Fort Fort Lointain 2025 : un anniversaire magique pour Yggdrasil

Pour marquer cette décennie de magie, l'événement rassemble une troupe d’artistes de tous horizons : des bardes médiévaux, des voix iconiques du cinéma, des créateurs numériques et des DJ gaulois. Mais ce n’est pas tout, car la bande dessinée lyonnaise se glisse également dans la fête avec des plumes et pinceaux inspirés.

Une programmation haute en couleurs

L'une des stars de cette édition anniversaire est Florent Marié, alias Maître Frelon, un barde des temps modernes. Sur YouTube, il revisite avec brio la variété française en la transposant au Moyen Âge, accompagné de son luth, de flûtes et de tambours. Dans son univers, des icônes comme Claude François et Georges Brassens auraient fait danser les chevaliers et chanter les tavernes. Avec son art virtuose, drôle et décalé, Maître Frelon promet un spectacle unique, à la croisée de la musique et du voyage temporel.

Autre personnalité incontournable, Boris Rehlinger, acteur français et figure emblématique du doublage. Il prête sa voix à des géants du cinéma comme Colin Farrell, Jason Statham, Ben Affleck et Joaquin Phoenix. Mais c'est dans le domaine de l’animation qu'il se fait véritablement connaître, en incarnant le Chat Potté dans Shrek et Patrick l’Étoile de mer dans Bob l’éponge. Pour les amateurs de jeux vidéo, sa voix résonne également à travers des personnages cultes comme le commandant Shepard (Mass Effect) ou Chris Redfield (Resident Evil). Une voix familière, mais toujours inoubliable, qui ravira le public du festival.

L’un des créateurs les plus suivis du web, Poisson Fécond, apportera également sa touche unique à l’événement. Avec son humour absurde et sa curiosité sans fin, il navigue entre anecdotes improbables et réflexions décalées. Son énergie et sa malice devraient faire rire autant qu’elles feront réfléchir les festivaliers.

Enfin, pour les amateurs de musique électro et de culture gauloise, Bardix le Gaulois promet de secouer le festival avec sa Techno Gauloise, un mélange explosif de flûtes celtiques, de mélodies druidiques et de beats électro puissants. Depuis son remix viral du Loup, le Renard et la Belette en 2021, Bardix n’a qu’un but : faire trembler les menhirs et apporter une transe ancestrale aux festivals modernes.

La bande dessinée à l'honneur

Le festival Fort Fort Lointain ne se limite pas à la musique et à l'humour, il fait aussi une place à la bande dessinée. Un partenariat avec La Librairie de la BD, une institution de la Croix-Rousse, permettra aux festivaliers de rencontrer des auteurs et illustrateurs lyonnais talentueux.

Nicolas Savoye, auteur de Parjure (une fresque viking épique), Miya, mangaka lyonnaise et illustratrice de Vis-à-vis, Alchimia et Les Mythics, ainsi qu'Alexis Nesme, illustrateur des Enfants du capitaine Grant et créateur d’animaux anthropomorphes, seront présents pour partager leur passion. Nadia Berkane, scénariste jeunesse, offrira également un aperçu de son univers avec Le Joli Monde de Finette. Ces artistes dédieront du temps pour croquer quelques sourires et échanger avec leur public.

Le festival Fort Fort Lointain ne serait pas complet sans ses traditionnelles surprises : le tout nouveau spectacle de Lloyd l'hypnotiseur, Sébastien Tissandier avec son dernier livre Khron, et les enluminures de Simon de Thuillières.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Festival Fort Fort Lointain

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com