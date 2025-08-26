Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Edition

Comment les héritiers d’Agatha Christie ont modernisé “cosy mystery” ?

La silhouette en tweed de Miss Marple continue de hanter le cosy mystery, mais le genre ne vit pas que dans le souvenir d’Agatha Christie. Après l’âge d’or britannique des années 1920-1930, il a traversé le siècle en se renouvelant par petites touches, sans rien perdre de son ADN bienveillant. 

Le 26/08/2025 à 11:52 par Nicolas Gary

|

Publié le :

26/08/2025 à 11:52

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Ses gardiens du temple ? Des auteurs britanniques qui, dès les années 1970-1990, ont ravivé la flamme. On pense bien sûr à la prolifique Marion Chesney (plus connue sous le nom de M.C. Beaton), autrice écossaise qui a insufflé un élan nouveau avec ses séries Agatha Raisin et Hamish Macbeth, relèvait le Guardian.

Avec elle, le cosy mystery renoue avec le grand public : Agatha Raisin and the Quiche of Death (La quiche fatale, trad. Esther Ménévis - Albin Michel) paraît en 1992 et jette les bases d’un style actualisé, espiègle et follement britannique. Son héroïne Agatha – quinquagénaire délurée, un brin acariâtre, mais terriblement attachante – apporte un vent de fraîcheur.

Elle n’est plus la vieille dame douce à la Miss Marple : c’est une femme moderne, qui quitte Londres pour un village des Cotswolds et dont les défauts (franc-parler, vanité, goût immodéré pour la ginette) font tout le sel.

Les clichés revisités, et bien revisités...

Cette renaissance du cosy dans les années 90 n’est pas un cas isolé. D’autres auteurs anglo-saxons, comme Joanne Fluke avec sa détective cuisinière Hannah Swensen (trad. Florianne Vidal - Le Cherche MIdi), ou Alexander McCall Smith avec The No.1 Ladies’ Detective Agency (Mma Ramotswe détective, trad. Elisabeth Kern - 12-21), montrent que l’héritage de Christie peut s’épanouir sous des latitudes variées, pourvu que demeure le fameux équilibre entre mystère et humour.

Comment ces nouveaux auteurs ont-ils dépoussiéré les clichés du genre tout en gardant son charme rétro ? D’abord en injectant une dose de peps et de second degré. L’humour est devenu plus mordant, parfois carrément satirique. Les héroïnes cosy actuelles n’hésitent pas à avoir du répondant et un caractère bien trempé.

Le lecteur d’aujourd’hui rit franchement des gaffes et répliques cinglantes de ses enquêteurs amateurs, là où jadis il souriait poliment des facéties du colonel Moutarde. Ensuite, l’ancrage dans le contemporain est assumé. Terminé les villages figés hors du temps : si le décor rural reste fréquent, on y parle smartphone, réseaux sociaux et soucis d’actualité.

Humour, peps et high-tech

Ainsi, dans les parutions récentes, il n’est pas rare que l’enquêteur consulte Google ou que l’intrigue tourne autour d’un blog local, là où Miss Marple se contentait du téléphone filaire. Les détectives amateurs de 2025 ont « accès en permanence à une quantité illimitée d’informations grâce à leur smartphone » note une étude, là où leurs prédécesseurs fouillaient laborieusement les archives poussiéreuses.

Cette mise à jour technologique va de pair avec des thématiques élargies. On voit éclore des cosy mysteries sur fond de romance, de paranormal, voire des crossovers audacieux avec le roman noir ou la comédie loufoque.

Evoluer sans trahir ses origines

La diversité des tons s’est accrue : on trouve désormais des enquêtes très « feel good », pleines de bons sentiments, comme d’autres, plus irrévérencieuses, flirtant avec la parodie. Mais toutes continuent de respecter l’essentiel : un crime énigmatique, une communauté soudée et une résolution sans violence.

L’écran, nouveau terrain de jeu du cosy

Le cosy mystery a aussi gagné ses galons de modernité en conquérant la télévision et les plateformes. Un signe des temps : Agatha Raisin, justement, a été adaptée en série TV avec succès en 2014, offrant aux spectateurs le plaisir de retrouver à l’écran les paysages bucoliques et les enquêtes farfelues de l’héroïne de M.C. Beaton.

De même, le vénérable inspecteur Poirot ou Miss Marple n’ont jamais quitté le petit écran, mais on constate que de nouvelles créations audiovisuelles adoptent l’esprit cosy avec un ton résolument moderne. La série américaine Only Murders in the Building, lancée en 2021, en est un excellent exemple : transposée dans un immeuble huppé de New York, elle met en scène trois voisins apprenti-détectives qui enquêtent sans police et avec beaucoup d’humour sur un meurtre local.

Le succès est au rendez-vous, comme pour valider l’idée qu’en ces temps anxieux, le public aime se réfugier dans des intrigues sans cruauté gratuite. Autre phénomène notable : Richard Osman, l’auteur britannique dont la série de romans The Thursday Murder Club (Le club des amateurs de meurtres du jeudi, trad. Sophie Alibert - JC Lattès) est devenue un phénomène d’édition mondial.

