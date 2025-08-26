Bloom : une romance entre deux mondes opposés débarque sur Netflix

L’histoire se déroule dans une ville japonaise fictive, où deux lycées se font face : Chidori, une école publique pour garçons turbulents, et Kikyo, une institution privée pour jeunes filles issues de bonnes familles.

Dans ce contexte, naît la relation inattendue entre Rintaro, un adolescent corpulent au regard sévère mais au bon fond, et Kaoruko, une élève discrète de Kikyo. Leur rencontre a lieu autour d’un simple gâteau dans la pâtisserie familiale de Rintaro, un moment anodin qui devient le début d’un dialogue silencieux. Au fil de l’histoire, ce lien se développe, et Kaoruko franchit progressivement la frontière qui les sépare...

Bloom ne se limite pas à une simple histoire d’amour. À travers cette relation naissante, la série explore les fissures sociales qui divisent les personnages et questionne les obstacles invisibles qui les empêchent de se comprendre, tout en dévoilant une réalité pleine de nuances.

Produite par le studio CloverWorks, la série a débuté au Japon le 6 juillet 2025, diffusée sur Tokyo MX et d’autres chaînes locales, tout en étant disponible sur Netflix Japon. À l'international, Netflix a opté pour une diffusion progressive : les premiers épisodes ont été accessibles en Asie dès le 13 juillet 2025, tandis que le lancement mondial commencera le 7 septembre 2025, incluant la France et les États-Unis.

Bloom est un manga de Saka Mikami publié sur Magazine Pocket depuis octobre 2021. Il a rapidement gagné en popularité grâce à sa profondeur émotionnelle et à son approche réaliste des relations humaines. Avec 18 volumes publiés au début d’août 2025, il a été nominé plusieurs années consécutives pour les prestigieux Kodansha Manga Awards (2023, 2024, 2025). En France, il est publié par nobi nobi ! depuis janvier 2025.

Crédits photo : Netflix

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com