Le Monde est fatigué, de Joseph Incardona : un conte polardesque

En apesanteur dans un vide et un manque déchirant qu’entrecoupent des stases de joie, le lecteur suit cette quête à travers une planète flambée par l’argent et la technologie. L’uniformité plane, le contrôle, la prophylaxie, une pollution monstre, en regard – l’excès d’ordre et de propreté engendre son double inversé, diabolique –, ce qui menace la vie, corps et âme. Bétonnée par l’homme, plastifiée de même, la Terre est devenue un enfer touristique, un labyrinthe communicationnel sans issue.

Une esthétique polardienne

En écho au drame du roman et son enquête illégale, le style du livre est nerveux, synthétique, à l’écoute des sensations d’Êve, bouleversantes. L’esthétique du polar prévaut, ses jeux et ses figures attendues, pour le meilleur. Le narrateur, vaguement echenozien, joue avec le lecteur, multiplie les points de vue, distancie sa trame, cousue avant tout de choses vues, de descriptions précises de lieux emblématiques de notre planète, de son imaginaire hollywoodien.

Par ailleurs, comme le veut le genre romanesque qu’il a emprunté, l’auteur aiguise son intrigue par une ironie dramatique implacable, d’une noirceur abyssale. Les destins révèlent en outre des dysfonctionnements politiques et sociaux au-delà d’eux dans des ambiances tendues, anxiogènes, où la violence guette son heure dès le début dans un déluge de lumières trop fortes ou artificielles, aveuglantes, criardes comme la bande-son pour Êve, qui « sent les vibrations remonter dans son dos, se laisse faire, accueille la violence dans son corps pour en faire une certitude. Chaque onde, chaque parcelle de fureur glanées au quotidien pour les transformer en molécules de vengeance intégrées à ses cellules, tout ce qu’elle fera resurgir le moment venu ».

L’amour, le désir, la beauté

Cependant, dans ce roman intense, émaillé d’humour, la violence du polar rencontre la magie du conte de fée, sa tendresse et sa cruauté, ce qui lui donne sa poésie mélancolique, d’ « [é]merveillement et [de] terreur ».

D’un côté, l’horreur de l’existence d’Êve, sa solitude et celle de Matt, le cynisme humain qui les cernent à leur corps défendant ; de l’autre, les baisers bulles de la sirène et les embrassades qui constellent sa destinée – celles de Jay, celles de Matt –, les rêves qui hantent l’histoire car « dans Êve, il y a rêve », refrain textuel sans cesse repris, variation narrative sur un même thème poignant.

Comme dans le conte d’Andersen, La Petite Sirène, le thème de l’amour est au cœur du livre, ainsi que les éléments qui portent la vie : eau, terre et air, complémentaires et conflictuels, jusqu’au feu final, destructeur. Constamment convoqués, ils forment des images du désir, à l’ambivalence mortelle, virtuellement.

Mais sans lui, c’est le vide, et mieux vaut encore chanceler dans un monde fatigué que d’y sombrer la tête la première, chercher, en écrivant, par exemple, « des restes de beauté au milieu de l’effondrement » que de succomber au néant, au désert dont nous accouchons en accéléré, comme l’insinue le roman.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com