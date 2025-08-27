L’Étranger d'Albert Camus : la première bande-annonce de l’adaptation

L’adaptation met en scène Meursault, un jeune homme d'une trentaine d'années, qui vit sa vie de manière détachée et sans émotion. Après avoir enterré sa mère sans affect, il entame une liaison avec Marie, une collègue, et continue son quotidien. Mais un événement tragique survient lorsqu’il se laisse entraîner dans une histoire de violence par son voisin Raymond. L'histoire culmine sur une plage sous un soleil de plomb, où Meursault commet un acte irréversible...

Il sortira en salles le 29 octobre prochain, et est sélectionné en compétition officielle à la 82e Mostra de Venise, qui débute aujourd'hui. François Ozon, réalisateur prolifique, signe ainsi son 24e long-métrage en près de 30 ans de carrière.

Le tournage a eu lieu à Tanger, au Maroc, en avril 2025. Le film est produit par FOZ, en coproduction avec Gaumont, France 2 Cinéma, Scope Pictures et Lions Production & Services.

Le roman de Camus a déjà été adapté au cinéma en 1967 par Luchino Visconti, avec Marcello Mastroianni dans le rôle de Meursault. Aujourd'hui, François Ozon tente de redonner vie à ce texte iconique avec une vision plus contemporaine et personnelle.

Benjamin Voisin, que l'on a récemment vu dans Illusions perdues et Été 85, incarne le personnage principal dans cette nouvelle adaptation. Il est accompagné de Rebecca Marde, Pierre Lottin, Denis Lavant, ou encore Swann Arlaud.

Publié en 1942, L’Étranger est l’un des ouvrages les plus influents de la littérature mondiale, avec son fameux incipit : « Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. »

Crédits photo : Gaumont

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com