Son enseigne, elle, doit déménager en Seine-et-Marne.
08/07/2025, 17:47
La commission des finances du Sénat s'est livrée à une évaluation du soutien public de l'État à la filière du livre, aboutissant à un rapport de Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains). Ce dernier en saluait la mesure et l'efficacité, tout en suggérant quelques évolutions. Le Syndicat de la librairie française passe à son tour en revue le rapport, pour en extraire « des analyses ou des prises de position inquiétantes ».
08/07/2025, 11:35
À l’heure où l’été bat son plein, les librairies en France se transforment-elles en havres de fraîcheur pour les vacanciers ? Entre les découvertes de nouvelles enseignes et les moments de détente à l’ombre, certaines peinent à survivre, et d’autres ferment leurs portes. Pourtant, chaque étape dessine les contours vibrants de ces refuges du savoir et de la culture, toujours en quête de renouveau, même en période de turbulences...
27/06/2025, 18:28
Maison de la Presse lance sa campagne estivale « Sur les routes de France », destinée à promouvoir la diversité culturelle des territoires français et à renforcer son lien avec les clients. Cette animation met en avant l’ancrage local des points de vente, présents dans des villes comme Lyon, Toulouse, Albi, Givet, Saint-Siméon-de-Bressieux, et dans plus de 900 villes de tailles variées à travers la France.
19/06/2025, 15:49
La librairie Kléber, située au 9, place Kléber à Strasbourg, prévoit une fermeture complète pour une durée d’environ dix mois à partir de janvier 2026. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un vaste chantier de rénovation et de restructuration du bâtiment, mené conjointement par la ville, propriétaire du bâtiment, et son locataire, la librairie Kléber. Durant cette période, un ou plusieurs lieux provisoires sont activement recherchés en centre-ville afin de continuer à accueillir le public et les événements littéraires.
19/06/2025, 13:06
À Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, la librairie Les Jours heureux a été à deux reprises victime d'actes de vandalisme. Qu'est-ce qui lui a valu ces attaques ? Avoir organisé une rencontre autour d'un livre présentant des portraits d'Israéliens refusant de rejoindre leur armée. Une importante mobilisation des habitants de la ville s'est depuis spontanément organisée en soutien au commerce.
18/06/2025, 17:50
Les librairies Momie fêtent leurs quarante ans cette année et pour l'occasion, vous proposent de participer à un tirage au sort pour remporter l'un des exemplaires réalisés en partenariat avec différents éditeurs du 9e Art. Pour la suite des concours que nous organisons avec eux, voici la saga de Gaet’s et Julien Monier : RIP.
17/06/2025, 11:26
Autres articles de la rubrique Métiers
Au commencement, il y a une histoire de peau. Le récit que m’a offert C., une artiste peintre. À la fin des années 1980, C. avait suivi une formation aux beaux-arts de Genève. Chaque semaine, durant un cours d’anatomie, elle dessinait un jeune homme dont elle ignorait tout. Ce cours avait été organisé pour les étudiants des beaux-arts en collaboration avec l’École de médecine.
26/08/2025, 18:00
Le célèbre réalisateur Woody Allen publie, le 29 octobre prochain, son tout premier roman, Quelle mouche a piqué Baum ? (trad. Emmanuelle et Philippe Aronson), chez Stock. Alors que l’auteur livre un récit teinté de satire sociale sur le monde littéraire, sa participation au festival de Moscou et la polémique entourant les accusations d’agression sexuelle refont surface, menaçant de ternir un peu plus la sortie de son ouvrage dans l'hexagone...
26/08/2025, 17:36
Depuis le début du conflit en Ukraine, l’ampleur de la destruction du patrimoine culturel, y compris les livres, est devenue un indicateur inquiétant de la guerre qui déchire la région. Les récentes frappes russes sur la bibliothèque de l’Université d’État de Sumy, en Ukraine, avec la perte de plus de 60.000 livres, révèlent une autre facette du conflit : celle de l’effacement de la mémoire collective.
26/08/2025, 13:20
Depuis le début des années 2000, un phénomène inquiétant se profile aux États-Unis : la lecture pour le plaisir semble être en déclin. D’après une étude menée par l’Université College London et l’Université de Floride, la part d’Américains qui lisent pour le simple plaisir a chuté de 40 % entre 2003 et 2023.
