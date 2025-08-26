Comment les héritiers d’Agatha Christie ont modernisé “cosy mystery” ?

Ses gardiens du temple ? Des auteurs britanniques qui, dès les années 1970-1990, ont ravivé la flamme. On pense bien sûr à la prolifique Marion Chesney (plus connue sous le nom de M.C. Beaton), autrice écossaise qui a insufflé un élan nouveau avec ses séries Agatha Raisin et Hamish Macbeth, relèvait le Guardian.

Avec elle, le cosy mystery renoue avec le grand public : Agatha Raisin and the Quiche of Death (La quiche fatale, trad. Esther Ménévis - Albin Michel) paraît en 1992 et jette les bases d’un style actualisé, espiègle et follement britannique. Son héroïne Agatha – quinquagénaire délurée, un brin acariâtre, mais terriblement attachante – apporte un vent de fraîcheur.

Elle n’est plus la vieille dame douce à la Miss Marple : c’est une femme moderne, qui quitte Londres pour un village des Cotswolds et dont les défauts (franc-parler, vanité, goût immodéré pour la ginette) font tout le sel.

Les clichés revisités, et bien revisités...

Cette renaissance du cosy dans les années 90 n’est pas un cas isolé. D’autres auteurs anglo-saxons, comme Joanne Fluke avec sa détective cuisinière Hannah Swensen (trad. Florianne Vidal - Le Cherche MIdi), ou Alexander McCall Smith avec The No.1 Ladies’ Detective Agency (Mma Ramotswe détective, trad. Elisabeth Kern - 12-21), montrent que l’héritage de Christie peut s’épanouir sous des latitudes variées, pourvu que demeure le fameux équilibre entre mystère et humour.

Comment ces nouveaux auteurs ont-ils dépoussiéré les clichés du genre tout en gardant son charme rétro ? D’abord en injectant une dose de peps et de second degré. L’humour est devenu plus mordant, parfois carrément satirique. Les héroïnes cosy actuelles n’hésitent pas à avoir du répondant et un caractère bien trempé.

Le lecteur d’aujourd’hui rit franchement des gaffes et répliques cinglantes de ses enquêteurs amateurs, là où jadis il souriait poliment des facéties du colonel Moutarde. Ensuite, l’ancrage dans le contemporain est assumé. Terminé les villages figés hors du temps : si le décor rural reste fréquent, on y parle smartphone, réseaux sociaux et soucis d’actualité.

Humour, peps et high-tech

Ainsi, dans les parutions récentes, il n’est pas rare que l’enquêteur consulte Google ou que l’intrigue tourne autour d’un blog local, là où Miss Marple se contentait du téléphone filaire. Les détectives amateurs de 2025 ont « accès en permanence à une quantité illimitée d’informations grâce à leur smartphone » note une étude, là où leurs prédécesseurs fouillaient laborieusement les archives poussiéreuses.

Cette mise à jour technologique va de pair avec des thématiques élargies. On voit éclore des cosy mysteries sur fond de romance, de paranormal, voire des crossovers audacieux avec le roman noir ou la comédie loufoque.

Evoluer sans trahir ses origines

La diversité des tons s’est accrue : on trouve désormais des enquêtes très « feel good », pleines de bons sentiments, comme d’autres, plus irrévérencieuses, flirtant avec la parodie. Mais toutes continuent de respecter l’essentiel : un crime énigmatique, une communauté soudée et une résolution sans violence.

L’écran, nouveau terrain de jeu du cosy

Le cosy mystery a aussi gagné ses galons de modernité en conquérant la télévision et les plateformes. Un signe des temps : Agatha Raisin, justement, a été adaptée en série TV avec succès en 2014, offrant aux spectateurs le plaisir de retrouver à l’écran les paysages bucoliques et les enquêtes farfelues de l’héroïne de M.C. Beaton.

De même, le vénérable inspecteur Poirot ou Miss Marple n’ont jamais quitté le petit écran, mais on constate que de nouvelles créations audiovisuelles adoptent l’esprit cosy avec un ton résolument moderne. La série américaine Only Murders in the Building, lancée en 2021, en est un excellent exemple : transposée dans un immeuble huppé de New York, elle met en scène trois voisins apprenti-détectives qui enquêtent sans police et avec beaucoup d’humour sur un meurtre local.

Le succès est au rendez-vous, comme pour valider l’idée qu’en ces temps anxieux, le public aime se réfugier dans des intrigues sans cruauté gratuite. Autre phénomène notable : Richard Osman, l’auteur britannique dont la série de romans The Thursday Murder Club (Le club des amateurs de meurtres du jeudi, trad. Sophie Alibert - JC Lattès) est devenue un phénomène d’édition mondial.

Le cosy mystery tient la forme à l’écran

Osman, animateur télé à la ville, a démontré qu’on pouvait conquérir un large lectorat avec des enquêtes menées par des septuagénaires dans une résidence pour retraités – un pitch audacieux mêlant bienveillance, humour grinçant et mystère captivant. Ses livres se sont arrachés (plus de 5 millions d’exemplaires vendus en quelques années) et l’adaptation en film est déjà en route chez Netflix, avec Steven Spielberg à la production.

On voit par là que la modernité du cosy mystery passe aussi par sa diffusion tous azimuts : du papier à l’écran, il n’y a qu’un pas que le genre franchit avec entrain.

De Downton Abbey (pour l’ambiance) au jeu Cluedo (pour l’esprit ludique), la recette cosy se décline désormais en séries télévisées à succès (Les Petits Meurtres d’Agatha Christie en France, Meurtres au Paradis sous le soleil des Caraïbes, Miss Fisher dans le Melbourne des Années folles, etc.), élargissant encore son public. La tradition britannique des Whodunits feutrés continue ainsi de vivre, brillamment dépoussiérée, dans nos salons comme sur nos écrans.

