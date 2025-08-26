Fin de l'été : des bêtises, un livre et une glace dans les piscines

C’est la fin de l’été, mais il n’y a pas de raison d’arrêter de s’amuser. En plein cœur de Brooklyn, l’heure de dire au revoir aux piscines n’a pas encore sonné – aussi surprenante soit cette idée lorsqu’on parle d’une ville à l’architecture bétonnée.

Du 26 au 28 août, les piscines de l'arrondissement se transforment en oasis littéraires et gourmands. Une initiative portée par la bibliothèque publique de Brooklyn et la National Book Foundation, qui est notamment à l’origine des National Book Awards.

De grands livres, pour des petits lecteurs

Le programme « Dipping Into Reading » [« plonger dans la lecture » en français, NDLR] propose aux jeunes nageurs, et bientôt lecteurs, de repartir avec un livre gratuit et un « Icee », boisson glacée emblématique de l’été américain que l’on peut associer aux granités en France. De quoi terminer l’été en beauté.

Chaque enfant peut repartir avec un livre choisi parmi une sélection en anglais et en espagnol, soigneusement sélectionnée pour ses qualités pédagogiques. Nombre de ces ouvrages établissent un lien avec la pratique de la lecture, et même de l'univers de la natation, afin de susciter l’intérêt des jeunes et de leur offrir un souvenir.

Parmi les œuvres qui composent la sélection, on retrouve The Poet X d’Elizabeth Acevedo, traduit en français par l’autrice jeunesse Clémentine Beauvais sous le titre Signé poète X (Nathan). L'écrivaine nous embarque dans le quotidien de Xiomara, une jeune fille de 16 ans, qui a un bonnet D et des hanches chaloupées.

Son corps l'expose aux jugements de ses camarades : elle reçoit des insultes et est victime de gestes déplacés. À chacun d'eux, elle répond par la violence de ses poings. Face à la violence du monde, seule l’écriture lui offre une forme de réconfort, un moyen de libérer ses frustrations sous forme de poèmes aiguisés. Tout change le jour où un club de slam est lancé dans son lycée, lui offrant enfin l’opportunité de s’exprimer et de trouver sa voix....

Des livres de confiance

Le roman graphique Swim Team de Johnnie Christmas (HarperAlley), ou encore Look Both Ways: A Tale Told in Ten Blocks de Jason Reynolds (Atheneum/Caitlyn Dlouhy Books) complètent la liste. Toutes ont été saluées par le National Book Award, gage de qualité et de confiance en la façon dont les thématiques traitées sont abordées.

Déjà 2,6 millions de livres distribués

« Nous pensons que l’été est le moment idéal pour ramener chez soi un bon livre et que chacun devrait avoir l’opportunité de le faire », précise Ruth Dickey, directrice exécutive de la National Book Foundation, rapporte Brooklynpaper. « Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires de la Brooklyn Public Library et de la New York City Housing Authority, qui trouvent sans cesse des moyens de connecter les livres au plus grand nombre de New-Yorkais possible. »

Depuis sa création en 2017, le programme Book Rich Environments a offert plus de 2,6 millions de livres gratuits à l’échelle nationale, ciblant particulièrement les régions où l’accès aux bibliothèques et aux librairies est restreint.

Une chute sévère de la lecture

Ces programmes sont plus qu’importants aux États-Unis. Et pour cause, d’après une étude menée par l’Université College London et l’Université de Floride, la part d’Américains qui lisent pour le simple plaisir a chuté de 40 % entre 2003 et 2023. Une véritable dégringolade donc, expliquée en partie par l’omniprésence des écrans dans nos quotidiens – sur lesquels nous passions en moyenne 7 heures par jour en 2023.

Une tendance d’autant plus marquée chez les adolescents. Toujours selon l’étude, en 2003, environ 50 % des jeunes adultes américains âgés de 18 à 24 ans lisaient régulièrement. En 2023, ce chiffre est tombé à 30 %, soit une baisse de 20 %.

Lire, c’est l’avenir

Pour eux, les conséquences du déclin de la lecture plaisir sont nombreuses. En 2018, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a également publié une étude à ce sujet. Cette dernière atteste que les compétences en lecture sont fortement corrélées aux performances scolaires et professionnelles ultérieures.

Lire dès le plus jeune âge contribue donc non seulement à la réussite scolaire et à l’insertion professionnelle, mais enrichit également le vocabulaire, consolide les connaissances grammaticales, améliore la concentration et la mémoire, tout en stimulant la pensée critique.

