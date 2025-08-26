Woody Allen : un premier roman qui éclate au cœur de la polémique

Le réalisateur américain, auteur de films iconiques, et controversés, brosse le portrait de Asher Baum, un journaliste juif rongé par l'anxiété, devenu écrivain et dramaturge. L'intrigue suit Baum, abandonné par son éditeur, tandis que son mariage bat de l'aile, que son frère cadet semble séduire sa femme et que son beau-fils rencontre un succès grandissant dans le monde de l'édition.

Un événement de trop survient lorsqu’il tente de forcer un baiser avec une journaliste, menaçant de faire exploser ce qui reste de sa réputation. Le roman navigue entre comédie névrotique et réflexion sur l’anxiété des intellectuels new-yorkais.

Une satire et la vraie polémique

À travers Quelle mouche a piqué Baum ?, Woody Allen utilise son style reconnaissable pour critiquer avec ironie le petit monde de l'édition new-yorkaise et ses dynamiques familiales compliquées. Le livre s’apparente à une comédie sociale où les travers des personnages sont mis en lumière de manière absurde et décalée, comme il sait si bien le faire depuis Annie Hall.

La publication de ce premier roman marque un tournant dans la carrière littéraire d'Allen, qui a déjà écrit des mémoires et plusieurs ouvrages, dont L’erreur est humaine, Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la culture, ou Zéro Gravité. Toutefois, ce premier roman n'est pas sans rappeler des événements de sa propre vie, notamment ses relations familiales complexes...

Accusé par sa fille adoptive, Dylan Farrow, de violences sexuelles lorsqu’elle était enfant, il est depuis des années au centre d'une tempête médiatique qui a affecté sa réputation et sa carrière. L’éclatement de son mariage avec Mia Farrow, sa liaison avec Soon-Yi Previn, une de ses filles adoptives, et les accusations de violence ont fait de lui une figure clivante du cinéma.

Ces accusations, bien que plusieurs enquêtes aient été menées sans qu'aucune charge ne soit retenue, ont causé son isolement dans l’industrie cinématographique américaine.

À LIRE - Zéro Gravité : quelques saillies drôlatiques de Woody Allen

Une participation controversée au festival de Moscou

La publication prochaine de son roman coïncide avec une nouvelle polémique, celle de sa participation à un festival de cinéma de Moscou. Ce mois d'août, Woody Allen a pris part à cet événement par visioconférence, une décision qui a provoqué l'indignation de l'Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a exprimé son mécontentement, qualifiant cette intervention de « honte » et d' « insulte » aux victimes de l’invasion russe en Ukraine, relaie l'AFP.

Lors de l’événement, le cinéaste a exprimé son admiration pour le cinéma russe et a suggéré qu’il envisagerait de réaliser un film en Russie si l’opportunité se présentait. Il a également évoqué un voyage « pas très agréable » durant l’époque soviétique, ajoutant que « tout avait changé, la Russie est devenue merveilleuse ».

En réponse, Woody Allen a déclaré qu’il considérait l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine comme « épouvantable » et a exprimé son opposition à la guerre. Cependant, il a défendu l’idée que les échanges artistiques devraient continuer malgré les conflits politiques, estimant que « couper les conversations artistiques n’est jamais une bonne façon d’aider ». L’événement était modéré par Fiodor Bondartchouk, réalisateur russe connu pour son soutien au Kremlin, et a également vu la participation du cinéaste serbe Emir Kusturica, également perçu comme un allié de Poutine.

La participation de Woody Allen à cet événement en Russie a ravivé cette polémique et souligné les tensions autour de sa figure publique. Si le cinéaste est un maître reconnu de la comédie et de la satire sociale, il est désormais largement ignoré par l'industrie cinématographique. Cette récente déclaration, alliée à son soutien à la Russie, a davantage cristallisé son isolement.

Crédits photo : Georges Biard (CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com