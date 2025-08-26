Le Goût de vivre : une réflexion sur l’âme et la société

Cet essai – appelons-le ainsi – révèle un auteur flamboyant (on le savait déjà), et insatiable. Pierre Perrin est toujours en quête de l’autre, il est toujours curieux d’apprendre, et bien sûr, il a toujours soif de vivre. D’où « le Goût de vivre », l’un des meilleurs textes qu’il m’ait été donné de lire depuis janvier.

Et tout cela, toutes ses sensations, ses impressions, ses points de vue, son immense érudition, sont contenus dans ce livre incroyable, surprenant : c’est un livre qui n’aurait même pas dû finir ! Oui qui annonce une suite ( ?) Car Pierre Perrin pense tout le temps. ! Il ne fait jamais relâche.

Le Goût de vivre est un livre inspirant, précieux, d’une grande force, essentielle, d’une densité rarement égalée. Son aspect encyclopédique en renforce la puissance littéraire et l’acuité de tous les jugements et opinions formulés.

Parmi tous les sujets abordés, l’auteur déplore le manque d’humanité qui cerne et serre de près les sociétés d’aujourd’hui, la perte des vraies valeurs, le réalisme cru et errant de notre époque Il s’interroge sur la modernité, lui confronte sacré et religion, déplore la perte de goût, parle de la politique, revient sur les aléas de la modernité.

Bien sûr, le constat de cet état des lieux est âpre, difficile et inquiet ; mais l’optimisme et l’espoir malgré tout prennent le dessus sur la tristesse. Il y a tant d’espérance en l’homme dans ce livre. Tant de petites choses qui implorent l’humanité de se ressaisir !

Sur la littérature, Pierre Perrin dit que l’important pour l’écrivain est de choisir ce qui est bon : et ce n’est pas se sentir forcément vampirisé par une nécessité quelconque (d’écrire), ou obsédé à l’idée de se délivrer d’un trop-plein. La littérature apporte des bonheurs de langue, elle apporte avant tout des plaisirs. Pourquoi devrait-on lui faire endosser tous les malheurs du monde ?

Il explique que dans la langue, on choisit ce qu’on veut, chacun y trouve ce qu’il met soi-même. La littérature puise en elle-même les éléments de son discours. Mais hélas, il déplore que nous n’allions plus vers un monde où les livres sont rois, où la littérature est et embrasse tout.

Il dit aussi que le mal est humain, que reconnaitre le mal porte une dimension politique. Sur l’âme : « que c’est l’image qu’on donne à quelqu’un ». L’âme est ce qu’il reste de ce quelqu’un a laissé. C’est la conséquence de notre perception propre. » L’âme a son rythme, ses éclairs et sa lenteur ensemble. C’est pourquoi elle nous dépasse »

« Le goût de vivre » célèbre aussi fortement le gout de vivre et le goût d’aimer. Comment en douter ? Car c’est l’amour qui élève. Et lui seul.

Un livre à ne pas rater où tout est dit et bien dit.

Extrait : « Devant une horreur, tout gouvernement en place désigne de plus urgentes nécessités. Où trouver du bon sens ? Une officine de drogues s’installe à deux pas d’une crèche. Devant les dangers qui s’ensuivent, des échanges de tirs, des parents prennent peur. (Paris, janvier 2021). Que fait l’Administration ? Elle ferme la crèche. A Gerland, une ribambelle de camionnettes alignées pour une prostitution de masse campe devant des HLM.

Les enfants voient le ballet des clients ; des parents s’en offusquent. Que répond la municipalité ? Elle édifie d’urgence une haie entre la prostitution lire et les immeubles. Enfin, des enfants, dont les parents ne parlent pas ou mal le français, peinent à l’école. Une offre de soutien le soir réglerait le handicap. Mais non ! Sous la direction de Mme Royal, ministre en 2000, l’institution scolaire interdit les devoirs à la maison pour tous les élèves, puis toute notation en primaire.

Résultat : 30% des élèves arrivent en sixième sans savoir lire couramment/ L’émulation mise en pièces, la gangrène gagne la société. On ne sait ce qui l’emporte, de l’impéritie, de l’imbécillité. »

Extrait : « L’homme est comme une cheville ronde dans un trou carré » écrit Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Il pique deux fois, car une cheville ronde se nomme un tourillon ; et à son époque, en charpente, menuiserie, ébénisterie, on faisait encore entrer une cheville carrée relativement conique dans un trou fait à la vrille ou à la mèche, donc rond.

Je crois qu’il est dans notre nature de nous rogner pour être au monde (déjà le fœtus est carré dans la difficulté de naître), tandis que, par paradoxe, Huxley prête à nos semblables une inadaptation sans limite. Dans son esprit, la cheville est forcément plus petite que [« dans »] le trou. Il donne donc l’individu pour un rien que rien ne retient. retient. Son paradoxe – le contraire d’une coquetterie – équarrit sa vision du monde. Faut-il vraiment désespérer de notre espèce, même si la rigueur est devenue une tare ? »

Par Laurence Biava