26/08/2025, 13:07
Dans un monde où la diplomatie culturelle prend de plus en plus d'ampleur, la Chine utilise la littérature comme un outil stratégique de soft power. À travers des dons d’ouvrages comme Xi Jinping: The Governance of China, traduits en plusieurs langues, le pays cherche à diffuser sa vision politique et à renforcer son image internationale.
26/08/2025, 13:06
Les librairies, maisons d’édition et associations littéraires ont maintenant l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement gratuit pour alléger leur empreinte écologique. Grâce à trois dispositifs d’aide, entièrement financés, elles peuvent recevoir un soutien sur mesure : que ce soit pour un diagnostic, une formation ou l’élaboration d’une stratégie durable, tout est prévu pour les aider à se lancer dans la transition verte.
26/08/2025, 10:56
Lors de sa conférence de presse de rentrée, qui s'est tenue ce 25 août à 16h, François Bayrou a annoncé recourir à l’article 49.1 de la Constitution et solliciter un vote de confiance. Le Premier ministre entend défendre un budget 2026 prévoyant près de 44 milliards € d’économies, annoncé il y a près d'un mois. Ces mesures suscitent des inquiétudes, notamment dans le secteur culturel, déjà confronté à des coupes massives.
25/08/2025, 18:41
Vingt ans à peine. Un premier roman déjà. Nés entre 1995 et 2005, ils écrivent vite, fort, sans détour. 93 fiches d’auteurs sur Bibliosurf donnent à voir une génération qui explore l’intime et le social, la précarité et les identités, l’oralité et la poésie. Leur marque identitaire ? Non pas une école, mais une posture : écrire dans l’urgence, souvent depuis la précarité, avec une lucidité qui refuse les détours.
25/08/2025, 10:49
Le 1er janvier 2026, la Bulgarie adoptera officiellement l’euro. Une échéance historique, saluée à Bruxelles comme un accomplissement politique et économique majeur, mais qui suscite à Sofia une série de questions bien plus concrètes. Pour le marché du livre, fragile mais tenace, l’arrivée de la monnaie unique cristallise un mélange d’espoirs et d’inquiétudes.
24/08/2025, 22:54
Ce 8 août 2025, un point de bascule s’est dessiné dans la trajectoire déjà houleuse de Dmitri Lvovich Bykov (aussi connu sous le pseudonyme Zilbertrud) : par un jugement du tribunal du district Tcheriomouchkinski de Moscou, l’écrivain a été formellement mis en état d’arrestation par contumace, dans le cadre d’un dossier pénal très lourd.
23/08/2025, 10:01
Créer un pont entre la France et le Brésil : c’est toute l’ambition de BR Marginalia, une nouvelle maison d’édition née sur les côtes marseillaise. Ses fondateurs publieront des traductions de textes issus des littératures marginales afro-brésiliennes, dans le but de valoriser les cultures périphériques, quilombolas et indigènes. Pour eux, bien plus qu’un projet, c’est « un cri de la périphérie vers le monde ».
22/08/2025, 17:41
À Bangor dans le Maine, sa ville natale, Stephen King a participé au lancement d’une anthologie inspirée du Fléau, son monumental roman post-apocalyptique paru en 1978, qui met en scène une humanité décimée par une pandémie et livrée à l’affrontement entre le Bien et le Mal. Le recueil de 800 pages prolonge l’univers du roman culte, avec 36 auteurs réunis.
22/08/2025, 17:40
Aux États-Unis, les établissements publics sont devenus des champs de bataille idéologique. Dans l'État de l’Oregon, un assistant social a attaqué en justice l’institution qui l’emploie, après avoir été sanctionné pour avoir exposé à la fenêtre de son bureau des ouvrages sur l’identité, jugés conservateurs. Selon ses supérieurs, ces livres défendaient « une vision binaire du genre » et « instauraient un climat d’exclusion », en contradiction avec la politique anti-discrimination.
22/08/2025, 16:20
Vous souvenez-vous de Kamal Harris ? Non ? Vous n'avez pas de coeur... Celle qui mena la campagne présidentielle américaine pour le camp démocrate et perdit face à Donald Trump se lance dans une grande tournée... littéraire. Un récit personnel, qui suscite quelques moqueries : on n'avait jamais vu quelqu’un fêter une défaite ainsi.
