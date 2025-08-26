Pour France Culture, une rentrée littéraire... et perturbée

Dès 6h30, Guillaume Erner invite les auditeurs à débuter votre journée avec la matinale des idées neuves, un rendez-vous quotidien qui interroge les grandes questions de société et de politique à travers des échanges avec chercheurs, artistes et témoins de l’actualité.

Cette saison, cette émission s’enrichit de deux nouvelles propositions : d’une part, Les Chantiers de la Recherche, qui permettra à des chercheurs de présenter leurs travaux en cours, dévoilant ainsi les hypothèses et les questionnements qui nourrissent la recherche scientifique actuelle ; et d’autre part, La Chronique du Grand Continent, une chronique géopolitique hebdomadaire signée par Gilles Gressani, , directeur de la revue Le Grand Continent, qui revient sur les discours et événements ayant marqué l’actualité internationale.

Chaque samedi à 12h45, Nathan Devers prend les rênes de Sans préjuger, une émission dédiée aux grands débats contemporains. Entouré de philosophes, d’historiens, d’artistes et de citoyens engagés, Nathan Devers invite à réfléchir sans a priori sur les sujets de société qui divisent. Le dimanche à 11h, L’Esprit public retrouve une nouvelle formule portée par Astrid de Villaines, qui réunit des experts et des penseurs autour des grands enjeux de notre époque, dans une démarche de conversation exigeante et vivante.

Un automne frissonnant à venir

En matière de littérature, France Culture fera cette année encore la part belle aux grandes œuvres et à la fiction, notamment à travers ses séries de fiction en soirée. À 20h, l’antenne devient le théâtre des imaginaires avec des créations originales et des adaptations littéraires. Cette saison, les auditeurs pourront redécouvrir des classiques de la littérature mondiale avec Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas et David Copperfield de Charles Dickens.

France Culture poursuit également son travail d’adaptation des grands romans contemporains, avec Terrasses de Laurent Gaudé, diffusée à l’occasion des commémorations des attentats du 13 novembre 2015. Cette série sera portée par des comédiens tels que Nina Meurisse, Zita Hanrot, Vincent Dedienne et Philippe Duclos.

France Culture poursuit également son exploration des genres littéraires à travers des émissions qui se consacrent aux grands récits de l’imaginaire et du frisson. En octobre, la station propose une programmation particulièrement alléchante pour les amateurs de polar et de thriller, avec des séries telles que Code 93 d’Olivier Norek, interprétée par le comédien Antoine Reinartz, et L’Homme inquiet de Henning Mankell, La Vérité sur l’affaire Harry Quebert de Joël Dicker, ainsi que L’Envol des corbeaux de Vincent Bellée, une création originale.

Mais l'engagement littéraire de France Culture ne s’arrête pas aux adaptations. Les Pieds sur terre débuteront leur seconde saison avec Le Journal de ma vie d’Adila Bennedjaï-Zou, réalisée par Clémence Gross. Cette série documentaire donne la parole à des autrices et auteurs de journaux intimes, dans une immersion captivante dans l’intimité littéraire et personnelle.

LSD, la série documentaire explore des sujets aussi variés que la géographie humaine et l’intimité, tandis que des séries comme L’Expérience, réalisée par Franck Bessière, plongent les auditeurs dans des reconstitutions sensorielles et immersives, comme celle consacrée à l’univers des espèces humaines disparues.

Enfin France Culture enrichit son offre avec de nouveaux formats numériques. Le Fil Culture G, une capsule audio et vidéo incarnée par des experts passionnés, sur une grande variété de disciplines allant de la philosophie à la gastronomie, en passant par l’économie et les sciences.

Une rentrée perturbée

Mais la rentrée de France Culture ne se déroule pas comme prévu. En effet, depuis le 25 août 2025, une grève illimitée secoue les antennes de Radio France en réponse à des réformes jugées menaçantes envers l’indépendance éditoriale et la qualité des programmes. Les syndicats dénoncent notamment l’arrêt de la diffusion de la radio Le Mouv’ sur la FM, des changements éditoriaux au sein des stations locales, ainsi que la suppression d’émissions d’investigation et de reportage.

Une première grève, largement suivie, s'était déroulée au début de l'été, du 26 au 29 juin. Elle a été rapidement suivie d'une seconde grève, motivée par un autre enjeu : la contestation du projet de réforme de l’audiovisuel public proposé par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Ce projet prévoit la création d’une holding, France Médias, destinée à regrouper France Télévisions, Radio France et l'INA (Institut national de l’audiovisuel) sous une même entité.

Le mouvement actuel est prévu pour durer. Lionel Thompson, de la CGT, a prévenu que l’heure n’est pas à « lever la grève », se réjouissant notamment d’avoir « ouvert le bal de l’été indien social » qui devrait se poursuivre avec l'appel au blocage général du 10 septembre prochain.

Crédits image : Logo de France Culture

