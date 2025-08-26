La Chine utilise la littérature comme un outil stratégique de soft power à travers des initiatives telles que le don de 200 exemplaires du livre multilingue Xi Jinping : The Governance of China à l’Université Saint-François de Hong Kong. Ce geste symbolique s’inscrit dans la diplomatie culturelle, visant à diffuser la vision politique et économique du pays.

Publiée en 2014, cette œuvre, traduite en plusieurs langues, reflète la politique du Parti communiste chinois sous la présidence de Xi Jinping. Elle sert à projeter une image de puissance mondiale, de stabilité et de développement économique, tout en contrebalançant les critiques sur les droits de l’homme et la gouvernance autoritaire de la Chine.

Le livre s’inscrit dans une série d’initiatives diplomatiques destinées à promouvoir une meilleure compréhension de la Chine à l’international, en particulier dans des institutions académiques à travers le monde, du Canada à l’Afrique. L’objectif est de réduire les malentendus et d’améliorer l’image de la Chine, perçue parfois comme autoritaire et opaque. Ces actions s’ajoutent à d’autres projets culturels, tels que des dons de films, de musique et des conférences académiques, visant à renforcer l’influence du pays, particulièrement en Asie.

Cependant, cet investissement dans la littérature diplomatique soulève des questions sur les tensions possibles. En 2023, un incident à l’Université de Harvard a suscité des protestations contre ce type de don, perçu par certains comme une tentative d’imposer une vision politique uniforme.

En dépit de ces critiques, la Chine continue d’investir dans cette diplomatie littéraire, avec un réseau mondial d’instituts Confucius, le financement de traductions d’ouvrages politiques, et des dons similaires à ceux effectués à Hong Kong.

Cette stratégie littéraire est unique par son ampleur et sa systématicité. En plus de sa présence en Asie, la Chine cherche à influencer les perceptions politiques en Occident, notamment en traduisant les écrits de Xi Jinping dans plusieurs langues. Cette démarche s’inscrit dans un contexte de rétablissement de l’équilibre diplomatique, après des années d’isolement.