22/08/2025, 11:17
Un journaliste du Monde s’est vu refuser l’accréditation pour les universités d’été de La France insoumise (LFI), les « Amfis », organisées du 21 au 24 août à Valence, dans la Drôme. La décision vise Olivier Pérou, co-auteur avec Charlotte Belaïch, de Libération, de La Meute, qui profita d'une large promotion dans les médias, et fit couler beaucoup d'encres et de pixels.
22/08/2025, 11:09
Depuis octobre 2024, la maison Mayeges se donne pour mission de faire dialoguer mythes et cultures venues d’horizons multiples. Avec une exigence éthique assumée, elle entend défendre les littératures de l’imaginaire en y intégrant les voix diasporiques et celles des peuples autochtones. Son premier titre, Opales des Abysses, sera publié grâce à une campagne de financement participatif sur Ulule.
22/08/2025, 10:00
Romancier discret et admiré, Jacques Poulin est mort au mois d’août 2025 à l’âge de 87 ans. Auteur d’une œuvre sensible et limpide, marquée par une “petite musique” singulière, il laisse derrière lui quatorze romans traduits dans plusieurs langues, qui ont profondément marqué la littérature québécoise contemporaine.
21/08/2025, 18:29
Gallimard publie le 2 octobre prochain, Monts, Mers et Géants, roman étonnant de 1924 signé d'un certain Alfred Döblin, traduit pour la première fois en français par Michel Vanoosthuyse. L’auteur de Berlin Alexanderplatz, neurologue et figure majeure de la modernité littéraire allemande, y déploie une fresque dystopique où l’hubris des hommes les conduit à leur perte, bien au-delà du XXIIIᵉ siècle.
21/08/2025, 18:09
En 20 ans, entre 2003 et 2023, la pratique de la lecture en tant que loisir par la population américaine a diminué d'environ 3 % par an, selon une étude publiée ce mercredi 20 août dans la revue iScience. Si le déclin s'observe depuis les années 1940, des chercheuses craignent une contraction des moments de temps libre qui serait plus contemporaine.
21/08/2025, 16:22
Géo Ado change de nom et de cap. À partir de la rentrée, le mensuel de Milan Presse devient Yam Yam, un magazine bimestriel qui mêle reportages et manga. Pour compléter cette nouvelle formule, l’éditeur s’associe à l’École Internationale du Manga et de l’Animation (EIMA), installée à Toulouse, afin de donner une visibilité aux jeunes auteurs et autrices francophones.
21/08/2025, 11:23
En 1935, Horace McCoy publiait On achève bien les chevaux (trad. Marcel Duhamel), roman implacable sur l’exploitation de la misère dans des marathons de danse. Près d’un siècle plus tard, la mort en direct du streameur Jean Pormanove, humilié et maltraité devant des milliers de spectateurs, réactive brutalement cette question : jusqu’où va le divertissement, nourri de souffrance humaine ?
20/08/2025, 19:17
Le Danemark détient un triste record : celui du taux de TVA le plus élevé sur les livres en Europe. À 25 %, il se situe à contre-courant des autres pays membres de l’Union européenne, qui ont choisi la gratuité ou une réduction de la taxe sur la littérature. Ce constat a suscité une vive réaction dans les milieux culturels et politiques, qui se mobilisent aujourd’hui pour faire évoluer la situation.
20/08/2025, 17:52
Deux géants se serrent la main : la multinationale américaine Disney a en effet confié une partie de son catalogue de comics à Webtoon, entreprise sud-coréenne détenue par le puissant groupe Naver. Des dizaines de licences, dont les super-héros Marvel, mais aussi Aliens ou Star Wars passent ainsi en mode vertical...
20/08/2025, 15:22
Saint-Pétersbourg, printemps 2025. Dans la Perspective Liteïny, les lecteurs connaissent depuis près d’un siècle un lieu singulier : la librairie Podpisnyé Izdaniya. Longtemps considérée comme un refuge intellectuel, elle fut au coeur d’un feuilleton judiciaire où littérature et lois répressives se heurtent frontalement.
