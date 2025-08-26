Confluences : le festival international de science-fiction et fantasy

Les panels seront accessibles en streaming sur les chaînes Instagram et Youtube de Hikaya. Durant les conférences, le public pourra interagir avec les intervenants.

Le programme 2025 :

Mercredi 27 août 2025 – 19h

Science-fiction italienne, avec Francesco Verso de Future Fiction

Mardi 02 septembre 2025 – 19h

Licences libres, avec Lionel Jeannerat des éditions PVH

Mercredi 03 septembre 2025 – 19h

Science-fiction et fantasy iraniennes, avec Armina Salemi, Zoha Kacemi et Marta Vomiero

Jeudi 04 septembre 2025 – 19h

Fantasy italienne, avec Sephira Riva et Lexie D’Avino de Dracones, Giulia Padovan des éditions Lumen et Aliya de Chimera SFF

Mardi 09 septembre 2025 – 19h

Collaborations internationales, avec Philippe Thiollier des éditions l’Asiathèque et Lukas Dubro du magazine Kapsel

Mercredi 10 septembre 2025 – 19h

Science-fiction et fantasy françaises, présenté par Les Mille Mondes, avec Julia Richard, Silène Edgard et d’autres

Jeudi 11 septembre 2025 – 19h

Science-fiction et fantasy chinoises en ligne, avec Gwennaël Gaffric et Julie Thobois

Mardi 16 septembre 2025 – 19h

Science-fiction et fantasy françaises, avec Dimitri Pawlowski des éditions HSN et Thomas Fouchault des éditions 1115

Jeudi 18 septembre 2025 – 19h

Traduire la Palestine, avec Davide Knecht et Monica Carron

Mercredi 24 septembre 2025 – 19h

Science-fiction et fantasy allemandes, avec Aiki Mira, présenté par Fadi Zaghmout

Vendredi 26 septembre 2025 – 19h

Science-fiction et fantasy brésiliennes, avec Carol Chiovatto

Crédit image : affiche Confluences 2025

