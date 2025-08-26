Prix du Livre Grand Est 2025 : Les lauréats de la 5e édition révélés

Le palmarès de cette édition, rendu public aujourd'hui, sera officiellement présenté lors de la cérémonie de remise du prix, qui se tiendra le vendredi 12 septembre dans le cadre du Livre sur la Place à Nancy.

Le jury du Prix du Livre Grand Est est composé de six membres :

Agnès Ledig, romancière,

Kathleen Feret, du Centre National du Livre,

Sarah Polacci, journaliste et critique littéraire, commissaire générale du Livre sur la Place,

Anne Zeum, illustratrice,

Marina Bakic, responsable du développement et de la communication au Signe, centre national du graphisme à Chaumont,

Thomas Huot-Marchand, directeur de l’Atelier National de Recherche Typographique.

Le palmarès de cette cinquième édition s’inscrit dans un engagement fort, abordant des thématiques liées à l’Histoire et à l’environnement. Chaque lauréat a été récompensé pour la sensibilité et la créativité qu’il a su déployer dans son œuvre. Le jury a particulièrement salué la qualité et la diversité des candidatures reçues.

Dans le cadre de la cinquième édition du Prix du Livre Grand Est, le roman graphique Le Lierre et l'Araignée (Dupuis), signé Grégoire Carle, a été récompensé dans la catégorie BD et roman graphique.

Grégoire Carle, né à Strasbourg le 14 juillet 1984, est auteur et dessinateur de bandes dessinées. Après avoir étudié à l’École Supérieure d’Art de Lorraine à Épinal, puis aux Arts Décoratifs de Strasbourg, il collabore avec la maison d'édition L'Association, où il publie la trilogie Baku entre 2008 et 2010, suivie de La Nuit du Capricorne en 2013 et Philoctète et les femmes en 2014. En 2018, il est édité pour la première fois chez Dupuis avec le scénario de Nine Antico pour Il était 2 fois Arthur, dans la collection Aire Libre.

Le Lierre et l’Araignée est un projet qui se veut à la fois intime et ambitieux. L'ouvrage retrace l'enquête menée par Grégoire Carle pour reconstituer le parcours de son grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce projet a nécessité quatre ans de travail. À travers un dialogue entre son enfance et celle de son aïeul, l'auteur livre une chronique d’une région marquée par les traumatismes de la guerre et les idéologies du passé, tout en abordant les enjeux contemporains liés aux catastrophes environnementales.

Le récit s’articule autour des concepts de frontière et d’identité, tout en rendant hommage à la mémoire et à la transmission du savoir. Le trait de Grégoire Carle, subtil et évolutif d’une case à l’autre, varie en fonction des émotions et événements décrits. Les illustrations, notamment celles de la nature, apportent une dimension presque onirique à ce sujet grave.

Ce roman graphique résonne particulièrement avec le projet le Mur des Noms, qui sera inauguré en 2026 à Schirmeck, en Alsace. Ce monument numérique rendra hommage aux Alsaciens et Mosellans victimes de la Seconde Guerre mondiale, qu’ils soient résistants, incorporés de force dans l’armée allemande, combattants de l’armée française, civils, victimes de la Shoah, homosexuels, témoins de Jéhovah, Tziganes ou malades psychiatriques. Ce projet s'appuiera sur les noms et les parcours biographiques des victimes.

Dans la catégorie « Album jeunesse », CSIL est récompensée pour Cherch' & trouv', publié aux éditions Seuil Jeunesse, un livre qui va bien au-delà du traditionnel « cherche et trouve », offrant une véritable odyssée graphique avec des illustrations fascinantes et hypnotisantes.

Née en 1977 et résidant dans les Ardennes, CSIL a à son actif une quinzaine de livres illustrés. Parmi ceux-ci figure Mme Eiffel, écrit par Alice Brière-Haquet et publié aux éditions Frimousse, un album qui a été sélectionné parmi les 10 meilleurs albums jeunesse par le New York Times en 2015. Graphiste et illustratrice, elle mêle habilement les deux disciplines, créant un style distinctif basé sur des traits nets, des couleurs vibrantes, des jeux de formes et des personnages originaux et décalés qui peuplent ses pages. En 2025, elle a été choisie pour être la Marraine du Voyage à Bologne avec la Charte des Auteurs et Illustrateurs Jeunesse.

Cherch' & trouv' raconte l’histoire de Cherch', qui ne veut pas être trouvé, et de Trouv', qui préfère ne pas être cherché. Et toi, parviendras-tu à les débusquer ? Ce livre va bien au-delà du traditionnel cherche et trouve, offrant une expérience immersive fascinante pour les petits comme pour les grands. Une véritable odyssée graphique ! L’ouvrage met en lumière le talent magistral de CSIL pour ses compositions graphiques impressionnantes et son habileté à captiver son public avec des illustrations fascinantes et hypnotisantes.

Enfin, dans la catégorie « Livre vert », Émilie Vast est saluée pour Petit à petit, quelque chose fond là-bas, publié aux éditions MeMo, une fable moderne sur les changements climatiques, illustrée et rééditée avec des choix écologiques responsables.

Née en 1978 et résidant à Reims, Émilie Vast est illustratrice, autrice et plasticienne. Elle se distingue par son usage de lignes pures, de couleurs en aplat et de contrastes forts, tout en s’inspirant des arts graphiques du passé. Amoureuse de la nature, elle met en scène plantes et animaux, qui deviennent des personnages racontant leurs histoires à travers des illustrations stylisées, douces et poétiques.

L'ouvrage Petit à petit, quelque chose fond là-bas raconte l’histoire des animaux, qui se déplacent progressivement à bord du navire, alors que l’eau monte lentement. Par un mouvement en rangs et deux par deux, ils évoquent l'imprudence des hommes face à la montée des eaux, une fable écologique qui aborde les enjeux des changements climatiques. Initialement publié en 2013 et rapidement épuisé, ce livre est plus que jamais d’actualité.

L’illustratrice a révisé certains détails dans cette nouvelle édition afin de sensibiliser un large public à cette histoire. Ce livre, lauréat dans la catégorie « Livre vert », se distingue non seulement par son sujet mais aussi par son processus de fabrication. L’imprimeur tchèque choisit un papier provenant de sources responsables et utilise des machines modernes permettant une consommation optimisée de papier. De plus, l’éditeur a fait le choix de ne pas pelliculer les ouvrages, les rendant ainsi entièrement recyclables.

Le jury de cette 5e édition du Prix du livre Grand Est présentant les œuvres des lauréats

Le Prix du Livre Grand Est, lancé par la Région Grand Est en 2018, valorise la création littéraire et artistique en lien avec les acteurs locaux du secteur du livre. Ce prix soutient également les arts graphiques et visuels, dans la continuité de ses quatre premières éditions. Le territoire Grand Est compte 148 librairies indépendantes, 169 éditeurs, 500 auteurs, et accueille chaque année 70 événements littéraires.

Crédits photo : Grand Est

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com