Hom Nguyen : dessiner pour s’échapper, peindre pour exister

Les oeuvres de Hom Nguyen fascinent par leur perfection. Mais son enfance, elle, ne l'a pas été. À six ans, un accident de la route laisse sa mère paraplégique, et il grandit dans la précarité, seul face à ses difficultés. Le dessin devient alors son refuge, une manière d’exprimer un talent inné dans un quotidien trop souvent incertain.

À l’adolescence, il découvre la vie parisienne grâce au roller, et trouve un premier emploi dans une boutique de chaussures de luxe, où il crée des patines et des tatouages sur cuir pour des clients de plus en plus prestigieux.

Mais sa véritable passion, c'est la peinture, qu’il pratique en autodidacte, souvent dans l’ombre. Ce n’est qu’après la mort de sa mère, dont il s’est occupé jusqu'au bout, qu’il peut pleinement se consacrer à son art. Il a alors 38 ans.

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Hom Nguyen est un artiste plasticien franco-vietnamien ; son oeuvre mêle influences asiatiques et occidentales. Il vit et travaille à Paris.

En librairie le 18 septembre.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com