Alice éditions : “Notre espoir pour les 30 prochaines années...

Alice a été fondée il y a 30 ans en tant que maison d’édition de type patrimoine et architecture. Ce n’est que 5 ans plus tard que la jeunesse a commencé pour s’imposer progressivement et finalement remplacer tout le reste. D’abord des albums illustrés, ensuite des romans, première lecture, lecteurs confirmés, ados.

En 2014, Mélanie Roland, alors éditrice depuis trois ans chez Alice, reprend la maison aux côtés de deux amis, Michel et Michaël, qui l’épaulent pour la gestion. Une grande décision pour Mélanie, passionnée par ce domaine, qui ressent un attachement profond au catalogue et aux liens noués avec les auteurs.

Aujourd’hui, l’équipe éditoriale compte également Marion, éditrice et responsable des droits, et Adélie, chargée de la promotion et graphiste ; et si vous cherchez notre stand à un salon vous pourrez rencontrer Sophie et Céline.

Ligne éditoriale

Chez Alice, la conviction est simple : un beau livre est un outil puissant pour ouvrir enfants et adolescents à des valeurs essentielles – respect de soi, de l’autre et de l’environnement, ouverture d’esprit, entraide et dialogue.

Cette ambition se décline à travers plusieurs collections :

Loupiot, parce qu’il n’est jamais trop tôt pour découvrir de beaux livres, propose des tout-cartons pour les plus petits, alliant format carré et illustrations vives ;

Albums propose des textes poétiques, drôles, émouvants, ou les trois en même temps, pour les 4 à 9 ans ;

Salto accompagne la transition de l’album accompagné vers la lecture « plaisir » et autonome de romans grâce à une police très lisible, de nombreuses illustrations en support du texte et des thématiques faciles ;

Primo (7-10 ans) offre des romans illustrés au design aéré, sur des thèmes très variés ;

Deuzio (10-13 ans) mêle humour, émotion et engagement ;

Tertio (13-16 ans) aborde des thématiques fortes, parfois bousculantes ;

Chapelier Fou surprend les jeunes adultes avec des récits atypiques ;

et enfin, Poche remet en circulation les titres phares.

Certains titres, inclassables, paraissent en Hors collection.

Notre espoir pour les 30 prochaines années

... est de pouvoir continuer à publier les livres qu’on aime et qu’on veut offrir aux lecteurs. Devoir se calquer sur les modes, surtout celles qui ne respectent pas nos valeurs, serait un échec pour nous, même si les ventes étaient bonnes. La raison d’être d’Alice est de transmettre des valeurs, du plaisir, de l’émotion, et nous souhaitons la conserver encore longtemps.

Un extrait des prochains titres de la maison est proposé en fin d'article.

DOSSIER - Anniversaires : six maison d'édition jeunesse fêtent leurs 160 ans

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com