Le cosy mystery tient la forme à l’écran

Osman, animateur télé à la ville, a démontré qu’on pouvait conquérir un large lectorat avec des enquêtes menées par des septuagénaires dans une résidence pour retraités – un pitch audacieux mêlant bienveillance, humour grinçant et mystère captivant. Ses livres se sont arrachés (plus de 5 millions d’exemplaires vendus en quelques années) et l’adaptation en film est déjà en route chez Netflix, avec Steven Spielberg à la production.

On voit par là que la modernité du cosy mystery passe aussi par sa diffusion tous azimuts : du papier à l’écran, il n’y a qu’un pas que le genre franchit avec entrain.

De Downton Abbey (pour l’ambiance) au jeu Cluedo (pour l’esprit ludique), la recette cosy se décline désormais en séries télévisées à succès (Les Petits Meurtres d’Agatha Christie en France, Meurtres au Paradis sous le soleil des Caraïbes, Miss Fisher dans le Melbourne des Années folles, etc.), élargissant encore son public. La tradition britannique des Whodunits feutrés continue ainsi de vivre, brillamment dépoussiérée, dans nos salons comme sur nos écrans.

Un extrait des différents ouvrages évoqués est proposé en fin d'article.

Crédits illustration : The Thursday Murder Club

 
 
 
 
 

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Le Murder Club du jeudi

Richard Osman trad. Sophie Alibert

Paru le 30/03/2022

541 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253107651
9782253107651
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La quiche fatale

M. C. Beaton

Paru le 02/04/2025

281 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253303
9782253253303
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Meurtres et pépites de chocolat

Joanne Fluke trad. Florianne Vidal

Paru le 05/05/2023

552 pages

Points

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041412112
9791041412112
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Le cosy mystery, ce polar qui réchauffe le cœur des lecteurs

Le rideau s’ouvre sur un manoir anglais baigné de lumière, un chat qui ronronne près de la cheminée, et une vieille dame souriante servant le thé. Bienvenue dans le cosy mystery, un sous-genre du polar où même le crime semble se dérouler sur la pointe des pieds. Ici, le meurtre se fait feutré, l’énigme se tricote au coin du feu et l’atmosphère est aussi apaisante qu’une balade dans la campagne anglaise.

23/08/2025, 10:15

ActuaLitté

La vulnérabilité comme langage commun des années 2020

Que raconte, au fond, cette Sad Girl Literature ? D’abord une expérience vécue — solitude, précarité affective et matérielle, hyper-conscience de soi — qui n’est pas que « triste ». Elle est politique (dans la manière de décrire le corps face aux normes), économique (dans la façon de détailler l’épuisement au travail), médiale (dans l’imbrication du récit et des réseaux).

20/08/2025, 13:30

ActuaLitté

Redéfinir l’expérience de lecture à l’heure du livre numérique accessible

Aujourd’hui encore, plus de 2/3 des livres numériques jeunesse sont produits dans des formats qui reprennent fidèlement la mise en page de leur version imprimée. Une solution rassurante pour les éditeurs, car elle garantit que le rendu visuel reste intact. Mais ce choix interroge sur leurs stratégies numériques, notamment par l’inclusion de ceux qui présentent des troubles (dys…), devenue une exigence majeure.

19/08/2025, 11:28

ActuaLitté

Sad girl lit : mode fugace ou symptôme durable ?

Tour à tour caricaturé en littérature de l’ennui chic et célébré comme le miroir des tourments contemporains, le « sad girl lit » n’en finit pas de provoquer. Accusé d’uniformiser l’expérience féminine, il est aussi le terrain d’expérimentations queer, de fables cannibales et d’utopies « hopepunk ». Symbole d’une génération qu’on dit mélancolique, ce label concentre surtout les fractures d’une critique en quête de nouveaux horizons.

19/08/2025, 11:18

ActuaLitté

Marketing de la vulnérabilité : BookTok et Sad Girl Lit, les usines à émotions

Difficile d’évoquer la diffusion du phénomène SadGirlLit sans parler de BookTok. En 2021, les ventes de livres imprimés aux États-Unis ont atteint un sommet historique (825 millions d’unités) — l’analyste NPD citée par le World Economic Forum pointait explicitement l’effet TikTok et la création de rayons « BookTok made me buy it » chez des chaînes comme Barnes & Noble.

18/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Pourquoi ces héroïnes fascinent : anatomie de l'archétype Sad Girl Lit

Quels sont les codes qui reviennent dans cette fameuse Sad Girl Literature ? D’abord l’introspection — une voix narratrice qui rase les bords, examine les pensées comme on tourne une pierre entre les doigts. Les héroïnes sont ultra-conscientes de leur corps, de leur image, du regard qui pèse. 

17/08/2025, 08:34

ActuaLitté

D’où vient la littérature de ”Fille triste“ ? petite histoire d’un grand malentendu

L'expression « sad girl literature » ou Sad Girl Lit circule depuis plusieurs années dans les médias anglo-saxons, parfois comme une étiquette marketing, parfois comme un repoussoir critique. Une littérature de la vulnérabilité qui serait apparue, avant de devenir un label mondial. Sortez les mouchoirs, ça va pleurer dans les chaumières...