20/08/2025, 15:03
Dans le tumulte des cafés ultra-connectés et des batailles de prix, Starbucks a décidé de sortir des sentiers battus. Oubliez la file d’attente ou la pression d’acheter un café pour rester. Cette fois, la firme de Seattle offre un petit miracle : des espaces d’étude gratuits, sans réservation ni obligation d’achat, et même sans limite de temps !
20/08/2025, 14:25
Les Éditions Circé nous apprennent le décès de Ginette Herry, survenu le 12 août, à l'âge de 92 ans. Traductrice passionnée, pédagogue engagée et passeuse inlassable entre l’Italie et la France, Ginette Herry repose désormais au cimetière de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, dans les Vosges où elle est née.
20/08/2025, 11:48
On sait depuis longtemps que survivre à un accident vasculaire cérébral (AVC) peut rendre la lecture laborieuse. Mais pourquoi, précisément ? Une équipe de Georgetown University signe aujourd’hui une percée cognitive majeure : certaines personnes frappées par un AVC ne semblent plus pouvoir utiliser le sens des mots pour les reconnaître — une perte subtile, mais lourde de conséquences.
20/08/2025, 10:29
Les éditions Steinkis et La Découverte, via le label Zones pour cette dernière, s'associent autour de bandes dessinées coéditées, afin d'« explorer les marges des sciences humaines et sociales et les rendre accessibles au plus grand nombre ». Trois premiers titres sont annoncés, à paraître entre novembre 2025 et septembre 2026.
20/08/2025, 09:51
Rivages publiera le 8 octobre prochain Searoad, dernier roman inédit en français d’Ursula K. Le Guin, dans une traduction de Hélène Collon. L’autrice culte, célébrée pour ses mondes de science-fiction et de fantasy, délaisse ici l’imaginaire pour un récit intimiste ancré sur les rivages... de l’Oregon.
19/08/2025, 13:19
Au premier regard, l’édition allemande affiche une richesse foisonnante. On recense environ 3 000 maisons d’édition à travers le pays – un chiffre impressionnant qui inclut filiales et labels éditoriaux. Pourtant, derrière cette abondance apparente se cache une réalité nettement plus fragile.
19/08/2025, 08:00
Le camping n’en finit pas de surprendre. Avec plus de 25 millions de clients annuels, il demeure le mode de vacances préféré des Français. Selon l’Ifop, 79 % de nos concitoyens en ont une image positive. Pas étonnant, donc, que le ministère de la Culture ait choisi d’y déployer une partie de son programme Été culturel : après tout, pourquoi ne pas aller chercher le public là où il est, au bord des piscines et sous les terrasses des mobil-homes ?
18/08/2025, 17:47
L’autrice irlandaise Sally Rooney, figure littéraire mondialement connue pour son roman Normal People, a annoncé qu’elle reverserait une partie de ses revenus à l’organisation britannique interdite Palestine Action, désormais interdite au Royaume-Uni. Engagée de longue date en faveur des droits des Palestiniens, elle prouve que, chez elle, l’engagement ne se limite pas aux paroles.
18/08/2025, 17:44
Aux États-Unis, les sensitivity readers — « démineurs éditoriaux » en français — continuent d'alimenter des débats. Sollicités par les maisons d’édition pour traquer stéréotypes et clichés, ces relecteurs sont parfois considérés comme des censeurs de la création littéraire, les représentants d'une « cancel culture » (« culture de l'effacement ») à l'œuvre. C’est du moins la thèse défendue par l’écrivain Adam Szetela dans son essai That Book Is Dangerous !.
18/08/2025, 16:40
Terence Stamp s’est éteint à 87 ans. Figure du cinéma britannique, regard magnétique et silhouette de dandy, il fut aussi un auteur attentif aux mots. Des romans adaptés où il laissa son empreinte, jusqu’à ses propres livres, sa vie a sans cesse croisé le chemin de la littérature.
18/08/2025, 13:30
L'organisation non gouvernementale PEN America, engagée dans la défense de la liberté d'expression des auteurs du monde entier, annonce quelques moyens supplémentaires pour mener son combat. La Andrew W. Mellon Foundation, structure philanthropique américaine, lui a en effet accordé une subvention de 1,4 million $.
18/08/2025, 13:16
Commenter cet article