Chez Actes Sud, un podcast pour faire "monde commun"

Au fil des épisodes, vous pouvez entendre les voix de nombreux intervenants : les océanographes François Sarano, David Grémillet et Éric Karsenti, les écrivaines Alice Ferney, Simonetta Greggio, Nelly Pons et Laurence Paoli, l'écrivain voyageur et reporter de guerre Olivier Weber, l’auteur Wilfried N'Sondé, l’avocate et activiste Marine Calmet, le marin Olivier Le Carrer, l’activiste Paul Watson, et le philosophe Olivier Remaud.

Suivant les traces de la collection « Mondes Sauvage », Océan Vivant se distingue par une approche mêlant sciences, philosophie, littérature et militantisme. Comme l'explique Stéphane Durand, directeur de la collection Mondes Sauvages d'Actes Sud, « les éditions Actes Sud ont ouvert un espace d’expression privilégié à toutes celles et ceux qui mettent en place des stratégies originales pour être à l’écoute des êtres vivants ».

« En allant à la rencontre des animaux sur leurs territoires et à la rencontre des territoires eux-mêmes, ces scientifiques, pisteuses, philosophes, écrivaines et autres artistes partent en “mission diplomatique” au cœur des mondes sauvages pour se faire les interprètes de tous ces peuples qui n’ont pas la parole, mais avec lesquels nous faisons monde commun ».

À LIRE — Écouter les oiseaux chanter dans un salon du livre

Cette série de podcasts, animée par Élise Gruau, permet d’explorer, au travers des yeux et des paroles des intervenants, les origines de la vie, la dynamique du vivant, et les enjeux environnementaux actuels, tout en traversant les 3.8 milliards d’années d’évolution de notre planète.

Cinq des six épisodes prévus dans la série Océan Vivant, ainsi qu'un court prologue, sont disponibles dès maintenant, le sixième sera publié le 2 septembre. Deux autres séries sont prévues, toujours autour des espèces et écosystèmes avec lesquels nous faisons « monde commun ».

Crédits image : Actes Sud

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com