15/08/2025, 11:40

ActuaLitté

Quand la science passe en mode fiction : les experts racontent le climat

À la croisée des chemins entre littérature et science, une tendance émerge : des essais romancés et des fictions écrites par des scientifiques pour mieux faire passer le message climatique. Incapables de se faire entendre avec leurs graphiques et équations, certains experts choisissent la plume du conteur pour frapper les esprits. Suite de notre dossier explorant les multiples aspects de la Climate Fiction.

12/08/2025, 09:40

ActuaLitté

De la haine au racisme, puis au génocide : la terrible leçon d'Histoire signée Marvel

Une épopée n’a pas besoin de chapitres par dizaines pour édifier un récit époustouflant. X-Men, Futur antérieur offre la quintessence de ce que les histoires déclinées autour des porteurs du gène X permet. Sorti en 2023, et signé Marc Guggehnheim au scénario et Manuel Garcia au dessin, ce récit devient un manuel de philosophie contre les dérives totalitaires. Et bien plus encore. 

27/07/2025, 19:23

ActuaLitté

"Violeur !" : dans les coulisses d'un livre choc sur le porno

Il y a eu #MeToo. Il y a eu les viols de Gisèle Pélicot. Et puis, il y a l’affaire de la pornographie amateure : French Bukkake, Jacquie et Michel. Face à ces violences, quinze autrices et journalistes ont uni leurs forces pour créer Sous nos regards, un livre collectif et entièrement bénévole publié aux éditions du Seuil, véritable ovni dans le paysage éditorial. ActuaLitté vous embarque dans les coulisses d’une aventure littéraire hors norme, où solidarité, écriture et engagement ne font qu’un.

03/07/2025, 16:49

ActuaLitté

"Un miracle ?" : ces biographies sur le pape Léon XIV... qui n’en sont pas

Ce 8 mai 2025, tous les regards étaient braqués sur la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, au Vatican. Alors que le nouveau pape Robert Francis Prevost, alias Léon XIV, se présentait pour la première fois au monde entier, des petites mains s'affairaient en coulisses pour publier les premiers ouvrages sur ce nouveau visage...

27/05/2025, 12:36

ActuaLitté

Pourquoi Jeanne & Juliette fait le pari d’une édition sincère et incarnée ?

Éditrice et fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, Virginie Bégaudeau signe une série d’articles dans nos colonnes. Sa maison propose des récits aux figures féminines fortes, ancrées dans des contextes historiques marquants – un écho à notre époque, par-delà les siècles. Or, être indépendant, c'est publier librement, mais jamais seule. Voici son dernier billet.

10/05/2025, 14:48

ActuaLitté

Roman historique : quelle place pour les auteurs francophones ?

L’éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, ouvre pour ActuaLitté une série d’articles inédits. Sa maison met les femmes au cœur des récits, les inscrivant toujours dans un cadre historique fort. Des héroïnes puissantes confrontées à des contextes tout aussi marquants. Pour dernière analyse, elle mesure la présence d'oeuvres francophones en regard de celles traduites : alors ?

07/05/2025, 09:00

ActuaLitté

Fidélité historique et liberté narrative : l’équilibre délicat du roman historique

L’éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, inaugure une nouvelle série d’articles pour ActuaLitté. Sa maison se distingue par des récits mettant les femmes au premier plan, dans des contextes historiques puissamment ancrés. Pour ce nouveau sujet, elle évoque l'importance du contexte historique dans la narration.

05/05/2025, 12:50

ActuaLitté

Huis clos au bout du monde : la saga horrifique qui va vous hanter

Quatre Eisner Awards, un Prix d’Angoulême, plus de 80.000 exemplaires vendus en France : The Nice House on the Lake n’est pas un simple comics d’horreur, c’est un phénomène. Imaginez que votre meilleur ami vous convie dans une somptueuse villa isolée… la veille de l’apocalypse ? Et au lendemain, que faire dans dans cette jolie maison à côté de la mer ?

03/05/2025, 22:29

ActuaLitté

Revisiter le feuilleton littéraire, ce vieux copain qu’on croyait perdu

Virginie Bégaudeau, éditrice et fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, poursuit sa série d’articles dans nos colonnes : après avoir passé en revue l'Histoire et les héroïnes qui peuplent le romans, écoutons-la sur une autre approche. Il y a encore une vingtaine d’années, si on avait dit à un lecteur lambda que le bon vieux roman-feuilleton allait refaire surface, il aurait probablement haussé les épaules... À tort ?

29/04/2025, 18:00

ActuaLitté

Quand les romans historiques racontent notre présent

Fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, l’éditrice Virginie Bégaudeau a entamé une série d’articles dans nos colonnes. Si sa maison se distingue par des récits mettant en lumière des figures féminines fortes, toujours dans des contextes historiques marqués, ce sont avant tout des oeuvres qui parlent de notre monde contemporain. L'époque, un décor plus révélateur qu'on ne l'imagine ?

