Week-end de Réouverture à la Bpi : célébration littéraire et culturelle

Les curieux pourront assister à une restitution de la correspondance entre les lecteurs et lectrices et l’autrice Alice Babin, participer à une lecture de contes, ou encore vous initier à l’arpentage lors d’un atelier. La rentrée littéraire sera également à l’honneur avec des coups de cœur de cette année, incluant Séphora Pondi, Cloé Korman, Gilles Marchand, et bien d’autres.

Le Bpi Lecture Club offrira des moments de convivialité, tandis qu’une déambulation dans la bibliothèque vous permettra de découvrir ses nouveaux espaces. Pour ceux qui cherchent un peu de légèreté, des mots-minute et un karaoké viendront ajouter une touche ludique à ce week-end de réouverture.

La Bibliothèque publique d'information (Bpi) invite, du 30 août au 7 septembre 2025, à participer à divers événements en amont de son week-end festif pour marquer sa réouverture. Ces activités se tiendront dans ses nouveaux espaces, offrant l’occasion de découvrir la bibliothèque sous un jour inédit avant le grand jour.

Samedi 30 août – 11h | Atelier d'écriture collective : Lumières

Atelier 1 (2e étage) – Sur inscription

Venez rendre hommage à la Bpi et aux lumières qu’elle a apportées en participant à un atelier d’écriture collective. Que vous ayez lu ou non les trois lettres écrites par l’autrice et journaliste Alice Babin, cet atelier vous invite à exprimer ce que la bibliothèque représente pour vous : un abri, un lieu de rencontre, ou encore un espace de liens. Le résultat de cet atelier sera présenté le samedi 6 septembre.

Lundi 4 septembre – 18h-18h30 | Lecture-performance : Le temps d’un été, par Valérian Guillaume

Atrium de Lumière – Accès libre

Venez découvrir une station balnéaire, le temps d’un été. Entre vacances et rencontres, une narratrice vit au rythme d’un petit bazar au bord de la mer, au côté de Gigi. Ce décor d’été se mêle à une quête d’ailleurs, avec des personnages énigmatiques et un piano qui semble attendre l’adolescente. Ce moment de lecture performée, tiré du roman La Destination (Actes Sud, 2025), sera suivi d’une discussion avec la journaliste Sonia Déchamps.

Tout au long du Week-end | Les sons de la Bpi

Écoutez ou réécoutez les podcasts produits par la Bpi sur des bornes d’écoute installées dans la bibliothèque

Capsule Bpi : 11 épisodes qui plongent l’auditeur dans l’histoire de la bibliothèque et les liens créés avec le public, tout en projetant la Bpi vers 2030, année de sa réouverture au Centre Pompidou.

Par Effractions : Le podcast littéraire de la Bpi vous fait entrer dans la bibliothèque en compagnie d’auteurs invités au festival Effractions, avec des rencontres littéraires inédites.

Vendredi 5 septembre – 15h-18h30 | Speed Language Dating

Espace Autoformation-Histoire (2e étage) – Accès libre

Venez pratiquer une langue en rencontrant des locuteurs natifs lors de ce speed dating linguistique. Ce moment convivial vous permet d’échanger pendant une dizaine de minutes avec un·e natif·ve et de partager vos langues maternelles. Si vous souhaitez vous inscrire en tant qu’intervenant, envoyez un email à valorisations.autoformation@bpi.fr.

17h-20h | Atelier : Arpenter Perec

Atelier 2 (3e étage) – Sur inscription

Dans le cadre du cycle Le pari de l’œuvre, en partenariat avec l'Ircam, participez à cet atelier d’arpentage du livre W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec. Cette méthode de lecture et d’analyse collective vous invite à explorer le texte à travers des lectures partagées, pour en discuter et créer ensemble une lecture commune. Il est conseillé de ne pas avoir lu le livre avant l’atelier.

Samedi 6 septembre – 11h-13h | Bpi Lecture Club #29 : Quand les romans sont signés par des personnages imaginaires

Atelier 1 (2e étage) – Sur inscription

Lancez la saison 2025-2026 du Bpi Lecture Club avec un atelier sur les livres aux origines troublées : œuvres imaginaires, pseudonymes, auteurs fictifs. Cette session vous invite à explorer les frontières entre fiction littéraire et objets fictionnels, à travers les romans signés par des auteurs fictifs.

