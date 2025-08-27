Le voyage olfactif de la littérature au Livre sur les Quais

Les livres peuvent éveiller vos cinq sens. C’est la promesse de cette nouvelle édition du festival Le Livre sur les quais, qui se tiendra du 5 au 7 septembre 2025 dans la ville de Morges, au bord du magnifique lac Léman.

Quelque 160 autrices et auteurs, suisses et internationaux, se relaieront sur les rives du lac pour animer près de 150 événements. Entretiens, lectures croisées, ateliers ou encore performances musicales, ActuaLitté a sélectionné 5 rendez-vous à ne pas manquer pour honorer la thématique de cette année.

Une autre manière de voir le monde

Et pour débuter cette sélection, Le Livre sur les quais vous invite à réfléchir sur votre rapport à la vision, avec une touche d’humour, aux côtés de Selina Mills, elle-même malvoyante, le dimanche 7 septembre à 9h30.

Dans son ouvrage Voir sans voir, à paraître le 2 septembre aux éditions Pérégrines, l’écrivaine partage son expérience personnelle de la cécité, et propose une histoire culturelle et sensible de la malvoyance. Pour ce faire, elle convoque des figures mythologiques, historiques et religieuses qui étaient également aveugles. Avec cette rencontre, le festival interroge la manière dont la cécité est perçue, tant dans la réalité que dans la fiction, et nous invite à reconsidérer notre manière de regarder le monde.

De la gourmandise littéraire

Poursuivez l’expérience olfactive à 11h, en inscrivant les enfants de 5 ans et plus à l’atelier La petite boutique des odeurs. Après la lecture de leur album La petite boutique des odeurs (EPFL Press), Delphine Fiore et Lucas Giossi guideront les jeunes lecteurs et lectrices dans la découverte de l’air, avant de leur faire tester différentes senteurs. L’atelier se poursuivra par la création d’un marque-page personnalisé.

Pour les plus gourmands, Le Livre sur les quais s’associe à l’hebdomadaire satirique Vigousse et à la Semaine suisse du Goût afin d’attribuer des prix savoureux aux lauréats de leur concours annuel de nouvelles et de dessins. La cérémonie de remise sera animée à 11 heures par Josef Zisyadis, directeur de la Semaine suisse du Goût, en présence de Laurent Flutsch, rédacteur en chef adjoint de Vigousse, et d’Olivier Forel, à l’accordéon.

Créer sa propre BD

Samedi 6 septembre à 13h30, les festivaliers et festivalières dégourdiront leurs doigts avec « l’atelier collaboratif de BD en trois cases ». L’occasion de s’essayer au métier de bédéiste en famille, puisque l’activité est accessible à partir de 8 ans.

Sous le regard de Loïc Clément, les participants et participantes collaboreront pour créer deux personnages et un décor commun, puis conçoivent ensemble une situation partagée qui les met en scène, développée sur deux cases afin d’établir une base identique pour tous. Pour la troisième case, chaque participant scénarise et réalise sa propre version. Ainsi, à partir d’un début d’histoire commun, chacun pourra créer une œuvre unique.

Lire des mots, donner de la voix

Et pour terminer la sélection en beauté, ActuaLitté vous propose de donner de la voix au karaoké littéraire organisé le samedi 6 septembre à 20h30. Sarah Chiche, Laure Limongi, Max Lobe et Xavier Michel ont choisi deux de leurs chansons préférées et composé des textes inédits que ces musiques leur ont inspirés.

Sur scène, accompagnés par Cédric Laronche au piano, auteurs, autrices et public se réuniront pour chanter ensemble les couplets et refrains. Après les huit chansons, la soirée se poursuit par un karaoké classique. Poésie, ambiance festive et convivialité seront au rendez-vous.

Pour réserver les ateliers et en savoir plus sur la programmation, cliquez ici.

Crédits image : Affiche du festival

Par La rédaction

Contact : contact@actualitte.com