25/04/2025, 15:05

ActuaLitté

Les héroïnes de sagas historiques : portraits de femmes vertigineuses

L'éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette inaugure pour ActuaLitté une série d'articles : si sa maison publie des récits où les femmes sont au centre, elles s'inscrivent dans un cadre historique fort. Des héroïnes de choc dans un contexte qui ne l'est pas moins. Portraits de femmes et évolution dans la littérature de leur représentation : un premier texte hors norme.

22/04/2025, 16:11

ActuaLitté

Bosch de Michael Connelly, l'autre inspecteur Harry

Les joies et délices de la paternité induisent parfois de bien longues — ou courtes — nuits, suivant le référentiel. Et si bébé ne se découvre pas encore une passion pour l’audiovisuel, la voix de Titus Welliver, incarnant le détective Harry Bosch à l’écran, a des vertus apaisantes. Amusant, d’ailleurs, que l’acteur campant le personnage de Michael Connelly, soit également peintre. Comme un certain Jérôme ?

06/04/2025, 18:37

ActuaLitté

Houris : les secrets d'écriture bien gardés du Goncourt de Kamel Daoud

En 2010, Houellebecq avait puisé dans Wikipedia pour nourrir La Carte et le territoire sans prendre le soin de mentionner ses emprunts. Et le roman obtint malgré tout le Goncourt. Quatorze ans plus tard, une Académie renouvelée a consacré le roman Houris de Kamel Daoud et... bis repetita

18/01/2025, 09:29

ActuaLitté

Haruki Murakami, une vertigineuse galaxie romanesque

PORTRAIT – Dire que le prochain roman d’Haruki Murakami, La Cité aux murs incertains (trad. Hélène Morita, Belfond, janvier 2025), est attendu en France est un euphémisme. À la faveur d’une œuvre féconde et singulière, l’écrivain japonais est devenu une figure majeure de la littérature mondiale – ce qui ne doit rien au hasard. 

21/12/2024, 11:30

ActuaLitté

Le tabou de la guerre civile algérienne n'a pas attendu Kamel Daoud pour se briser

La controverse entourant Kamel Daoud et son roman Houris, prix Goncourt 2024, s'inscrit dans les débats sur la guerre civile algérienne. Cette œuvre serait la première à avoir bravé l'interdit et brisé le tabou du récit... Sauf que ce thème a déjà été abordé par nombre d'écrivains algériens, souvent des femmes. Et ce, malgré La charte pour la paix et la réconciliation nationale d'Algérie. 

13/12/2024, 12:23

ActuaLitté

Livre d'occasion : pourquoi une taxe n'aidera ni auteurs ni éditeurs

Le partage de la valeur entre éditeurs et auteurs portait jusqu’à présent sur la seule commercialisation des ouvrages neufs. Chacun campait alors sur des positions personnelles. Le marché de l'occasion a les atours de l'El Dorado et les intérêts convergent : estimé à 351 millions €, voici un gâteau très appétissant. Au point que l’on sorte les couverts, serviette autour du cou et tout le monde se remet à table.

10/12/2024, 12:20

ActuaLitté

2024, le début de la fin pour l'édition indépendante ?

L'année 2024, perturbée par une inflation toujours présente, l'instabilité politique et un recours plus important à l'occasion, s'annonce assez morose pour le secteur du livre. Mais certains acteurs, pris à la gorge par le manque de place en librairie et la hausse des coûts de production, tirent plus particulièrement la langue. Alors, l'indépendance passera-t-elle l'hiver ?

21/11/2024, 09:08

ActuaLitté

Jordan Bardella, le grand retour du Front national en librairie

Dans une grosse semaine sortiront les Mémoires de Jordan Bardella, Ce que je cherche. Un retour pour ce jeune politicien de 29 ans, sur un parcours, entamé à 16 ans, ainsi qu’un regard sur « ses origines, son amour de la France ». Une affection que les libraires ne lui rendent pas, tant gronde l’opposition à cet ouvrage.

01/11/2024, 17:13

ActuaLitté

Avenir de l'édition : un outil IA qui évalue la qualité des livres

Point de convergence des professionnels du monde entier, la Foire du Livre de Francfort fournit une plateforme pour les dernières avancées du secteur. Cette année, un logiciel vend du rêve en améliorant « la qualité de la sélection des manuscrits ». Une belle promesse…  assurée par l'intelligence artificielle.

26/10/2024, 18:49

ActuaLitté

Lise Caillat : "l’Italie est un point de référence littéraire" (4/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont trois premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:24

ActuaLitté

En Italie, le traducteur doit "arracher les contrats avec les dents" (5/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont quatre premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:24

ActuaLitté

Fiction italienne : les éditeurs français affinent leurs goûts (3/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont deux premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:23

ActuaLitté

En Italie, le marché de la traduction sous pression (2/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont une première partie est déjà publiée sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:22

ActuaLitté

La fiction italienne, un genre en plein essor sur le marché français (1/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays.

