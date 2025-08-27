À Cherbourg, la boîte à livres pour enfants "croque-livres" en danger

À Cherbourg, la maison de Clarisse Le Goubey ressemble à un bonbon coloré au milieu des briques rouges. Cette ancienne assistante maternelle, surnommée la « Mary Poppins » du coin, a transformé sa rue en un terrain d’échanges littéraires en 2020. Son idée : créer une boîte à livres colorée pour les enfants du quartier, baptisée « croque-livres », pour qu’ils puissent y déposer et y piocher des livres.

Mais le projet est en « sursis ». Si les premières semaines, elle a vu une pluie de dons en tout genre, aujourd’hui, la boîte est sous-alimentée. Et, au lieu de voir les habitants enrichir ce petit coin de culture, c’est la créatrice elle-même qui doit régulièrement y déposer des ouvrages, comme le rapporte actu Normandie.

Elle a donc lancé un appel aux dons, et demandé aux les lecteurs et lectrices de déposer des livres pour enfants directement dans la boîte à livres ou au pied de sa maison, baptisée Organza, située dans l’impasse Milinaire à Cherbourg-Octeville – un endroit déjà bien connu des promeneurs pour son originalité.

D’un cas, une généralité

Mais le problème de Clarisse Le Goubey n’est pas isolé, et remet en question la pérennité du projet à l’échelle nationale. Et pour cause, depuis leurs installations, de nombreuses boîtes sont victimes d’actes de vandalisme.

Car le livre, s’il est un objet de culture, est également une marchandise que l’on peut estimer en un clic sur Internet et revendre en suivant, sans nécessiter de connaissance particulière du marché. Certains profitent des dons des usagers pour récupérer des ouvrages en bon état, voire de collection, et les revendre à bon prix sur des sites comme eBay, Momox, La bourse aux livres, Vinted ou encore Amazon.

Ils ont tout volé

À Maisons-Alfort, un « test » a été réalisé par The Conversation en 2024 pour observer le comportement des visiteurs. Un total de 1 200 livres, principalement des romans policiers en format poche et grand format, ont été discrètement étiquetés puis déposés dans six boîtes à livres de la ville, sélectionnées en raison de leur proximité avec plusieurs points de vente de livres d’occasion dans le Sud-Est parisien.

Des passants, curieux ou habitués, prenaient un ou deux titres parmi ces « nouveautés ». Mais, à peine quelques heures plus tard, de nouvelles personnes munies de grands sacs ont presque intégralement vidé le contenu des boîtes. Une deuxième expérimentation a été réalisée au même endroit avec le même nombre de livres, et les résultats ont été identiques.

Pour écarter tout soupçon selon lequel il pourrait s’agir de gros lecteurs, les enquêteurs ont visité les boutiques de livres d’occasion à proximité, des XIIe et XIIIe arrondissements de Paris. Plusieurs dizaines d’exemplaires marqués y étaient en vente.

« La Boîte à Livres n’est pas une poubelle ! »

Pour les lecteurs et lectrices malchanceux, il ne reste plus que les titres en mauvais état à se mettre sous la dent. Une situation à laquelle certaines villes, comme Cénac en Gironde, ont tenté de remédier en adoptant une charte d’utilisation. Celle-ci stipule que tous les dons doivent être préalablement tamponnés à la bibliothèque, ce qui permet d’éviter le dépôt de livres trop vétustes et de limiter la revente.

La commune insiste sur le fait que les livres doivent être « des dons réfléchis », et non des objets dont on veut se débarrasser. Le but est de garantir un échange de qualité, et que la boîte ne se transforme pas en dépotoir de livres obsolètes ou abîmés. Pour assurer sa bonne tenue, la ville dépêche un agent sur place tous les quinze jours, et retire les titres ne correspondant pas aux critères mentionnés.

