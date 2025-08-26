Chute sévère de la lecture aux États-Unis : un phénomène alarmant

Cette baisse, bien que progressive, semble aujourd’hui atteindre un point de non-retour, plongeant dans une inquiétude partagée par chercheurs et observateurs de la culture. La situation appelle à une réflexion plus profonde sur les raisons de cette désaffection et ses implications.

Une chute significative des habitudes de lecture

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les données de l’American Time Use Survey, qui a suivi l'évolution des habitudes de consommation de loisirs des Américains sur plusieurs décennies, la proportion de lecteurs actifs est passée de 28 % en 2003 à seulement 16 % en 2023.

Ce n'est pas un simple déclin marginal : il s’agit d’une véritable chute de 40 % en deux décennies. L’étude, qui repose sur une analyse minutieuse des comportements de lecture d'une vaste population, a été publiée par l’Université College London et l’Université de Floride, et a déjà suscité de nombreuses interrogations dans les médias spécialisés, notamment dans The Washington Post et The Guardian.

Les facteurs à l'origine de cette désaffection

L’une des raisons principales avancées par les chercheurs est la concurrence croissante des écrans. Avec l’essor des réseaux sociaux, des vidéos en ligne et des plateformes de streaming, les Américains trouvent leur temps de loisir englouti par des distractions numériques.

En 2023, une personne passe en moyenne plus de 7 heures par jour sur des appareils numériques, dont la majorité est consacrée à des activités sociales et de divertissement visuel. Cette omniprésence des écrans a mis la lecture au second plan, reléguée au rang de loisirs moins immédiats.

Selon l'étude, cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes générations. En 2003, environ 50 % des jeunes adultes américains âgés de 18 à 24 ans lisaient régulièrement, tandis qu’en 2023, ce chiffre est tombé à 30 %. Un déclin similaire est observé chez les adolescents. Ainsi, cette tendance s'inscrit dans le long terme où la lecture devient de plus en plus marginale au profit de distractions plus accessibles.

Des inégalités croissantes dans l’accès à la lecture

Un autre facteur préoccupant soulevé par l’étude est l'impact des inégalités économiques et sociales sur l'accès à la lecture. Les chercheurs notent que les personnes issues de milieux défavorisés, ainsi que celles vivant dans des zones rurales, sont particulièrement touchées par cette baisse de la lecture de loisir.

L'accès limité aux livres, l'absence de bibliothèques de proximité ou même les prix des livres imprimés rendent difficile pour ces populations de maintenir une pratique régulière de la lecture. De plus, les études révèlent que les adultes les moins éduqués sont également moins enclins à lire pour le plaisir.

Selon les données recueillies par The Guardian, ces écarts de lecture révèlent des fractures sociales qui se répercutent non seulement sur les habitudes culturelles mais aussi sur l'accès à la culture en général. Les chercheurs pointent un cercle vicieux : moins de lecture, moins d’intérêt pour la lecture, et un manque d’habitude de la lecture de qualité, au détriment de la culture générale et de l’acquisition de nouveaux savoirs.

L’impact sur la santé mentale et cognitive

Derrière ce déclin des pratiques culturelles se cache une problématique de santé publique. La lecture a, en effet, des bienfaits bien documentés sur la santé mentale : réduction du stress, amélioration de la concentration et de l'empathie, stimulation de la créativité. Les chercheurs ont souligné que cette forme de loisirs est intimement liée à un bien-être personnel et social qui se dégrade à mesure que la pratique disparaît.

Dans une époque marquée par des crises économiques, sociales et environnementales, où la santé mentale devient une préoccupation de plus en plus pressante, la lecture apparaît comme une forme de résistance face à l’isolement et à la surcharge informationnelle. Lire, c’est s’évader, prendre du recul, se ressourcer. L’effritement de cette pratique prive ainsi les individus d’un outil fondamental pour maintenir une stabilité émotionnelle et cognitive.

Des propositions pour inverser la tendance

Face à cette situation préoccupante, des solutions sont proposées par les experts pour inverser la tendance. L’une des premières suggestions émises par les chercheurs de l’Université College London est de renforcer les programmes de lecture chez les enfants. En effet, les premières années d’apprentissage de la lecture sont cruciales.

Lorsqu'un enfant lit régulièrement pour le plaisir, il développe des compétences cognitives et émotionnelles importantes qui le guideront tout au long de sa vie. Le rôle de l’école et des parents est donc fondamental dans la transmission de cette habitude essentielle.

Ensuite, il devient impératif de réinvestir dans les bibliothèques publiques. Alors que de nombreuses institutions publiques subissent des coupes budgétaires, les bibliothèques, ces lieux de partage culturel, sont souvent les premières victimes.

Or, ces espaces sont non seulement un accès direct aux livres, mais aussi des lieux de rencontre et de solidarité. Des bibliothèques ouvertes et dynamiques, offrant des services adaptés à toutes les tranches de population, constituent une réponse logique à ce déclin de la lecture.

Enfin, des initiatives communautaires telles que les clubs de lecture ou les salons littéraires devraient être encouragées pour redonner le goût de lire aux plus réticents. En rendant la lecture plus sociale, plus vivante et plus partagée, il devient possible de lutter contre ce phénomène de désintérêt grandissant.

Crédits photo : dessin dans une rue de Arles - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com