08/10/2024, 13:05

ActuaLitté

Les Moutons Électriques rêvent-ils de l'argent de Bolloré ?

Les Moutons Électriques fêtent leurs 20 ans au milieu de sérieuses difficultés, au point d’avoir risqué le dépôt de bilan… Pour éviter le sort d'ActuSF, racheté en octobre 2023, l’éditeur de Jean-Philippe Jaworski a monté un crowdfunding, tout en reprenant les discussions avec Hachette Livre pour une cession éventuelle. Deux approches qui font grincer quelques dents…

01/10/2024, 18:20

ActuaLitté

Furet du Nord : “Le livre est une matière vivante. Ne baissons pas les bras”

Coup de tonnerre dans la librairie : le groupe Nosoli (Furet du Nord, Decitre, Générale Librest, ORB, entre autres) procéderait à la fermeture de cinq établissements. Ainsi que d’un entrepôt. Au global, plusieurs dizaines de postes supprimés : des fourches caudines obligatoires, pour maintenir l’activité. Enquête sur un séisme et ses répercussions.

27/09/2024, 13:13

ActuaLitté

Des livres chez Zara et Jennyfer : la fast-fashion se met à la page

Début août, le lèche-vitrine a pris des allures littéraires à Paris et dans une vingtaine d’autres villes de France. Tiens donc : les marques de vêtements catégorisées “fast-fashion” (ou mode jetable) redorent leur image à grand renfort de romans ? Et pour cause : une sélection de new romance chez Jennyfer et côté Zara Home, des oeuvres de la maison Gallimard, incluant la rentrée littéraire de l'éditeur. 

25/09/2024, 16:15

ActuaLitté

Rentrée littéraire 2024 : La famille et le silence (5/5)

#MeteoRentreeLitteraire – Pas une rentrée littéraire sans qu’une place de choix ne soit investie par l’inépuisable sujet de la famille. Qui mieux qu’un roman peut accompagner les inlassables tourments familiaux des lecteurs ?

06/09/2024, 09:48

ActuaLitté

Rentrée littéraire 2024 : Décortiquer l’amour (4/5)

#MeteoRentreeLitteraire – Cet automne, aux côtés des romanciers on pensera l’amour plutôt que de le vivre. De quoi est fait l’amour ? Quels sont ses mécanismes, ses étapes, ses origines, ses rouages ? Autopsie littéraire de l’amour, septembre 2024.

05/09/2024, 17:08

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

L'influence des planètes sur notre quotidien

Ah l’astrologie ! Que de remous depuis des millénaires ! Tantôt vénérée comme une science à part entière, tantôt décriée comme l’objet du mal, pour finir par être reléguée au rang de charlatanisme, l’astrologie secoue les esprits. C’est le moins que l’on puisse dire. Sofia Pastor a publié divers ouvrages sur le sujet et nous embarque dans les étoiles. 

26/08/2025, 10:59

ActuaLitté

Science participative : quand un atelier devient un laboratoire clandestin du futur

Au cœur du festival Agir pour le vivant, le CNRS et ses chercheurs en résidence invitent le public à un exercice inédit : transformer ses préoccupations, ses doutes ou ses rêves en véritables questions de recherche. Un dialogue fertile, où l’imaginaire citoyen se mêle à la rigueur scientifique, pour interroger ensemble les futurs possibles.

25/08/2025, 18:55

ActuaLitté

N’oublie pas notre Arménie : voyage dans les décombres d’un génocide dénié

De la ville d’Alep à celle d’Alexandrie, en passant par Samarcande, Yahia Belaskri signe un passionnant voyage qui raconte avec un humanisme profond la longue résistance du peuple arménien face à une effroyable entreprise d’annihilation et de négationnisme historique. 

25/08/2025, 09:57

ActuaLitté

“La violence coloniale n’a pas détruit ce qui faisait notre humanité”, Achille Mbembe

Achille Mbembe a profondément marqué la pensée africaine en mettant au jour la coexistence de deux mondes. Derrière la brutalité coloniale et ses ravages, une part des cultures précoloniales a résisté. Restées discrètes, ces métaphysiques africaines ont traversé le temps, se transformant au fil des générations. Aujourd’hui, elles offrent des clés précieuses pour imaginer l’avenir de l’humanité tout entière. Rencontre d'exception.

25/08/2025, 09:41

ActuaLitté

“Si on ne veut pas que l’écologie disparaisse, il faut savoir d’où et avec qui on parle”

Il est des festivals qui ne ressemblent à aucun autre. Agir pour le vivant, à Arles, appartient à cette catégorie rare. Dans les ruelles baignées de lumière, on ne vient pas seulement pour débattre d’écologie ou de culture, mais pour tenter de réinventer un rapport au monde. Anne-Sylvie Bameule, Présidente du directoire d’Actes Sud, cofondateur de l'événement, livre un regard singulier sur cette 6e édition.

