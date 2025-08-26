Trois dispositifs pour réduire votre empreinte écologique

Les librairies, maisons d’édition et associations littéraires ont maintenant l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement gratuit pour alléger leur empreinte écologique. Grâce à trois dispositifs d’aide, entièrement financés, elles peuvent recevoir un soutien sur mesure : que ce soit pour un diagnostic, une formation ou l’élaboration d’une stratégie durable, tout est prévu pour les aider à se lancer dans la transition verte.
Les librairies de quartier, les petites maisons d’édition ou encore les associations organisant un festival littéraire peuvent désormais bénéficier d’un accompagnement intégralement pris en charge pour réduire leur empreinte écologique.
Trois nouveaux dispositifs ont été lancés, destinés à l'ensemble de la filière, avec une promesse claire de prise en charge intégrale des frais, à l'exception des déplacements éventuels, à condition de commencer dans les 18 mois suivant l'attribution.
Le premier dispositif, intitulé Premiers pas Écoconception, est porté par l’Ademe. Sur une période de cinq jours, les structures intéressées bénéficient d’un diagnostic, d’actions de sensibilisation et de formation, ainsi que de recommandations pour écoconcevoir leurs produits et services. Tous les secteurs sont concernés, de la diffusion à la librairie, en passant par les événements littéraires.
L’Afdas propose quant à lui un Appui-conseil RSE, pour engager une organisation dans une démarche écologique. Ce dispositif comprend quatre jours d’accompagnement destinés à aider les éditeurs ou distributeurs relevant de son champ d’action à élaborer un plan concret et structuré. L’objectif est de transformer des intentions souvent dispersées en une stratégie cohérente et durable.
Le troisième dispositif, également développé par l’Ademe, porte le nom de Premiers pas Économie de la fonctionnalité et de la coopération. Son but est d’intégrer les enjeux environnementaux dans les modèles économiques de tous les secteurs d’activité.
Selon un communiqué, cette initiative tiendra compte des réalités économiques actuelles, telles que la hausse des coûts de production, la réduction des subventions, ainsi que l’essor du marché de l’occasion, par exemple.
Ces trois aides étant cumulables, elles offrent un éventail de solutions adaptées au niveau de progression de chaque structure. L'accompagnement est pris en charge à 100 %, à l'exception des frais de déplacement éventuels, à condition que celui-ci ait lieu dans les 18 mois suivant l’attribution de l’aide. Les aides sont attribuées dans la limite des crédits disponibles, selon le principe du premier arrivé, premier servi.
En ce qui concerne l’accompagnement, les entreprises et associations sont assez libres dans leur choix de prestataire. Pour les aides proposées par l’Ademe, elles peuvent opter pour le prestataire de leur choix, ce qui leur permet de trouver une entreprise en adéquation avec leurs besoins spécifiques. Mais, pour les aides de l’Afdas, elles doivent se limiter à une liste de prestataires agréés par l’organisme : le Bureau des Acclimatations, Lichen, Ecograf ou encore Axiales...
Retrouvez la présentation des dispositifs et les conditions d’attribution sur le site de l'ADEME et de l’Afdas.
Crédits image : Image d'illustration, par Inconnu, CC0 Domaine public (Pxhere)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
