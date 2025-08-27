Miss.Tic : "Devenir simple, c’est compliqué"

Je suis partie pour rester est le fruit d'une collaboration entre Antoine et Charlotte Novat, qui ont formé l'entité atelier Miss.Tic, et Mathilde et Gautier Jourdain, fondateurs de la galerie Mathgoth.

Peu avant sa disparition, Miss.Tic avait confié son œuvre à Antoine et Charlotte, leur demandant de la poursuivre à leur manière. L'exposition se veut ainsi une déambulation à travers l’intimité et la pensée de l’artiste. « Nous avons conçu cette exposition comme une immersion dans son univers, loin des conventions d’une rétrospective figée », expliquent les organisateurs.

Un parcours dédié à l’œuvre et à la pensée de Miss.Tic

L'exposition se déroule dans un espace brut de 300 m2, à quelques pas de la Bibliothèque nationale de France (BNF), où Miss.Tic a installé son atelier. Le parcours mêle une soixantaine d’œuvres de l’artiste, des objets personnels, des documents de travail, ainsi que des photos inédites et des matrices de pochoirs jamais exposées. Une salle entière est dédiée aux vidéos d'archives, offrant ainsi un regard sensible sur son processus de création.

MissTic - Des Lendemains qui chantent faux (2004) - 100_100cm - aérosol sur toile - ©Atelier MissTic

L'exposition met en lumière des thématiques fortes abordées par Miss.Tic, telles que la politique, l’érotisme, l’humour et les rapports entre hommes et femmes. Ces sujets sont traités avec une liberté de ton, une poésie moderne et une tendresse désarmante, caractéristiques de l’artiste. Elle revendiquait ses contradictions et ses fragilités, tout en plaçant ces éléments au cœur de son œuvre.

Miss.Tic, femme libre se souviennent ses proches, a été l’une des premières à faire descendre la poésie dans la rue, bien avant que le street art ne devienne un phénomène mondialement reconnu. Elle a ainsi mêlé texte et image dans l’espace public, une démarche avant-gardiste dans un milieu dominé par des artistes masculins. Avec ses pochoirs, elle a abordé des thèmes tels que la condition féminine, le désir, la liberté de penser et l’amour, toujours avec un sens de l’humour et de l'ironie. Elle disait : « Devenir simple, c’est compliqué », une citation qui résume son art, où le minimalisme du trait cache une pensée vive et profonde.

Devenir simple c'est compliqué, rue du Chevaleret ©AtelierMiss.Tic

Ses œuvres sont devenues des aphorismes urbains, inscrits dans le quotidien des passants, tout en offrant une réflexion sur l'époque. Ses pochoirs ont été intégrés dans des collections prestigieuses telles que celles du Fonds municipal d’art contemporain de Paris, du Victoria and Albert Museum à Londres, du Mucem à Marseille, de la Cité internationale de la langue française, et récemment du Centre Pompidou

Une occasion de découvrir ou redécouvrir l'univers de Miss.Tic, une figure incontournable du street art, et de célébrer son héritage artistique unique.

Miss.Tic est décédée le 22 mai 2022, à l'âge de 66 ans. Parmi ses publications, Je prête à rire mais je donne à penser, publié en 2008 aux Éditions Grasset, suivie d'À la vie, à l'Amor en 2010 (Critères éditions), une édition enrichie en 2024.

MissTic - Je suis partie pour rester (2017) - ©Atelier MissTic

Crédits photo : Portrait Miss-tic, parThierry Bouët. Je suis partie pour rester