24/08/2025, 19:45

ActuaLitté

“Produire des données scientifiques ne suffit pas à transformer les choses”

Le festival Agir pour le vivant s’ouvre cette année encore à des voix qui bousculent notre rapport au monde. Parmi elles, celle d’Isabelle Hillenkamp, socio-économiste et directrice de recherche à l’IRD, dont le travail explore les liens entre corps, territoire et résistances. Elle y animera un atelier participatif et réflexif intitulé : « Ce que nos corps racontent des territoires que nous habitons ». 

24/08/2025, 16:12

ActuaLitté

À Besançon, Livres dans la Boucle mise sur l’hybridation des arts

À Besançon, le festival Livres dans la Boucle s’impose comme un rendez-vous littéraire qui dépasse les frontières du livre. Théâtre, musique, cinéma ou arts visuels s’invitent à la rentrée littéraire pour séduire de nouveaux publics tout en fidélisant les habitués.

20/08/2025, 14:39

ActuaLitté

Comment un stagiaire inventa l'algorithme qui prédit le Prix Goncourt

Avec de l'Intelligence artificielle, quelques connaissances en code et des bases de données solides, sont réunis tous les éléments nécessaires pour tenter de donner vie à la psychohistoire, cette science fictive imaginée par Isaac Asimov. Et de l'applique au plus prestigieux des prix littéraires français : le Goncourt. Voici comment a débuté la folle aventure, attestée dans le carnet d'un stagiaire en rubrique Livre : concevoir un outil prédictif pour s'assurer de décrocher les lauriers de l'Académie...

19/08/2025, 09:56

ActuaLitté

Gaza meurt sous nos yeux : le cri d’alerte

Face au blocus, aux bombardements et à la famine qui ravagent Gaza, le Pen Club français appelle les États à assumer leurs responsabilités. Dans une tribune, le président du comité des écrivains pour la Paix, au sein du Pen Club, Philippe Pujas dénonce l’impuissance de l’ONU et les vetos qui paralysent toute action. L’organisation réaffirme par ailleurs son soutien aux écrivains palestiniens et aux auteurs israéliens opposés à la politique de Benjamin Netanyahou.

18/08/2025, 16:28

ActuaLitté

Rentrée littéraire : la parité en progrès, mais encore fragile

Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.

18/08/2025, 10:02

ActuaLitté

Obsolescence programmée de la critique littéraire

Il fut un temps – un gros demi-siècle – où dans le journal, se signaient des avis argumentés, par des journalistes dont la seule arme était une plume trempée dans l’encre et la conviction. Un texte parfois sévère, toujours nourri par une lecture attentive. Aujourd’hui ? Eh bien, il paraît que tout cela est un peu… daté, voire dépassé. Presque risible, si l’on en croit les grands décideurs de l’information culturelle.

15/08/2025, 10:30

ActuaLitté

"Je suis choquée et inquiète pour les personnes de la librairie" Violette & Co

La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, a récemment dénoncé une campagne d’intimidation et de dégradations liée à la présence en vitrine d’ouvrages sur la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu les « intimider », puis, dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide... ActuaLitté s'est rendu sur place pour constater les dégradations, et recueillir les témoignages de l’équipe et des fidèles du lieu.

14/08/2025, 19:07

ActuaLitté

Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans

Chaque année, la rentrée littéraire envahit les rayons des librairies avec près de 500 romans. Mais, si l’on s’y penche, la véritable histoire se joue du côté des nouvelles voix. Malgré leur faible nombre — environ 70 premiers romans par rentrée —, ils sont très présents dans le palmarès des ouvrages marquants de la décennie. 

14/08/2025, 10:02

ActuaLitté

Gaza : le silence du monde littéraire français

Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, s’interroge sur le silence qui entoure Gaza au sein de l’édition et de la création française. Dans ce billet, il se pose une question : « Aujourd’hui, face à Gaza, où sont ces voix courageuses ? »

 

13/08/2025, 16:21

ActuaLitté

Les 400 coups: 30 ans de création libre, audacieuse… et humaine

Depuis 1995, Les 400 coups font figure d’ovni dans le paysage de l’édition jeunesse francophone. Née d’un désir de donner la parole à ceux qu’on n’entendait pas, cette maison québécoise a su imposer une voix singulière, irrévérencieuse et profondément respectueuse de l’intelligence des enfants. Un parcours que la maison d'édition retrace dans le texte ci-dessous, pour ActuaLitté...

11/08/2025, 14:45

ActuaLitté

Habitation Clément : un paradis martiniquais entre passé et avenir

L'Habitation Clément, qui héberge la Fondation Clément, est un lieu surprenant : à quelques détours de Fort-de-France, elle reste proche de la capitale tout en s’ouvrant sur le large, aux vents et aux horizons de l’Atlantique. C’est un domaine d’une richesse rare : distillerie de rhum en activité, vitrine d’art contemporain, bibliothèque, vaste espace de promenade, et désormais hôte d’un salon littéraire. Sur ses 160 hectares, dont quinze dédiés à la culture, patrimoine, création et artisanat se regardent en manicou de madras.

08/08/2025, 18:42

ActuaLitté

Villa Swagatam : quand la littérature tisse des liens entre l'Inde et la France

ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.

