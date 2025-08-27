À la rentrée, retour de l'autrice culte Maggie Nelson

Dans une prose exigeante et fluide, son récit brouille les frontières entre la vie littéraire, l’inconscient et l’intime. Maggie Nelson explore les limites du langage pour décrire l’expérience de la douleur, tout en dressant le portrait d’une époque troublante et confinée de notre histoire commune.

Pathemata est un récit personnel et poétique de la douleur et de la perte, à la fois physiques et émotionnelles, ainsi qu’une méditation étrange sur l’amour, l’affliction et la résilience. Une réflexion sur l’intériorité par l’auteure à succès de Bleuets et Les Argonautes. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy.

Les éditions du Sous-sol nous en proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1973, Maggie Nelson, poétesse, essayiste et critique d’art américaine, s’est affranchie des conventions des genres littéraires traditionnels. Alliant écriture autobiographique et théorie critique, elle a fait des thèmes tels que la famille, le genre, la violence sexuelle, l’histoire de l’avant-garde et la philosophie des sujets de prédilection.





Par Ugo Loumé

