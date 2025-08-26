Arnaud Lagardère succède à Claire Léost chez Prisma Media

Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, Gérald-Brice Viret est nommé Vice-Président de Prisma Media. Il sera chargé des Pôles Femme, TV, Ludique, Découverte et Économique. Pascale Socquet lui rapportera directement pour la gestion des titres de ces pôles. Arnaud de Puyfontaine, en tant qu’administrateur de Louis Hachette Group, jouera un rôle clé dans le développement du Pôle Luxe, supervisé par Philipp Schmidt.

Cette réorganisation fait partie d’une phase de transformation, visant à consolider la position de Prisma au sein de Louis Hachette Group et à créer de nouvelles synergies pour soutenir son développement, assure le groupe.

« C’est avec une grande fierté que je prends la présidence de Prisma Media, un groupe de presse remarquable par la puissance de ses marques, la diversité de ses contenus et l’excellence de ses équipes. Dans un environnement en constante évolution, Prisma dispose de tous les leviers pour accélérer son développement, renforcer son leadership et continuer à innover au service de ses lecteurs. », déclare Arnaud Lagardère, Président de Prisma Media et Vice-Président du Conseil d’administration de Louis Hachette Group.

« Cette gouvernance renouvelée ouvre la voie à des synergies inédites entre les pôles d’activité, au bénéfice de l’innovation éditoriale et de la performance globale du Groupe », ajoute Jean-Christophe Thiery, Président-Directeur Général de Louis Hachette Group.

Claire Léost a été nommée directrice générale de CMA Média, la filiale de l'armateur CMA CGM, qui regroupe notamment RMC et BFM TV. Diplômée de Sciences Po Paris et HEC, elle sera responsable de la stratégie et de la performance opérationnelle de CMA Média, rendant compte à Véronique Saadé, présidente du groupe. Le groupe cherche à renforcer BFM-TV face à la concurrence de CNews, et prévoit de rebaptiser Chérie 25 en RMC Life.

Louis Hachette Group détient 66,31 % de Lagardère SA et 100 % de Prisma Media. Cette dernière entité est l'un des leaders de la presse en France, avec plus de 40 marques emblématiques. Parmi ses titres phares, on retrouve Prisma Éditions, qui inclut des ouvrages populaires comme Geobook, les guides National Geographic, et la collection de thrillers « Vertiges noirs ». Ces éditions couvrent une large gamme de thèmes, du voyage à la littérature de suspense.

En parallèle, Prisma Media est également un acteur majeur dans l’édition de magazines, avec des titres comme Grazia, Le Journal de la Maison, et Capital, touchant une large audience. Le groupe a su se diversifier en s'imposant également sur le numérique, offrant une expérience enrichie à ses lecteurs via des plateformes en ligne interactives.

Crédits photo : © Lagardère

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com