08/08/2025, 14:20

ActuaLitté

Accès éditions : 30 ans d’innovation pédagogique

Trente ans, ce sont autant de livres publiés chez Accès éditions, maison qui a soufflé sa trentième bougie en cette année 2025. Sur la proposition de ActuaLitté, l'éditeur nous adresse un texte qui revient sur ces années de formations, d'expériences éditoriales et une longévité plaisante : une maison d’édition indépendante, atypique, familiale, conviviale et ouverte sur le monde.

08/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Engagées, indépendantes et d’avant-garde : éditions Talents Hauts, 20 années de livres

Les anniversaires ne se célèbrent pas uniquement avec des bougies et des gâteaux. Parfois, ce sont des souvenirs qui se partagent, bien volontiers. Laurence Faron, directrice et fondatrice de la maison Talents Hauts se souvient. Et nous raconte. 20 ans, déjà. Si jeune et pourtant, quel chemin parcouru !

04/08/2025, 16:15

ActuaLitté

Le passage de Stendhal à Nancy

Une simple impression suffit parfois à donner naissance à toute une histoire, à la déployer indéfiniment, avec ses ramifications, ses passions, ses joies et ses tragédies humaines. Un bref passage de deux heures à Nancy, sur la route vers l’Italie, a suffi à Henri Beyle, plus connu sous le nom de Stendhal, pour situer dans cette ville son roman Lucien Leuwen. Initialement prévue dans une ville imaginaire nommée Montvallier, l’action se déroule finalement en grande partie à Nancy.

04/08/2025, 09:36

ActuaLitté

Le saut décisif : comment l’intelligence artificielle transforme le monde du livre ?

Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations culturelles. Dans ce billet, il décrypte comment l’IA, déjà omniprésente dans l’édition, la traduction, l’illustration ou la distribution, redessine les métiers et les équilibres du secteur. Entre promesses d’émancipation créative et risques d’uniformisation culturelle, il invite à penser dès aujourd’hui un modèle où la technologie ne relèguerait pas l’humain au second plan.

03/08/2025, 11:56

ActuaLitté

Floriane Zaslavsky, une écrivaine perchée sur le toit du monde

Sociologue et écrivaine, Floriane Zaslavsky est depuis quelques semaines en résidence d'écriture en Inde, dans le cadre du réseau Villa Swagatam, porté par l'Institut Français. Perchée à 2000 mètres d'altitude, à l'Himalayan Writing Retreat, dans le village de Satkhol, elle pose les bases d'un livre de non-fiction, à la croisée entre récit de voyage et réflexions sur la mémoire individuelle ou collective des lieux. Nous avons pu nous entretenir avec elle au sujet de cette expérience d'écriture hors du temps.

31/07/2025, 16:50

ActuaLitté

Initiation à la sonothérapie : le guide pour découvrir ses bienfaits

Dans un monde en quête de sérénité, la sonothérapie séduit de plus en plus. Grâce aux vibrations des bols chantants, gongs ou diapasons, cette pratique accessible apaise le mental, renforce l'immunité et invite à un voyage intérieur profond. Une initiation douce à une discipline vibrante de bien-être et d’équilibre, exposé par Sylvie Captain-Sass et Emmanuelle Karrer, autrices de Sonothérapie. Les bonnes pratiques, chez Dangles.

31/07/2025, 11:25

ActuaLitté

Fil info de Pascal Nordmann : l’actualité kaléidoscope

On connaissait Pascal Nordmann auteur, metteur en scène, comédien, plasticien, et voici qu’on le découvre chroniqueur de l’actualité grâce aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune qui éditent Fil info, un florilège d’humeurs sur l’actualité, un regard décalé, lunaire ou surréaliste, le tout, comme à son habitude, avec ironie et poésie. 

29/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Peut-on réparer le web littéraire pour le sauver de l'oubli algorithmique ?

Il fut un temps où Google jouait les bons camarades et où Altavista n’avait pas dit son dernier mot. Deux décennies plus tard, les blogs littéraires s’évanouissent dans le brouillard numérique, tandis que TikTok et Amazon tiennent la dragée haute. Le web littéraire peut-il encore sortir de l’ombre des algorithmes ? Par Bernard Strainchamps.

28/07/2025, 09:29

ActuaLitté

Pour un grand plan de revitalisation culturelle, sociale et solidaire

La rentrée politique s'annonce d'ores et déjà tumultueuse, avec des négociations autour d'un projet de loi de finances 2026 placé sous le signe de l'austérité et des coupes budgétaires. La Mobilisation et Coopération Arts et Culture, qui réunit une quarantaine d’organisations du champ des arts et de la culture, rappelle dans le texte reproduit ci-dessous qu'une autre voie politique est possible.

25/07/2025, 16:27

ActuaLitté

Galien Sarde : "la fascination et la sidération commandent mon écriture"

Le Rouge et Laure, de Galien Sarde, chroniqueur pour ActuaLitté, est un roman qui mêle habilement les codes du polar à une réflexion plus profonde sur des thèmes comme la solitude, la culpabilité, les relations toxiques et les illusions du pouvoir. L’histoire se déroule à Lagord, en Charente-Maritime, dans un été suffocant, et tourne autour de la mort mystérieuse de Gaspard Vance, un riche restaurateur rochelais. Une interview menée par Olivier Stroh.

