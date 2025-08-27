Découvrez les lauréats des prix de La Forêt des Livres 2025

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, ancienne élève de l’École normale supérieure, est à la fois journaliste et romancière. Son premier roman, Fourrure (Stock), a été salué par cinq prix littéraires, dont le prix des Maisons de la Presse et le prix Sagan. Il a été suivi par Le Dernier des nôtres (Grasset), couronné du Grand Prix du roman de l’Académie française en 2016 et traduit en dix langues.

Dans son dernier roman, Je voulais vivre œuvre, elle propose une réécriture des Trois Mousquetaires, en donnant la parole à Milady, un personnage souvent perçu comme l'incarnation de la perfidie. Récompensée par le prix de la rentrée 2025, elle succède à Emma Becker, lauréate l'an dernier pour Le Mal Joli (Albin Michel).

Le festival a également salué Nathan Devers, avec le prix du jury pour Surchauffe (Albin Michel). Le chroniqueur pour CNews et nouvellement animateur pour France Culture propose dans ce roman une réflexion sur ce qu'il identifie comme les maux du monde moderne. L'an dernier, Raphaël Zaoui été distingué par ce prix pour Le dernier sur la piste (Harper Collins)

Le prix du premier roman a été attribué à Mathilda di Matteo pour La Bonne Mère (L’Iconoclaste). Prix qui était attribué en 2024 à Tout le bruit du Guéliz de Ruben Barrouk (Albin Michel).

Eleonora Galasso, primo-romancière italienne qui écrit en français, a de son côté remporté le prix révélation pour La vie selon Zoé (Michel Lafon). Son oeuvre succède à Tombée du ciel d'Alice Develey (L'Iconoclaste), primé l'an dernier.

Enfin, le prix de l'autobiographie a été attribué à Maryse Burgot, grande reporter de France Télévisions, pour son ouvrage Loin de chez moi (Fayard), qui retrace son parcours professionnel peu commun.

