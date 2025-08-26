Pas de pause estivale pour les librairies : deux nouvelles ouvertures en août

Qui n’a jamais rêvé d’un espace littéraire au milieu d’un petit village perché au sommet d’une colline ? Certainement pas moi, qui écris ces lignes depuis mon bureau parisien. Et pourtant, ce rêve est devenu réalité à Cordes-sur-Ciel, considéré comme étant l’un des plus beaux villages de France, à une vingtaine de kilomètres d’Albi.

Deux ans de quête pour un rêve papier

À l’origine de ce projet, une femme du nom de Julie Canadas. Cette ancienne intermittente du spectacle a troqué ses marionnettes et ses costumes de comédienne pour ouvrir une librairie au beau milieu de ce village de 847 habitants. Naomi Vincent l’a rejoint dans cette aventure, forte d’une expérience de pigiste et de rédactrice scientifique.

Toutes deux ont patienté deux longues années pour trouver le local idéal, situé avenue de la Grésigne, dans les bas de Cordes-sur-Ciel, près des places de stationnement. Un détail qui a son importance car, là-bas, les visiteurs laissent leur voiture pour explorer les ruelles de la ville.

La librairie généraliste, baptisée « Du vent dans les plumes », a ouvert ses portes mardi 19 août. À l’intérieur, un grand rayon jeunesse, mais aussi des BD, des mangas, des romans contemporains, du classique... Le tout étant organisé dans un espace joliment décoré, à l’image de la fibre artistique des fondatrices. Des colibris ornent les murs autour d’un mobilier coloré invitant à la détente et à la lecture.

« Entrez, lisez, rêvez... »

Plus au Nord, à Orléans, c’est un concept différent qui est arrivé dans la ville. Céline Giroire a misé sur le livre d’occasion en s’installant sous les arcades de la rue Royale, juste à côté d’un bar à chat qui devrait lui apporter de la clientèle en quête de lecture pour s’attabler près des félins. Le 19 août, les lecteurs et lectrices ont donc franchi pour la première fois les portes de « Déjà Lus ».

Selon France Bleu, quelque 10.000 références dans un espace de cinquante mètres carrés. Une sacrée pile de livres que la fondatrice invite à découvrir grâce à une pancarte posée devant la boutique, sur laquelle on peut lire : « Entrez, lisez, rêvez... »

Si le commerce n’a pas le monopole du secteur, une deuxième librairie de seconde main étant installée à proximité, la fondatrice mise sur la découverte pour fidéliser sa clientèle. Elle souhaite ainsi encourager les lecteurs et lectrices à s’aventurer hors des sentiers battus grâce aux conseils. Et le prix ne sera pas un frein : les livres sont proposés à 1, 3 ou 5 euros, et sont rachetés aux particuliers à 1,50 € le kilo.

Crédits image : Image d'illustration de Cordes-sur-Ciel, par Ceridwen, CC BY-SA 2.0