17/07/2025, 15:20

ActuaLitté

Rapport confidentiel : usage non militaire des techniques OSINT à la surveillance du web littéraire

Test de recrutement OSINT littéraire – Candidat : Bibliosurf. Spoiler : parfois, même un bibliothécaire-documentaliste peut faire frissonner un analyste SIGINT. (Par Bernard Strainchamps)

17/07/2025, 10:32

ActuaLitté

Se relier à soi : quand le yoga rencontre l’ayurvéda

Camille Deprez est indianiste de formation et professeure certifiée de yoga depuis 2014. Formée dans la tradition du Gurukulam (maître à disciple), elle a vécu plus de 13 ans en Asie. Aujourd'hui, elle anime des cours et ateliers de yoga et ayurvéda à Bordeaux, ainsi que des retraites au Pays basque.

17/07/2025, 10:31

ActuaLitté

Le livre sur les quais : récit d’un festival qui célèbre la diversité littéraire

Morges accueille du 5 au 7 septembre 2025 la 16ᵉ édition du Livre sur les quais. Sur les rives du Léman, ce rendez-vous majeur de la rentrée littéraire réunit 160 écrivaines et écrivains venus de Suisse, de France et d’ailleurs, dans un esprit d’ouverture et de convivialité. Fidèle à son ancrage tout en s’ouvrant au monde, le festival multiplie les formats, tisse des liens entre les langues et célèbre les voix contemporaines avec exigence et fantaisie.

16/07/2025, 17:31

ActuaLitté

“Traductrice ? Ça existe encore ?” : ce que cette question dit de notre époque

Une remarque en apparence anodine, qui en raconte beaucoup sur l'incidence que les modèles de langage, ou Intelligences artificielles, exercent sur notre société. Et la perception qu'elle a de certains métiers. La traductrice Laura Hurot, membre des collectifs En chair et en os et IA-lerte générale, rapporte dans nos colonnes une (més)aventure, des plus éloquentes. 

16/07/2025, 12:59

ActuaLitté

Colloques de Cerisy : L’œuvre poétique de Habib Tengour à l’honneur

À propos de l’écriture poétique de Habib Tengour, le peintre et néanmoins poète Hamid Tibouchi disait qu’elle est surprise, enchantement, fuite, élargissement du domaine des possibles et dépassement des frontières, tant linguistiques que culturelles. Une « écriture chahutée, travaillée à la machette », insistait-il dans le propos accompagnant ses illustrations calligraphiées à « Ta voix vit/Nous vivons » (Apic Éditions, 2019), le vibrant hommage versifié qu’a rendu l’auteur du « Vieux de la montagne » (Sindbad, 1983) à Mahmoud Darwich.

15/07/2025, 10:22

ActuaLitté

Maroc : pour une rentrée scolaire citoyenne et solidaire

Depuis de nombreuses années, les librairies marocaines accusent les écoles privées de concurrence déloyale, en vendant directement les manuels et les fournitures scolaires aux élèves, en violation des circulaires ministérielles. La rentrée scolaire approchant, l'Association des librairies indépendantes du Maroc (ALIM) et le Collectif de la nouvelle édition marocaine alertent sur les pratiques de certaines structures d'importation et de distribution du pays et appellent les parents d'élèves à la solidarité envers les professionnels du livre.

11/07/2025, 09:57

ActuaLitté

Olivier ByShoö : artiste d’une langue protéiforme

Quand on rencontre pour la première fois Olivier ByShoö, on découvre un artiste graphiste urbain, un amoureux du Marais Breton et l’auteur du Miroir de La Gorge Bleue (autoédition). Loin de brouiller les pistes, les passions qu’habitent ce talentueux pluridisciplinaire sont complémentaires et enrichissent mutuellement sa créativité.

10/07/2025, 10:28

ActuaLitté

No pasaran ! Dans les bibliothèques, “la vigilance est de mise”

Fin juin, des militants d'extrême droite ont filmé un autodafé allumé par leurs soins, visant des ouvrages d'éducation sexuelle ou présentant des personnages LGBTQIA+, avant de dénoncer la présence d'autres titres au sein de la médiathèque Elsa-Triolet de Lanester. L'Association des bibliothécaires de France appelle à la résistance antifasciste et à une défense de la liberté d'expression, contre les incitations à la haine. Nous reproduisons ci-dessous le texte de l'organisation.

09/07/2025, 09:47

ActuaLitté

Dyslexie : ce que la société refuse encore de voir !

Et si la dyslexie n’était pas un handicap, mais une autre forme d’intelligence ? Bertrand Descours, cofondateur de Lili for Life, la lampe conçue pour les personnes dyslexiques, appelle à repenser notre regard sur les personnes neuro-atypiques, et de les intégrer pleinement dans notre société, à l’image de ce que font d'autres pays en Europe ou en Amérique du Nord.

08/07/2025, 12:06

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.