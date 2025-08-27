Elon Musk attaque Apple et OpenAI : une guerre juridique pour l'avenir de l'IA

On en sourirait presque. Dans un contexte où l'intelligence artificielle devient un enjeu stratégique majeur, Elon Musk, via ses entreprises xAI et X Corp., a déposé une plainte antitrust contre Apple et OpenAI. Cette action portée devant le tribunal fédéral du Texas, accuse les deux géants technologiques de conspirer pour étouffer la concurrence dans le domaine des chatbots génératifs, notamment en favorisant ChatGPT au détriment de Grok, le modèle développé par xAI.
Le 27/08/2025 à 10:22 par Clément Solym
Publié le :
27/08/2025 à 10:22
La plainte de 61 pages met en lumière une collaboration exclusive entre Apple et OpenAI, intégrant ChatGPT dans les systèmes d’exploitation des iPhones. Musk soutient que cette intégration confère à ChatGPT un avantage déloyal en capturant des milliards de requêtes d’utilisateurs, rendant difficile la concurrence pour des services alternatifs comme Grok.
De plus, il allègue qu’Apple privilégie ChatGPT en le classant en tête de l’App Store, tout en reléguant Grok et d’autres applications concurrentes à des positions moins visibles. Cette situation, selon Musk, constitue une violation des lois antitrust américaines, visant à préserver un écosystème monopolistique autour des produits Apple et OpenAI, rapporte Reuters.
Cette plainte s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre Elon Musk et OpenAI. Ancien cofondateur de l’organisation, Musk s’est éloigné en 2018 en raison de divergences sur l’orientation commerciale de l’entreprise.
Depuis, il a critiqué publiquement OpenAI pour son passage à un modèle lucratif, qu’il considère comme une déviation de sa mission initiale de développement d’une IA bénéfique pour l’humanité. En réponse, OpenAI a qualifié les actions de Musk de « harcèlements systématiques » et a déposé une plainte en retour, l’accusant de tenter de nuire à sa réputation à travers des déclarations publiques et une offre d’achat non sollicitée de 97,4 milliards de dollars, rejetée par le conseil d’administration.
Parallèlement à la plainte antitrust, OpenAI a émis une assignation à comparaître à l’encontre de Meta, cherchant à obtenir des documents concernant une éventuelle collaboration entre Elon Musk et Mark Zuckerberg pour financer l’offre d’achat de Musk.
OpenAI affirme que ces communications pourraient éclairer les motivations derrière l’offre et son impact potentiel sur la stratégie de l’entreprise. Meta a contesté cette demande, arguant que les informations pertinentes devraient provenir directement de Musk ou de xAI. Un procès est prévu au printemps 2026 pour examiner ces questions.
Au-delà des rivalités entre entreprises technologiques, ces affaires soulèvent des questions cruciales pour l'industrie de l'édition. Les modèles de langage, tels que ceux développés par OpenAI et xAI, ont un impact direct sur la production et la diffusion de contenus écrits. Les éditeurs, auteurs et chercheurs se retrouvent confrontés à des défis liés à la propriété intellectuelle, à la qualité de l'information et à la régulation de l'usage de l'IA dans la création de textes.
Et plus encore parce que ces outils ont été entraînés avec des ouvrages piratés, sans reversement aux ayants droit.
Les procès en cours pourraient établir des précédents juridiques influençant la manière dont les technologies d'IA interagiront avec les droits d'auteur et les pratiques éditoriales dans les années à venir. Ainsi, les écrivains pourraient se retrouver dans une position délicate face aux modèles génératifs, qui rendent la distinction entre œuvre originale et texte dérivé de plus en plus floue.
Les éditeurs devront aussi adapter leurs stratégies pour naviguer entre innovation technologique et respect des droits d'auteur, une dynamique qui s'intensifie à mesure que les technologies d'IA deviennent omniprésentes dans les processus créatifs.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
