Non, l'autrice de La Femme de ménage n'a pas fini de squatter les librairies

Car si elle laisse aux Amélie Nothomb et autre Emmanuel Carrère quelques semaines d'avance dans leur gloire et leur succès en librairie, l'autrice américaine s'apprête à faire son retour en France dès le 8 octobre, avec Le Boyfriend, toujours chez City éditions.

Dans cet énième opus, Freida McFadden laisse la femme de ménage à ses occupations pour raconter l'histoire de Sydney, une trentenaire new-yorkaise lasse des années de rendez-vous décevants. Prête à abandonner sa recherche de l'amour, elle croise le chemin de Tom, un médecin séduisant, bienveillant et d'une attention constante.

Pour la première fois depuis longtemps, Sydney pense avoir rencontré l'homme idéal. Cependant, cette illusion se brise lorsqu'une vague de meurtres secoue la ville. Toutes les victimes partagent un point commun inquiétant : elles connaissaient leur meurtrier avant de mourir. Le doute s'installe alors. Et si Tom, ce compagnon parfait, dissimulait une facette sombre et effrayante ? Sydney est-elle vraiment en sécurité... ou déjà en danger ?

La reine du thriller plus productive qu'une abeille ouvrière

Un thriller domestique qui emprunte à la romance, et qui, à n'en pas douter, s'apprête à déferler sur les lecteurs et lectrices de l'hexagone. Et pour ceux qui en soupirent d'avance, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Car à peine ce nouveau livre sera sorti en France que le prochain occupera déjà les étagères des librairies américaines.

En effet, dès octobre prochain sera publié aux États-Unis The Intruder. Et, tenez-vous bien, il s'agira du quatrième livre de l'autrice, rien que pour l'année 2025. Depuis La Femme de Ménage se marie, sorti fin 2024 outre-atlantique, ont déjà déferlé sur les lecteurs nord-américains The Crash, The Tenant, et Death Row.

De quoi donner du papier à gratter à Karine Forestier, jusqu'à présent traductrice française de Freida McFadden, et des contrats à signer pour City éditions, qui, en dehors de la saga La Femme de ménage, a déjà publié deux autres livres de l'autrice à succès américaine : La Psy et La Prof, qui pointent respectivement à plus de 150.000 et 200.000 exemplaires vendus (source : Edistat).

Par ailleurs, la maison nous a confirmé avoir déjà acquis les droits de traduction de quatre nouveaux romans de Freida McFadden, dont aucun n'a encore été annoncé aux États-Unis. Alors que les poches devraient rester l'exclusivité de J'ai Lu. N'en déplaise aux snobs de la littérature, l'autrice de La Femme de ménage n'est pas près de disparaitre des tables des librairies françaises.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com