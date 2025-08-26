L'influence des planètes sur notre quotidien

Ah l’astrologie ! Que de remous depuis des millénaires ! Tantôt vénérée comme une science à part entière, tantôt décriée comme l’objet du mal, pour finir par être reléguée au rang de charlatanisme, l’astrologie secoue les esprits. C’est le moins que l’on puisse dire. Sofia Pastor a publié divers ouvrages sur le sujet et nous embarque dans les étoiles.
Pourtant la science des astres nous contemple depuis l’aube de l’humanité. D’origine mésopotamienne, elle se transmet au fil des civilisations comme l’art ultime, réservé aux sachants, aux grands érudits ou aux médecins. Les Chaldéens s’illustrent en la matière, quand les prêtres égyptiens créent les premiers horoscopes. Toutes les sociétés et classes sacerdotales s’y mettent : pays du Levant, communautés maures, royaumes grecs, empire romain, société celte.
véritable raz-de-marée. J’aime à croire que nos ancêtres n’étaient pas des simples d’esprit, et qu’en de nombreux points, leurs sociétés étaient souvent plus avancées et raffinées que la nôtre. Un tel engouement aurait-il pu venir d’un rien, d’une simple croyance rocambolesque ? je ne crois pas. Dans tous les cas, c’est un Grec – Claude Ptolémée (140 de notre ère) – qui marquera un tournant définitif dans l’étude de l’astrologie, alliant science des astres et mathématiques. Ainsi il fonde l’astrologie telle que nous la pratiquons encore aujourd’hui.
Malheureusement elle devient au fil du temps une sorcellerie, une pratique païenne, considérée comme une hérésie par les nouvelles religions monothéistes. Chasse aux sorcières (un bon moyen de s’en prendre aux femmes érudites), Inquisition ou persécution, les nouveaux dogmes religieux chassent les savoirs anciens comme de la vermine. Peut-être y voient-ils une menace face à leur soif de pouvoir. Il faudra attendre le XVIe siècle pour que l’astrologie retrouve ses lettres de noblesse grâce au célèbre astrologue de Catherine de Médicis : Nostradamus.
Aujourd’hui, happée par le monde spirituel et les arts ésotériques, je ne peux que constater que ce que nous nommons science, progrès ou technologie a profondément dénaturé notre âme. Homo sapiens a basculé vers une nouvelle ère plus futuriste et innovante que jamais. Bercé par les promesses de l’IA, le quotidien de l’homme s’en retrouve envahi et même conforté. Mais si l’hyper connectivité a eu le mérite de fédérer, il faut bien reconnaitre qu’elle tend vers une déconnexion de notre essence originelle.
Par exemple, comment peut-on douter de l’influence de la Lune sur nos corps ? Non moins de définir les valeurs temporelles de notre existence sur Terre, elle nous impacte considérablement. Il suffit d’observer ses effets sur les mers et les océans pour comprendre la puissance de son attraction sur l’élément Eau. Sachant que le corps humain est composé d’eau à 60% (le chiffre varie selon l’âge), il devient évident que la Lune exerce sur nous une attraction et un magnétisme intenses que l’on ne peut ignorer.
Il en va de même pour d’autres aspects astrologiques, tel que le signe lunaire. Soyez curieux, fouinez un peu sur Internet, et établissez votre thème astral grâce à des logiciels gratuits en ligne. Vous constaterez alors que la position de la Lune au moment de votre naissance impacte considérablement l’orientation de votre psyché, la couleur de vos émotions ou encore l’ambiance de votre foyer d’enfance.
Mais ce n’est pas tout, car si les astres nous influencent individuellement, c’est en toute logique qu’ils impactent notre planète et les mouvements collectifs. Guerres, séismes, révolutions, autant d’événements qui coïncident avec des aspects planétaires dits « conflictuels ».
L’astrologie est une matière vivante qui nous incite à poser nos téléphones et lever la tête vers le ciel. Observer les étoiles, les mouvements des planètes, contempler l’indicible et l’inexplicable. Un exercice bien plus compliqué qu’il n’en a l’air, compte tenu de nos quotidiens surchargés de bruit, de publicités, de factures et d’informations apocalyptiques. Il est temps de regarder les étoiles et de nous reconnecter à notre nature profonde.
Pourquoi notre nature profonde ? parce que nous venons des étoiles. Toutes les substances dont nos cellules sont faites viennent du cosmos. Du petit brin d’ADN, en passant par notre fluide vital jusqu’à l’épiderme, tout vient de là-haut.
Alors qu’il s’agisse de lire son horoscope mensuel, de s’intéresser à son thème astral ou de comprendre l’impact de certains mouvements planétaires sur nos existences, l’astrologie, du haut de ses 5000 ans de vie, mérite tout de même que l’on s’y penche un peu.
