Boycott du FIBD : le SNAC exige des réformes transparentes

Pour assurer l’avenir du festival, et le bon déroulement de sa prochaine édition, le SNAC a transmis un communiqué de presse pour réaffirmer leur engagement « à relayer la voix des auteurices au sein de l’ADBDA (Association pour le développement de la BD à Angoulême) ».

Le groupement BD du SNAC assure que, depuis leur création en 2017, ils interpellent régulièrement les institutions décisionnelles, qu’elles soient publiques ou privées, pour faire entendre les revendications des concerné.es.

« Nous avons notamment obtenu, dans ce cadre, la parité des jurys, la désignation du Grand Prix par les auteurices et surtout la rémunération de leurs heures de dédicace », précisent-ils, rappelant au passage qu’ils travaillent activement « pour une meilleure prise en compte de la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, ou encore pour une juste rémunération des expositions ».

400 artistes appellent au boycott

Mais cet engagement public suffira-t-il pour d’apaiser les tensions ? Pour rappel, en avril dernier, le Syndicat des travailleurs et travailleuses artistes-auteurs (STAA) et le collectif Metoo BD ont lancé un appel au boycott de l’événement dans les colonnes de l’Humanité.

Plus de 400 auteurs et autrices, dont Anouk Ricard, Grand Prix 2025, y ont apposé leur signature, pointant du doigt « l’aveuglement », « l’obstination » et « le mépris » de l’association à l’origine du festival, qui persiste à vouloir en confier la gestion à une entité privée, et ce, sans appel à projets ni consultation des acteurs concernés.

Les griefs à l’encontre de cette société, 9e Art+, et de ses pratiques managériales ne datent pas d’hier. Une enquête publiée par L’Humanité révélait notamment le licenciement d’une employée après qu’elle a dénoncé un viol survenu lors de la 51e édition du festival.

Fin 2027, le départ de Franck Bondoux

En réaction, l’association du FIBD a organisé une consultation visant à confier l’organisation du Festival international de la bande dessinée à un nouveau prestataire. Mais rien n’indique que la société 9e Art+, dont le fondateur et directeur, Franck Bondoux, également délégué général du FIBD, a annoncé son départ pour fin 2027, ne se présentera pas comme candidate.

Un boycott dénié, réaffirmé

En juillet dernier, les financeurs publics de l’événement notaient « de réelles avancées dans la prise en compte de leurs différentes recommandations relatives à la transparence et à l’équité de la procédure ». Ces changements ont conduit les financeurs à se féliciter de la participation des éditeurs, des auteurs et des autrices, à la prochaine édition du festival, au mépris des autrices signataires de la tribune. Il y a quelques jours, ces dernières ont donc réaffirmé que « le boycott est toujours d’actualité », dans les colonnes de Charente Libre.

À ce sujet, le SNAC assure qu’elle ne souhaite pas « se substituer aux auteurices quant à leur volonté individuelle de participer ou non à la prochaine édition du Festival ». En ce sens, ils auraient indiqué lors de multiples réunions que « la décision des auteurices serait de toute évidence influencée par le choix final de la structure, du prestataire et de son représentant qui seront à l’avenir en charge du Festival. »

« Beaucoup de questions restent en suspens »

Si les initiatives portées par les auteurices « ont permis une évolution du projet initialement conçu par l’association du FIBD », le syndicat reconnaît toutefois que « beaucoup de questions restent [...] en suspens à ce jour », et qu’une « mobilisation massive est aujourd’hui indispensable pour que le Festival réponde à nos aspirations ». Ils ajoutent : « Un boycott n’est en aucun cas exclu s’il s’avérait que nos demandes répétées depuis plusieurs mois venaient à ne pas être entendues dans les meilleurs délais. »

Le festival, qui doit se tenir du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février 2026, survivra-t-il aux récentes perturbations ? Nul ne peut encore le dire. Mais, en attendant, le SNAC s’engage à être « extrêmement vigilant » quant au processus de mise en concurrence « dont dépend l’avenir du Festival ». À leurs yeux, il « se doit d’être le plus neutre, équitable et transparent possible ».

