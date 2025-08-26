Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter

Tout au long de l'année, France Inter se positionne comme un acteur majeur du soutien à la scène littéraire, à travers ses programmes, ses rendez-vous d'information et ses prix. À l'occasion de la rentrée littéraire, la station renouvelle sa traditionnelle sélection des romans à ne pas manquer.

Romans français :

La nuit au cœur, Nathacha Appanah (Gallimard)

Kolkhoze, Emmanuel Carrère (P.O.L)

Crache le soleil, Camille Goudeau (Michel Lafon)

Quatre jours sans ma mère, Ramsès Kefi (Philippe Rey)

La Maison vide, Laurent Mauvignier (Les Éditions de Minuit)

Je rouille, Robin Watine (Calmann-Lévy)

Romans étrangers :

Les éléments, John Boyne (JC Lattès), traduit de l'anglais (Irlande) par Sophie Aslanides

Le Fou de Dieu au bout du monde, Javier Cercas (Actes Sud), traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujičić et Karine Louesdon

L’Appel, Leila Guerriero (Payot & Rivages), traduit de l’espagnol (Argentine) par Maïra Muchnik

DJ Bambi, Auður Ava Ólafsdóttir (Zulma), traduit de l’islandais par Éric Boury

Ces dix romans feront l'objet d'un soutien particulier au sein des programmes et rendez-vous d’information de France Inter, et seront également mis en avant sur les réseaux sociaux de la chaîne.

Le jury de cette sélection littéraire est composé de personnalités issues de la rédaction de France Inter, à savoir : Anne-Julie Bémont, déléguée des éditions écrites de Radio France ; Nicolas Demorand, producteur de La Grande Matinale sur France Inter ; Lilia Hassaine, productrice de Aux livres etc sur France Inter ; Philippe Lefébure, rédacteur en chef du 18/20 sur France Inter ; Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction de France Inter, cheffe du service Culture & Écrans ; Perrine Malinge, programmatrice de La Grande Matinale et de Totémic sur France Inter ; Ilana Moryoussef, journaliste chargée de l’actualité littéraire au sein du service Culture & Écrans de France Inter.

Crédits photo : © Hélène Bamberger/P.O.L

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com