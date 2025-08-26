Le lien essentiel que les parents perdent en ne lisant pas à leurs enfants

Dès le plus jeune âge, les enfants exposés à la lecture à voix haute enrichissent leur répertoire lexical. Les histoires, avec leurs structures variées et leur richesse linguistique, offrent un cadre idéal pour l’apprentissage du langage. Cette exposition régulière contribue à une meilleure maîtrise de la langue et à une aisance accrue dans les échanges verbaux.

Au-delà des bénéfices cognitifs, la lecture à voix haute crée un espace de partage et de tendresse entre l’adulte et l’enfant. Ces instants renforcent les liens affectifs, favorisent l’écoute active et permettent à l’enfant de développer son empathie en s’identifiant aux personnages des histoires.

La rentrée, c'est souvent l'occasion de prendre de bonnes résolutions. En plus de la traditionnelle remise à zéro des bonnes habitudes (finis les excès de télé et de sucreries, place aux activités saines !), pourquoi ne pas faire une exception cette année et ajouter à votre liste un petit rituel de lecture à voix haute pour vos enfants ?

Non, ne fuyez pas, l'idée n'est pas de vous transformer en conteur professionnel, mais d'offrir à vos bambins des moments magiques qui, en plus d’enrichir leur vocabulaire, renforceront vos liens affectifs. Et si vous êtes un jeune parent en quête de conseils pratiques (et parfois un peu de réconfort), n’ayez crainte, vous n'êtes pas seuls : lire à haute voix pourrait bien devenir le secret pour redonner un peu de magie à vos soirées.

Après tout, à défaut d'être un superhéros, un parent qui lit à ses enfants est déjà bien engagé dans l’aventure ! Car en dépit de ses nombreux avantages, la lecture à voix haute tend à se raréfier dans les foyers. Des études ont révélé que de nombreux parents, faute de temps ou de motivation, négligent cette activité. Pourtant, les spécialistes s’accordent à dire que ces moments partagés sont essentiels au développement harmonieux de l’enfant.

Les preuves sont accablantes

Dans une récente enquête menée auprès des parents britanniques, réalisée par NielsenIQ BookData en collaboration avec deux éditeurs de livres pour enfants, seulement 41 % des parents d’enfants de 4 ans et moins ont dit qu’ils lisaient fréquemment à leurs enfants, contre 64 % dans une enquête similaire réalisée en 2012.

D’un certain point de vue, cette baisse suggère une occasion manquée pour les parents de transmettre à leurs enfants l’amour de la lecture dès leur plus jeune âge. Mais j’oserais affirmer que les parents qui ne lisent pas à leurs enfants passent à côté de bien plus encore. Lire à voix haute à mes enfants était, du moins pour moi, un moyen de les guider dans leur compréhension du monde, et, en retour, de mieux les comprendre.

L’enquête menée par Ipsos pour le Centre National du Livre en 2024 s’intéresse aux pratiques de lecture des jeunes Français. Elle révèle que 63 % des jeunes affirment qu’au moins un de leurs parents leur demande de lire des livres. Les mères sont particulièrement impliquées dans cette demande.

Pas faute d'aimer cela !

De plus, 58 % des jeunes estiment qu’il y a beaucoup de livres chez eux, une impression plus marquée chez les 7-12 ans. Les jeunes dont les parents lisent régulièrement sont plus enclins à aimer lire et à lire fréquemment. La pratique de la lecture en famille favorise également les échanges sur les livres, avec 59 % des jeunes dont les parents leur lisent des histoires qui en parlent avec leur entourage.

Déjà en 2009, une enquête d'Ipsos pour la Délégation Interministérielle à la Famille et le Ministère de la Culture montrait que plus d’une mère sur deux lit une histoire à son enfant tous les jours. Cette enquête a permis de mieux cerner comment la lecture aux très jeunes enfants est perçue par les parents et quelles sont les pratiques de lecture au sein des familles.

L’écoute d’une histoire demande à l’enfant une attention soutenue et une capacité à imaginer les scènes décrites. Ce processus stimule son imagination, développe sa concentration et l’aide à structurer sa pensée. De plus, la discussion autour des récits permet de développer son esprit critique et sa compréhension du monde.

Lire à voix haute n’est pas seulement une question de déchiffrage des mots, mais aussi d’expression orale. Les enfants apprennent à moduler leur voix, à respecter les silences et à interpréter les émotions des personnages. Cette pratique renforce leur confiance en soi et leur capacité à s’exprimer devant un auditoire.

Comment intégrer la lecture à voix haute dans le quotidien ?

• Instaurer un rituel quotidien : Choisir un moment calme, comme avant le coucher, pour lire ensemble.

• Varier les supports : Alterner entre albums, contes et récits plus longs pour maintenir l’intérêt.

• Encourager la participation : Inviter l’enfant à poser des questions, à prédire la suite de l’histoire ou à exprimer ses émotions.

• Partager ses impressions : Après la lecture, discuter des thèmes abordés et des sentiments ressentis.

La lecture à voix haute est bien plus qu'une simple activité éducative. Elle constitue un moment privilégié de partage, d'apprentissage et de complicité. En réintégrant cette pratique dans notre quotidien, nous offrons à nos enfants les clés d'un développement épanoui et d'une relation enrichissante avec les livres.

Sauf qu'il faut encore se plier à l'exercice...

Entre les écrans qui envahissent les foyers et la frénésie du quotidien, la lecture à voix haute pour les enfants est de plus en plus délaissée. Pourtant, les experts avertissent que cette tendance pourrait bien avoir un impact sur le développement des enfants. Certains parents admettent même ne pas aimer lire eux-mêmes ! Le problème ? Les enfants sont de plus en plus attirés par les écrans, absorbés pendant des heures par des vidéos en ligne.

Résultat : la lecture, cette activité simple et bénéfique, se transforme en un vrai défi. Les parents de la génération Z, par exemple, sont plus susceptibles de voir la lecture comme une corvée ou une obligation scolaire, plutôt que comme un moment de plaisir partagé. Et pourtant, la recherche montre que moins d'un enfant sur trois entre 5 et 10 ans lit pour le plaisir aujourd'hui, contre plus de la moitié en 2012.

Les écrans, omniprésents, remplacent souvent ces moments de connexion parent-enfant. Ajoutez à cela le stress financier et l’épuisement des parents, et vous obtenez un cocktail peu propice à la lecture avant le coucher.

Les conséquences sont sérieuses : les enfants qui ne bénéficient pas d’une lecture régulière à la maison arrivent à l’école avec un vocabulaire limité, ce qui peut nuire à leur réussite scolaire. Mais ce n’est pas tout : lire à voix haute développe également leur intelligence émotionnelle et leur capacité d’empathie, des compétences précieuses à cultiver dès le plus jeune âge.

Alors, à l’occasion de la rentrée scolaire, pourquoi ne pas profiter de cette période pour reprendre le flambeau de la lecture ? Une bonne résolution pour petits et grands, et une occasion de partager des moments inoubliables ensemble, loin des écrans !

Crédits photo : freerangestock

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com