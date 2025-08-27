Piraterie et IA : un règlement historique en préparation

Maria A. Pallante, présidente et directrice générale de l’Association of American Publishers (AAP), a partagé un mémo avec les membres de l'AAP le 26 août, indiquant qu'une « déclaration de règlement potentiel » avait été soumise conjointement au Tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie, révèle Publishing Perspectives.

Le tribunal a accepté de suspendre la procédure en cours afin que les parties puissent finaliser leurs efforts de règlement. En conséquence, l'audience prévue pour le 28 août a été annulée, et le tribunal a demandé une soumission plus détaillée pour le 5 septembre, avec une audience prévue pour le 8 septembre, afin d'examiner le règlement.

La présidente de l'AAP a souligné l'importance de cette affaire, précisant qu'elle pourrait déboucher sur « une solution « historique », conciliant à la fois la protection du droit d'auteur et l'innovation. Bien que le procès se concentre sur le piratage et la violation des droits d'auteur, elle reste optimiste, estimant que le règlement pourrait établir un précédent bénéfique, à la fois la communauté créative et l'innovation.

Le procès Bartz v. Anthropic repose sur des allégations selon lesquelles Anthropic, entreprise d'IA basée à San Francisco, aurait utilisé des œuvres protégées par le droit d'auteur sans autorisation pour entraîner son modèle Claude. Les plaignants, dont les auteurs Andrea Bartz, Charles Graeber, et Kirk Wallace Johnson, affirment que leurs œuvres ont été téléchargées depuis des sites de piratage en ligne, comme Library Genesis (LibGen) et Pirate Library Mirror (PiLiMi). L'entreprise a utilisé un sous-ensemble du jeu de données The Pile, dont Books3 contient 37 Go de textes piratés, a-t-elle admis.

Le fédéral William Alsup, en charge de l'affaire, a estimé que l'utilisation des copies piratées par Anthropic ne pouvait être considérée comme du fair use, la qualifiant de violation des droits d’auteur, quel que soit l’objectif de l’entreprise. En conséquence, Anthropic risque, si aucun règlement n'est trouvé, de se voir infliger des dommages-intérêts colossaux, certains experts estimant que ceux-ci pourraient dépasser 1 trillion $ si elle est jugée responsable. La structure aurait téléchargé jusqu'à 7 millions de livres piratés, avec des dommages-intérêts liés à cette piraterie pourraient se chiffrer à plus de 150.000 $ par œuvre.

L'affaire a été certifiée en tant qu'action collective, permettant aux 7 millions de plaignants potentiels de se joindre à la procédure. Récemment encore, le journaliste et auteur canadien J.B. MacKinnon, a lancé une nouvelle série de recours collectifs contre plusieurs géants technologiques, dont Nvidia et Meta. Il les accuse, là-encore, d’avoir utilisé sans autorisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, y compris les siennes, pour entraîner leurs modèles d’intelligence artificielle.

Le procès Bartz v. Anthropic est l'un des plus grands procès collectifs en matière de droits d'auteur jamais enregistrés, attirant l'attention des acteurs de l'édition mondiale. Il s'inscrit dans une série de litiges similaires opposant des auteurs et des éditeurs à des entreprises d'intelligence artificielle (IA) accusées d'utiliser leurs œuvres protégées sans autorisation pour entraîner des modèles d'IA.

En septembre 2023, l'Authors Guild a déposé une plainte en recours collectif contre OpenAI et Microsoft, alléguant que leurs modèles de langage avaient été formés sur des œuvres de fiction protégées par le droit d'auteur sans consentement préalable. Les plaignants incluent des auteurs renommés tels que George R.R. Martin, John Grisham, Jodi Picoult, Jonathan Franzen, et David Baldacci. En juin de la même année, un groupe d'auteurs a intenté une action en justice en Californie contre OpenAI, alléguant que leurs œuvres avaient été utilisées sans autorisation pour entraîner les modèles d'IA. Des auteurs tels que Sarah Silverman, Michael Chabon, et Ta-Nehisi Coates ont rejoint cette action.

Douze poursuites en justice pour violation de droits d’auteur contre OpenAI et Microsoft, auparavant réparties sur plusieurs États, ont été consolidées dans le district sud de New York.

Les organisations françaises du livre, telles que le Syndicat National de l’Édition (SNE), la Société des Gens de Lettres (SGDL) et le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC), ont, de leur côté, poursuivi Meta en justice pour « contrefaçon » et « parasitisme économique », l'accusant d'avoir utilisé sans autorisation d’importants volumes d’œuvres protégées pour entraîner son modèle d’IA Llama. Selon les plaignants, Meta aurait exploité des bases de données comme Books3. Bien que Meta reconnaisse avoir partiellement utilisé ces bases, l'entreprise conteste la nécessité d’obtenir une autorisation préalable.

En Europe, Meta pourrait se défendre en invoquant l'exception de fouille de textes introduite en 2019, à condition de respecter des critères stricts. Le procès sera examiné à Paris, par la 3e chambre du tribunal judiciaire.

