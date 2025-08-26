Un patrimoine de 60 000 livres détruits après un bombardement en Ukraine

Le 6 mai 2025, un événement tragique a frappé l’Ukraine. Dans un contexte de bombardements incessants, la bibliothèque de l’Université d’État de Sumy, située dans le nord-est du pays, a été réduite en cendres. 60.000 livres, pour la plupart irremplaçables, ont été détruits dans l’attaque. Selon United24 Media, cette perte est non seulement une tragédie pour l’établissement, mais elle symbolise également la brutalité du conflit sur la culture ukrainienne.

Les livres disparus étaient un mélange de littérature scientifique, historique et littéraire, avec des ouvrages rares sur l’histoire de l’Ukraine et des documents fondamentaux pour les étudiants et chercheurs. Cette destruction, bien que tragique sur le plan matériel, porte un coup fatal à la mémoire collective de la nation.

La perte d’une telle collection ne représente pas seulement un drame pour l’université et ses étudiants, mais aussi pour l’ensemble de la culture ukrainienne, dont la richesse est désormais partiellement effacée.

Vague de destruction massive

Olha Krytska, directrice de l’établissement, s'en désole : « Malgré la guerre, malgré les difficultés, nous avons continué à enrichir nos collections et à acheter de nouveaux manuels. Récemment, il y a eu une forte demande de la part des étudiants et du personnel pour de la littérature ukrainienne moderne et des livres de développement personnel, nous avons donc activement élargi notre collection avec ces titres. Malheureusement, tout a été détruit ; aucun livre n’a pu être sauvé. Il ne reste que des cendres. »

Elle a précisé que la bibliothèque avait récemment reçu des publications étrangères en provenance de l’Université de Liverpool, dans le cadre d’un programme d’échange. Une exposition de ces ouvrages était en préparation, mais ils ont eux aussi été détruits dans l’incendie. Suspilne Sumy a publié une photo du bâtiment « N » de l’Université d’État de Sumy, où, précise-t-elle, l’université avait déjà perdu 45.000 livres au Centre du Congrès en avril 2025.

Vladimir Poutine, le président russe, a reconnu l’attaque, la justifiant en expliquant qu’une « cérémonie de remise de prix » y avait eu lieu pour ceux accusés de crimes dans la région de Koursk. Il avait aussi été rapporté qu’une autre frappe de drones massive avait frappé la ville d’Okhtyrka, dans la région de Sumy, faisant au moins 12 blessés, dont deux enfants.

Dans le contexte de ce conflit, la destruction de bibliothèques et de livres n’est pas un phénomène isolé. C’est, en quelque sorte, une tentative d’effacer les traces d’une culture, de réécrire une histoire qui dérange. Destruction systématique d’archives, attaques contre des monuments culturels, tentatives de silence historique...

Les livres pris entre guerre et censure

Car la destruction des livres ne se limite pas aux frappes militaires de l'envahisseur. L’Ukraine est confrontée à un mouvement plus insidieux : la censure. En 2024, le pays a connu une vague de suppression d'ouvrages russes dans les bibliothèques publiques.

Dès 2015, le pays a interdit 38 livres russes jugés incitant à la haine et au séparatisme, incluant des œuvres d'Edouard Limonov et Alexandre Douguine. Cette mesure visait à contrer la propagation de l'idéologie de la haine, du fascisme, de la xénophobie et du séparatisme.

En 2017, une loi a été promulguée interdisant "la promotion des États agresseurs" et les livres donnant une image positive de ceux-ci, ciblant explicitement la Russie. Un groupe d'experts a été chargé d'évaluer quels livres sont acceptables ou pas.

En mai 2022, le ministère de la Culture ukrainien a dévoilé un plan visant à censurer, dans les bibliothèques du pays, les ouvrages russes s’opposant « à l’indépendance de l’Ukraine », assimilés à une forme de « propagande ». Les bibliothèques étaient invitées à « remplacer la littérature de propagande russe par des textes ukrainiens de qualité et des ouvrages publiés par des éditeurs ukrainiens ».

L'accès aux oeuvres rendu très difficile

Des organisations internationales, telles que l’UNESCO, ont tiré la sonnette d’alarme sur cette question. Car ces attaques font partie d'une stratégie plus large visant à détruire l'identité culturelle ukrainienne, en ciblant les lieux de mémoire, les archives et les bibliothèques. En juin dernier, l’UNESCO avait recensé au moins 18 bibliothèques touchées depuis le début des affrontements.

Rappelons ainsi qu'en mai 2022, des bibliothèques à Chernihiv et Donetsk ont été endommagées ou détruites, selon le ministère ukrainien de la Culture . En juin 2025, une attaque aérienne massive sur Kiev a détruit la maison d'édition Ukrainian Priority, emportant plus de 130 titres, dont des ouvrages d'histoire ukrainienne.

Dans ce même rapport sur la guerre en Ukraine et la protection du patrimoine culturel, l'organisation soulignait que des efforts doivent être faits pour préserver les archives et les livres dans des conditions de guerre, notamment à travers des initiatives de numérisation des documents importants. Ces efforts sont cruciaux, mais restent néanmoins insuffisants face à l’ampleur des destructions sur le terrain.

La ville de Sumy avait déjà enduré une salve de bombardements en avril dernier, entraînant la mort de 35 personnes.

Crédits photo : Суспільне Суми

Par Cécile Mazin

