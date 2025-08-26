De la dissection à la littérature : l’étrange enquête de Julien Burri

Au commencement, il y a une histoire de peau. Le récit que m’a offert C., une artiste peintre. À la fin des années 1980, C. avait suivi une formation aux beaux-arts de Genève. Chaque semaine, durant un cours d’anatomie, elle dessinait un jeune homme dont elle ignorait tout. Ce cours avait été organisé pour les étudiants des beaux-arts en collaboration avec l’École de médecine.
26/08/2025 à 18:00
Le modèle était dépourvu de peau. Son corps avait été préparé spécialement, des médecins-anatomistes l’avaient écorché pour dévoiler ses muscles superficiels. Cette tradition remontait aux grands maîtres de la Renaissance italienne, qui se familiarisaient avec le corps humain et ses proportions en disséquant et en dessinant des cadavres. Léonard de Vinci l’évoque dans ses écrits. Mais à la fin du XXe, cette pratique était devenue très rare.
Le modèle était âgé de 23 ans. Il n’avait plus ni nom, ni passé, ni mémoire. J’apprendrai plus tard qu’il n’avait pas non plus reçu de sépulture. Hormis quelques détails, les participants du cours n’avaient pas été autorisés à connaître l’histoire du jeune homme ni les circonstances de sa mort.
L’histoire de C. n’a cessé de m’habiter des années durant. Lorsqu’elle m’a montré les croquis et les études qu’elle avait conservés, et quelques photographies prises clandestinement à l’époque, peu à peu un projet s’est ébauché, presque à mon insu : écrire un texte-peau. Le roman s’est développé autour de cette absence.
Comment peut-on dépouiller un individu, le priver de son nom, effacer sa mémoire, dans ce monde et dans l’autre ? Le texte a pu naître grâce au regard de C., à ses souvenirs et son amitié. Une phrase m’avait particulièrement touché, ainsi que la douceur avec laquelle C. parlait de ce jeune homme : « La lumière venait frapper dans son œil et j’avais l’impression qu’il était vivant. »
Ce que peut un cœur raconte une enquête qui court sur plusieurs années, à la recherche du modèle mystérieux. Les faits relatés sont véridiques. C’est la construction du texte, le collage qu’il opère entre les temps, les lieux, les genres littéraires, qui est propre au roman. Ce sont les bifurcations aménagées entre l’intime, les souvenirs, l’histoire familiale, l’histoire de l’art, le quotidien, les recherches menées dans les archives et les séances de dissection effectuées aujourd’hui à l’unité facultaire d’anatomie et de morphologie de l’Université de Lausanne.
Le modèle inconnu m’a obligé à revivre les mues de mon adolescence, à retrouver la peau de mon enfance. À chaque étape de cette quête, j’ai été accompagné par une forme de douceur. Je ne me suis jamais senti en danger, ni angoissé. Même lorsque j’ai assisté à l’extraction d’un cœur humain, puis à sa dissection. N’étant pas médecin, je pouvais seulement accueillir mes émotions et laisser les images émerger.
L’organe m’est apparu comme une bourse de cuir ancienne. Il contenait un peu de sang brun, coagulé. Puis j’ai songé à une chaussure d’enfant qu’on aurait sorti de terre. Je n’éprouvais aucune crainte, car mes pensées se tournaient vers la vie. Ce jour-là, dans la salle de dissection, j’ai compris que nous étions les membres d’un même corps, les bourgeons d’une même plante. Que blesser l’un ou l’une de nous, c’était nous blesser tous. J’ai senti mon cœur battre à travers ma peau.
Julien Burri
Julien Burri est un écrivain vaudois, il travaille comme critique littéraire au journal Le Temps. Il est l’auteur de cinq romans, dont Muscle & La Maison (Bernard Campiche, 2014) et Roches tendres (d’autre part, 2021) ainsi que de nombreux recueils de poèmes créés avec des artistes (Claire Nicole, Florence Grivel, Michael Rampa ou Barbara Cardinale).
En 2011, il a reçu le Prix littérature de la Fondation vaudoise pour la culture. De 2017 à 2021, il collabore au projet Gustave Roud, Œuvres complètes à l’Université de Lausanne (Zoé, 2022). Parades paraît en 2022 chez Paulette Éditrice et son dernier roman La double nuit du lac a paru en 2024 aux éditions La Veilleuse.
Ce 21 août 2025, il a sorti Ce que peut un coeur, toujours aux éditions Veilleuse.
Crédits image : © Tonatiuh Ambrosetti, éditions Veilleuse
Paru le 21/08/2025
158 pages
La Veilleuse Editions
16,00 €