Samedi 6 septembre – 14h-15h30 | Parcours : Déambuler à la Bpi

Atelier 2 (3e étage) – Sur inscription

Venez découvrir les collections de la Bpi à travers les documents ayant marqué Hervé Brusini, conseiller scientifique du cycle Profession reporter, et Président du Prix Albert-Londres. Ce parcours propose une réflexion sur les liens entre littérature et journalisme.

14h-19h | Jeux vidéo : le meilleur de la sélection Press Start 2025

Espace Nouvelle Génération (2e étage) – Accès libre

Participez à un moment ludique avec une sélection de consoles rétro, collector et actuelles. Découvrez des classiques comme Tetris ou Minecraft, et participez à la reconstitution du Centre Pompidou dans le jeu Minecraft. L’occasion d’allier créativité et jeux vidéo !

15h30-17h | Lumière sur la rentrée littéraire

Atelier 1 (2e étage) – Accès libre

La rentrée littéraire bat son plein avec plus de 400 romans. Lors de cette présentation, découvrez les ouvrages de trois auteurs qui marquent cette rentrée : Cloé Korman, qui présentera Mettre au monde (Flammarion), Gilles Marchand et Les Promesses orphelines (Aux forges de Vulcain), ainsi que Séphora Pondi et son roman Avale (Grasset).

Samedi 6 septembre – 17h-18h | Lettres de Lumière d’Alice Babin

Entrée Bpi et Atelier 1 (2e étage) – Accès libre

Venez découvrir la restitution du projet Lettres de Lumière – Nouvelles d’une bibliothèque, écrit par Alice Babin, en lien avec les récits et les histoires qui hantent la Bpi. Cette restitution, en lecture et en musique, sera un hommage à l’histoire de la bibliothèque pendant sa fermeture.

18h45-19h30 | Atelier : Chauffer la voix

Espace Musique – Nouvelle génération (2e étage)

Préparez-vous pour la soirée karaoké avec un atelier vocal pour échauffer votre voix, animé par la chanteuse et coach vocal Magali d’Authier.

19h30-21h30 | Karaoké : Recommence-moi !

Espace Musique – Nouvelle génération (2e étage) – Accès libre

Venez chanter pour célébrer la réouverture de la Bpi ! Après un karaoké mémorable lors de la fermeture, cet événement festif est l’occasion de reprendre le micro et de fêter ce renouveau tous ensemble.

Dimanche 7 septembre – 11h-13h | Atelier d’écriture créative : Lumière sur les mots

Atelier 2 (2e étage) – Sur inscription

Ce grand retour des ateliers d’écriture collectifs mettra en lumière le thème de la lumière, inspirant à la fois l’écriture et la réflexion sur la façon dont la lumière éclaire nos textes et nos idées.

14h-19h | Jeux vidéo : le meilleur de la sélection Press Start 2025

Espace Nouvelle Génération (2e étage) – Accès libre

Rejoignez-nous pour une nouvelle session de jeux vidéo, incluant des classiques et des jeux indépendants, tout en continuant à explorer l'univers du Centre Pompidou dans Minecraft.

14h30-18h | Atelier : Mots-minute en Lumière

Espace Accueil général (2e étage) – Accès libre

Venez pratiquer l’écriture créative en participant à un atelier de microfiction animé par Alice Moine. En utilisant une première phrase de roman comme tremplin, laissez libre cours à votre imagination et créez une histoire en temps limité.

15h-18h30 | Performance : Les capsules contées

Atelier 1 (2e étage) – Accès libre

Embarquez pour un voyage sonore avec les conteurs de La Cour des Contes, qui vous guideront à travers les rayonnages de la Bpi pour découvrir des petites et grandes histoires cachées dans ses espaces. Un moment unique de littérature vivante.

Ce programme invite à découvrir la Bpi sous un nouveau jour, célébrant la culture, la littérature et la convivialité à travers une variété d’activités pour tous les goûts et toutes les générations.

Crédits photo : Bibliothèque publique d'information

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com