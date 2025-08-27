Stu Mead l'indomptable : un livre à chercher dans les enfers des librairies

La réputation de l’artiste et le parfum de scandale qui peut lui être attaché est, dès le début du livre, neutralisé grâce au très beau texte de Xavier-Gilles Néret, placé en introduction et intitulé Mais que salubre est l’imaginaire indomptable. Le philosophe y décrit bien la démarche de l’artiste qui ne cherche pas à tout prix la polémique.

Nourri par le surréalisme, il y a quelque chose des rêves dans ses peintures et, comme l’affirme l’artiste lui-même, en parlant des spectateurs : « J’aime quand ils rient, mais ça m’intéresse aussi lorsqu’ils se mettent en colère. […] Mais je n’ai pas plus d’intention que cela. Rien de didactique ».

Les peintures qui suivent présentent un corpus hétéroclite qui témoigne bien du foisonnement de l’œuvre de Stu Mead. Certaines peintures mettent en scène de très jeunes filles (nommées Nymphes, probablement en clin d’œil à Nabokov) dans des positions suggestives mais aussi dans des situations incongrues et irrationnelles qui appellent tout de suite au fantasmatique.

Si certaines allusions sexuelles sont explicites, vont vers la scatophilie ou l’exhibitionnisme, d’autres images, peut-être les plus intéressantes et intrigantes, semblent contenir des allusions non seulement implicites mais difficilement explicables : peu de choses dans la scène mise en image ne fait vraiment allusion au sexe mais il se dégage de la composition une impression foncièrement érotique.

Il y a quelque chose du travail du rêve dans ces images, dont la composition (contenu manifeste) semble cacher autre chose (contenu latent) tout en l’exprimant ouvertement, de sorte que le rêveur (ou ici le spectateur) le perçoit (sans vraiment le comprendre explicitement) sans que la censure (du rêve, dans le texte de Freud) n’agisse et mette un terme au rêve. On ne parvient à identifier clairement ce qui connote la scène en question sans pour autant réfuter le sentiment qu’elle nous inspire.

Ce qui est remarquable dans cet ouvrage c’est que ces peintures étrangement inquiétantes (pour reprendre, encore, Freud) côtoient des œuvres plus classiques et formellement très réussies (toutes le sont, mais ici, le sujet s’impose moins au regard qui peut dès lors se poser sur les qualités plastiques de la peinture).

Deux mouvements contradictoires mais synchrones se mettent alors en marche : d’une part le pulsionnel décrit auparavant teinte toutes les représentations, même les scènes les plus anecdotiques en termes de narration, comme une couche de vernis qui luit à leur surface et s’imprime sur la rétine ; d’autre part, la présence de scènes quotidiennes (une femme fumant une cigarette par exemple) ancre également toutes ses images dans une réalité, qu’elle soit fantasmée ou non.

Stu Mead L’indomptable n’est pas un livre à ne pas mettre entre toutes les mains, mais trouvera une place privilégiée dans les enfers des libraires, dans ces espaces souvent dérobés où se cachent des œuvres merveilleuses qui défient la morale ou les questions éthiques.

À noter que ce court livret ne se trouve pas partout, et nous recommandons de le commander directement sur le site de l’éditrice, Or Bor. Soulignons au passage la qualité de son catalogue qui ne cesse de mettre en valeur des pratiques marginales dans des publications aux formats variés et souvent soutenus par un discours critique de qualité qui permet de poser un regard attentif et averti sur les images qui s’y déploient.

Par Jean-Charles Andrieu de Levis

